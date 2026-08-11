민형배 시장, 신설 사회문화수석에 황풍년 임명

큰사진보기 ▲황풍년 인수위 대변인 겸 문화관광위원장황풍년 전남광주통합특별시장 당선인 인수위 대변인 겸 문화관광위원장이 10일 민형배 당선인이 참가한 가운데 열린 인수위 회의에서 행사 진행 발언을 하고 있다. 2026. 6. 10 ⓒ 김형호 관련사진보기

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전남광주통합특별시가 민형배 시장의 시정 보좌를 위해 신설한 수석·보좌관 6개 직위 가운데 4명의 인선이 이뤄졌다.11일 전남광주시에 따르면 황풍년 사회문화수석, 이민철 시민주권수석, 윤희철 녹색도시수석, 정호윤 대외소통보좌관 등 4명이 지난 7일 임용됐다. 황 수석은 3급 상당, 나머지 3명은 4급 상당이다. 별정직이 아닌 전문임기제 공무원 신분으로 임기는 1년이며 연장할 수 있다.황풍년 수석은 언론인 출신으로 전라도닷컴 발행인을 거쳐 광주문화재단 대표를 지냈다. 지난 지방선거에서 민 시장을 도왔으며, 선거 뒤에는 인수위에 합류해 활동했다.민 시장과 마찬가지로 전남일보 기자 출신이다. 입사 기수로는 민 시장보다 2기수 후배이며, 윤주식 비서실장과는 전남일보 동기다.이민철 시민주권수석과 윤희철 녹색도시수석은 민 시장 인수위 출신이다. 정호윤 대외소통보좌관은 민 시장의 국회의원 시절 보좌진으로 활동했다.시는 수석 가운데 유일하게 공석인 정책총괄수석(2급 상당)은 공개 모집 절차를 거쳐 선발하기로 했다. 이에 따라 현재 공모 절차가 진행 중이다. 아울러 개방형 직위인 대변인(3급 상당)과 언론담당관(4급 상당) 공모 절차도 진행하고 있다.