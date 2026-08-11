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26.08.11 10:42최종 업데이트 26.08.11 10:42

더 짙어진 녹조, 낙동강 조류경보 '경계'로 격상

강정·고령, 물금·매리 등 2주 연속 유해남조류 수만 개 검출... 폭염과 높은 수온 영향

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기후에너지환경부가 기록적 폭염과 가뭄으로 녹조가 확산하자 지난달 30일부터 순차적으로 낙동강 보 일부의 수문을 개방했다. 하지만, 목표치보다 수위와 시간을 줄이면서 효과가 미비했다. 되레 일부 구간은 유해 남조류 수치가 크게 치솟았다. 이달 5일 가본 낙동강 본포 일대.
기후에너지환경부가 기록적 폭염과 가뭄으로 녹조가 확산하자 지난달 30일부터 순차적으로 낙동강 보 일부의 수문을 개방했다. 하지만, 목표치보다 수위와 시간을 줄이면서 효과가 미비했다. 되레 일부 구간은 유해 남조류 수치가 크게 치솟았다. 이달 5일 가본 낙동강 본포 일대. ⓒ 임희자

계속되는 무더위와 높은 수온 등의 영향으로 낙동강 녹조가 더 짙어졌다. 상수원 지점인 강정·고령과 해평, 물금·매리 지점은 '경계' 단계, 칠서는 관심 '단계' 조류경보가 울렸다.

11일 물환경정보시스템 누리집을 보면, 전날 기준 강정·고령과 해평, 물금·매리 지점의 유해 남조류 세포 수는 1㎖당 각각 2만9200개, 4만3676개, 3만865개 이상으로 나타났다. 세 지역 모두 2주 연속 1만 개를 넘어서면서 조류경보는 '경계'로 격상됐다.

지난달 중부 지방에 내린 비로 다소 약화했던 녹조는 가뭄·폭염의 시간이 길어지면서 재창궐하는 분위기다. 상류 쪽인 해평은 계속 4만 개 이상 검출됐고, 칠서는 '관심' 단계이긴 하지만 무려 18만 개 이상으로 수치가 급증했다. 이들 지역의 수온은 대부분 30도 안팎을 기록 중이다.

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실제 현장을 둘러본 환경단체 활동가들은 낙동강의 물빛이 그야말로 녹색이라고 입을 모았다. 임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장은 지난 6일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "강 곳곳이 초록 물감을 풀어놓은 듯한 모습을 보인다"라고 말했다.

부산환경운동연합 관계자도 "강변에 띠를 두르는 등 녹조가 번성하고 있다"라고 심각성을 전했다. 이들은 계절관리제를 도입한 기후에너지환경부가 보를 일시적으로 열었지만 '찔끔'에 그쳐 효과가 없었다고 진단했다. 앞서 기후부는 지난달 30일부터 30%의 녹조 저감을 기대하며 보의 수문을 일부 개방했다.

강물 수위를 높이고, 유속을 빠르게 할 큰비를 기대하지만 당장은 개선의 기미가 보이지 않는 게 큰 문제다. 여름철 질소나 인 등 오염원 농도와 낙동강 보로 사실상 갇힌 강물은 녹조가 번성하기 딱 좋은 조건이다.

현재 낙동강유역환경청과 대구지방환경청은 관련 기관에 조류경보 '경계' 단계 발령 소식을 알리고, 먹는 물 정수처리 분석과 단속 강화를 요청했다. 환경청 관계자는 "보 개방 결과에 대해선 국립환경과학원의 모니터링이 진행 중"이라고 말했다.

#녹조#낙동강#강정고령#물금매리#경계

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오마이뉴스 김보성 기자입니다. kimbsv1@gmail.com/ kimbsv1@ohmynews.com 제보 환영합니다.

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