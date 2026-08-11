당신은 "살려달라"는 외침에 응답할 것인가

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간 존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다.



12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲대구출입국앞 항의 시위미등록이주노동자에 대한 단속을 중단하고, 미등록자를 발생시키는 법과 제도를 개정하라는 항의의 취지로 열렸다. ⓒ 대경이주연대회의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲단속을 중단하라(stop crackdown)를 그려 넣는 상징의식대구출입국의 A정밀 단속에 항의하며 매일 시위가 전개되었다. ⓒ 대경이주연대회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구경북에서 모인 이주노동자들이 대구교도소에 수감되었던 김민수씨에게 쓴 편지2024년 12월 세계이주노동자의 날 ⓒ 김희정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 김희정은 성서공단지역지회장으로 활동하고 있습니다.

대구의 한 공단, 대구출입국 차량이 미등록이주노동자 36명을 태운 통근버스를 막아섰다. 버스 안은 순식간에 아수라장이 됐다. 노동자들의 "살려주세요, 도와주세요" 하는 목소리가 버스 안을 가득 채웠다. 함께 땀 흘리며 일해온 동료들의 목소리에 김 부장은 단속 차량을 들이받았다. 조금이라도 더 도망치려 했다. 더 많은 이들이 도망칠 수 있기를 바라면서. 그러나 버스는 이내 다시 포위되었고, 결국 김 부장도, 통근버스 안의 노동자들도 모두 법무부에 단속되었다. 2023년 8월 25일의 일이다.운전석에 앉은 이는 통근버스 운전자 김민수 씨, 직장 동료들이 '김 부장'이라 부르던 사람이었다. 대구출입국사무소는 이 사건으로 직원 11명이 부상을 입었고, 차량 3대가 파손되어 수리비 1,500여만 원이 발생했다고 주장했다. 검찰은 김 부장에게 징역 5년을 구형했고, 2024년 1월에 1심 법원은 징역 3년을 선고했다. 김 부장은 구속되어 교도소로 갔다. 이주노동자들과 연대 단체들이 움직이기 시작한 것은 "불법체류자가 불쌍해서 출입국관리국 직원 11명 다치게 한 40대… 징역 3년"으로 시작되는 인터넷 뉴스를 접하고부터다.왜 버스 안의 36명은 이른바 '불법'이 되었나. 김 부장은 왜 동료들을 데리고 도망치려 했을까. 한국의 고용허가제는 이주노동자를 특정 사업장에 묶어둔다. 그것은 사업장 이동이 원칙적으로 금지되어 있기 때문이다. 임금이 체불되어도, 폭언과 폭행이 있어도, 잠을 제대로 잘 수 없는 숙소가 제공되어도, 노동자가 그 사업장을 벗어나는 순간 '불법'이 된다. 체류 자격을 잃는 것이다. 결국 착취와 차별을 견디거나 미등록 상태가 되거나 둘 중 하나를 선택해야 하는 구조다.지난 시기 윤석열이 만들어 놓은 법무부 비자들은 고용허가제보다 더욱 열악하다. 수천 만 원에 이르는 브로커 비용을 감당해야 하고, 모집 공고보다 현저히 짧아진 근로계약을 체결하고 이를 갱신해야 한다. 2025년 기준으로 한국 정부가 인신매매 피해자로 인정한 이주노동자수는 57명. 무슨 말이 더 필요하겠는가.매달 1,500명 이상이 미등록 체류자로 전환되지만, 정부는 아랑곳하지 않는다. 국가가 설계한 제도가 불법을 양산하고, 그 불법을 단속해 노동자들을 통제하는 것이다. 어떤 학자는 이렇게 말했다. "단속은 미등록자 모두를 추방하기 위한 것이 아니다. 단속을 통해 다른 이들에게 경고를 보내는 것이다." 등록 노동자에게는 죽을 만큼 힘들어도 참고 일하라는 신호, 미등록 노동자에게는 사회의 더 깊은 그늘 속으로, 더 열악한 곳으로, 더 낮은 임금으로 숨어들라는 신호. 단속은 그 메시지의 전달 수단이다. 그리고 그 단속에 저항한 것이 김 부장이었다.김 부장의 사건만이 아니다. 2024년 3월, 대구출입국은 A정밀에 강제단속을 벌였다. 그날 대구출입국의 단속버스가 사업장 마당에 들어와 주차했다. 현장 반장이었던 반딘(가명)씨는 "단속반이 왔으니 도망가라"고 소리쳤다. 그러자 공장 안에 있던 노동자들이 아직 단속반이 배치되지 않은 옆 공장 펜스를 넘어 도망치기 시작했고 그 과정에서 7명이 중경상을 입었다. 척추가 부러지고, 발목이 골절되고, 뾰족한 철제 펜스를 잡은 손이 찢어졌다. 병원에 가서 치료를 받아야 할 노동자는 다시 단속 당할까 두려워 엠뷸런스를 타고 더 멀리 부산으로, 수도권으로 도망쳤다.법무부는 <출입국사범 단속과정의 적법절차 및 인권보호 준칙>에 따라 단속을 시작하기 전에 사업장 대표 혹은 관리자의 동의를 받아야 한다. 그런데 이날 대구출입국은 단속버스를 먼저 마당에 주차한 뒤 사무실로 들어가 통보했다. 그래 놓고 주차를 했을 뿐 단속을 한 것이 아니니 책임 질 것이 없다고 했다. '불법'인 사람들을 붙잡기 위해 그깟 준칙 정도는 가뿐히 무시해도, (노동자들의) 척추가 부러지고 발목이 골절되어도, 그들은 '불법'이니 책임질 것이 없다는 말이다.법무부는 단속 과정에서 다친 노동자를 대비해 삼성화재보험을 가입해 두었다. 이것도 생긴 지 얼마되지 않았다. 그런데 출입국은 자신들이 잘못한 것이 없고 7명에게 4천만 원을 줄 테니 나눠 가지라고 했다. 척추가 부러진 노동자의 수술비와 치료비만 2천만 원이 넘었고, 1년 이상의 재활이 필요한 상황이었다. 또 치료하는 동안 기타 비자(G-1)를 받으려면 미등록 체류 기간 동안의 벌금을 모두 납부하라고 했다. 다친 것도 그들 잘못, 치료비도 그들 부담, 체류 기간 벌금도 그들 몫. 국가가 폭력을 행사하고 그 대가는 피해자인 이주노동자들이 감당해야 한다.국회의원이 나서서 정보공개를 요청했다. 법무부는 "단속계획서, 보호명령서, 긴급보호서, 심사결정서, 출입국사범 결정통고서 등 단속과 관련한 일체의 서류"에 대해 개인정보 보호를 이유로 공개를 거부했다. 단속의 적법성을 따질 수 있는 근거 자료조차 공개하지 않겠다는 것이다. 기가 막힌 일들이 계속 되었다. A정밀에 미등록 이주노동자를 실제로 고용한 것은 파견업체였다. 원청인 A정밀은 파견업체를 통해 인력을 공급받으면서 미등록 고용에 따른 법적 책임을 피해왔다. 고용허가를 받지 않고 이주노동자를 고용한 사업주는 출입국관리법상 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금, 3년간 이주노동자 고용이 제한되는 행정처분을 받는다. 원청들이 파견업체를 끼워 넣는 이유가 바로 이 처벌을 피하기 위해서다. 최근에는 미등록 고용으로 인한 벌금을 계약서에 명시해 파견업체에 전가하는 경우도 늘고 있다. 원청이 관리하고 파견업체가 책임을 떠안는 구조다.2017년 건설 현장에서 단속을 피해 도망치다 숨진 미얀마 노동자 탄저테이 씨 사건 이후, 근로복지공단은 <불법체류자 단속 피신 중 발생한 사고의 업무처리요령>을 만들었다. 사업주가 단속을 대비해 사전 교육을 진행하고, 단속이 사업주의 지배 관리 영역에서 발생한 경우 업무상 재해로 인정한다는 내용이다. 그런데 A정밀의 경우, 사고를 당한 이주노동자 다수가 입사한 지 며칠도 되지 않은 신규 노동자들이었다. 사전 교육을 받을 기회조차 없었다. 더구나 현장에는 파견업체는 물론 원청 관리자도 상주하지 않았다. 이주노동자들만 일을 하고 있었던 것이다. 원청의 책임은 더욱 흐려지고, 파견업체는 원청의 눈치를 보느라 산재 신청을 꺼렸다. 결국 부상당한 노동자들은 산재 신청도 하지 못했다.국가의 단속으로 발생한 업무상 재해가 근로복지공단이 정한 요건을 충족하지 못한다는 이유로 산재 인정을 받지 못하는 상황, 국가가 집행한 폭력의 기록을 국가 스스로 공개하지 않는 행태, 미등록을 고용하면서도 파견업체 뒤에 숨는 원청, 4천만 원으로 책임을 무마하려는 법무부.코로나 펜데믹이 한창이던 시기 미등록자 단속은 잠시 멈췄다. 한국사회를 유지하는데 그들이 얼마나 중요한 존재인지 확인하였다. 그 잠깐의 중단이 보여준 것은 단속이 '불가피한 것'이 아니라 '선택의 문제'라는 것이었다. 그러나 한국정부는 매달 1,500명씩 미등록자가 만들어지는 것을 알면서도 현행 제도를 바꿀 생각이 없다. 더 부려 먹기 쉬운 노동자들을, 죽어도 대체 가능한 노동자들을, 더 불안정한 노동자들을 계속해 생산하겠다는 것이다. 그것은 A정밀 노동자들이 겪은 폭력이, 유학생 뚜안과 같은 죽음이 앞으로 계속 반복될 것이라는 예고이다.한해 3,340명의 이주노동자들이 죽어가는 한국에서 "살려달라"는 목소리에 응답한 사람, 김 부장이 있다. 그는 3년형을 선고받고 절망 속에 있었다. 전국에서 벌어지는 구명운동에서 한가닥 희망을 보였던 이, 그러나 2년을 차가운 감옥에 갇혀 있어야만 했던 사람. 2024년 12월 세계이주노동자의 날, 대구경북에서 모인 이주노동자들은 교도소에 있는 김 부장에게 편지를 썼다. 편지는 그가 수감 되어 있던 대구교도소로 전달되었다. 이주노동자들은 당신의 희생이 끝이 아니라 자신들 또한 김민수가 되겠다고 했다. 선택해야 할 일이 생긴다면 올바른 길을 선택하겠다고..김 부장 한 사람이 아니라 다수의 김 부장을 만들어낸 것. 그것이 김 부장이 해낸 가장 값진 일인지도 모른다. 밖으로 나온 김 부장 우리 사회에 묻는다. 당신은 "살려달라"는 외침에 응답할 것인가.