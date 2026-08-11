더 짙어진 녹조, 낙동강 조류경보 '경계'로 격상

큰사진보기 ▲기후에너지환경부가 기록적 폭염과 가뭄으로 녹조가 확산하자 지난달 30일부터 순차적으로 낙동강 보 일부의 수문을 개방했다. 하지만, 목표치보다 수위와 시간을 줄이면서 효과가 미비했다. 되레 일부 구간은 유해 남조류 수치가 크게 치솟았다. 이달 5일 가본 낙동강 본포 일대. ⓒ 임희자 관련사진보기

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계속되는 무더위와 높은 수온 등의 영향으로 낙동강 녹조가 더 짙어졌다. 상수원 지점인 강정·고령과 해평, 물금·매리 지점은 '경계' 단계, 칠서는 관심 '단계' 조류경보가 울렸다.11일 물환경정보시스템 누리집을 보면, 전날 기준 강정·고령과 해평, 물금·매리 지점의 유해 남조류 세포 수는 1㎖당 각각 2만9200개, 4만3676개, 3만865개 이상으로 나타났다. 세 지역 모두 2주 연속 1만 개를 넘어서면서 조류경보는 '경계'로 격상됐다.지난달 중부 지방에 내린 비로 다소 약화했던 녹조는 가뭄·폭염의 시간이 길어지면서 재창궐하는 분위기다. 상류 쪽인 해평은 계속 4만 개 이상 검출됐고, 칠서는 '관심' 단계이긴 하지만 무려 18만 개 이상으로 수치가 급증했다. 이들 지역의 수온은 대부분 30도 안팎을 기록 중이다.실제 현장을 둘러본 환경단체 활동가들은 낙동강의 물빛이 그야말로 녹색이라고 입을 모았다. 임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장은 지난 6일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "강 곳곳이 초록 물감을 풀어놓은 듯한 모습을 보인다"라고 말했다.부산환경운동연합 관계자도 "강변에 띠를 두르는 등 녹조가 번성하고 있다"라고 심각성을 전했다. 이들은 계절관리제를 도입한 기후에너지환경부가 보를 일시적으로 열었지만 '찔끔'에 그쳐 효과가 없었다고 진단했다. 앞서 기후부는 지난달 30일부터 30%의 녹조 저감을 기대하며 보의 수문을 일부 개방했다.강물 수위를 높이고, 유속을 빠르게 할 큰비를 기대하지만 당장은 개선의 기미가 보이지 않는 게 큰 문제다. 여름철 질소나 인 등 오염원 농도와 낙동강 보로 사실상 갇힌 강물은 녹조가 번성하기 딱 좋은 조건이다.현재 낙동강유역환경청과 대구지방환경청은 관련 기관에 조류경보 '경계' 단계 발령 소식을 알리고, 먹는 물 정수처리 분석과 단속 강화를 요청했다. 환경청 관계자는 "보 개방 결과에 대해선 국립환경과학원의 모니터링이 진행 중"이라고 말했다.