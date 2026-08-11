서울역, 빛과 그늘 사이를 걷다

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큰사진보기 ▲서울역의 과거와 현재가 공존하는 모습. 구 서울역사인 문화역서울 284와 그 뒤로 보이는 현대적인 역사. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울역에서 오늘 하루를 버텨내기 위해 작은 화분 그늘에 몸을 기대어 누워있는 이의 모습이 애잔하다. 우리 사회 어두운 그림자의 한 단면을 본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"많이 드세요."

큰사진보기 ▲수도복을 입은 수녀님과 자원봉사자들이 정성껏 배식하며 따뜻한 마음을 나누고 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"시설에 들어가면 공동생활의 규칙을 지켜야 하잖아요. 오랫동안 거리에서 생활한 분들에게는 그런 생활이 오히려 답답하게 느껴질 수도 있어요."

"정신적인 어려움이나 알코올 의존 때문에 다른 사람들과 함께 생활하기 어려운 분들도 있고요. 가지고 있는 짐이라고 해봐야 얼마 되지 않지만, 그것조차 마음대로 보관하기 어려운 현실도 있습니다."

큰사진보기 ▲아름다운 서울로7017. 운동 삼아 산책하는 사람들이 많았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울로 7017로 올라가는 길, 도심 속 초록빛 산책로가 시작된다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울역 앞 대형건물 파사드에 떠오른 거대한 하트가 밤하늘을 따뜻하게 물들이고 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

서울은 복잡하다. 그중에서도 서울역은 더욱 그렇다. 이곳을 출발점과 도착점으로 삼는 이들이 한데 얽혀 늘 붐빈다. KTX와 지하철, 공항철도가 교차하고 여행객과 직장인, 외국인 관광객이 쉼 없이 오간다. 서울의 관문이자 심장이라 할 만한 이곳에는 수많은 사람의 만남과 이별, 기대와 설렘이 교차한다.​그러나 해가 서쪽으로 기울기 시작하면 서울역은 또 다른 얼굴을 드러낸다.​수많은 사람들이 발걸음을 재촉하는 사이, 광장 한편에서는 활기찬 모습과는 다른 광경이 눈에 들어온다. 종이박스에 몸을 누이고 잠을 청하는 사람, 허름한 텐트에 짐을 넣는 사람, 멍하니 바닥에 앉아 저녁을 기다리는 사람…. 그들에게 이곳은 잠시 거쳐 가는 곳이 아니라 하루를 마무리하는 생활의 공간인 듯싶다.잠시 후 무료급식이 시작되었다. 일회용 그릇에 담긴 따뜻한 밥과 국이 차례로 건네졌다. 수도복을 입은 수녀님들과 자원봉사자들은 묵묵히 배식하며 정성껏 음식을 나누어 주었다.​짧은 인사 한마디에도 사람을 향한 따뜻한 마음이 듬뿍 담겨 있었다.​​무료급식을 마친 뒤, 몇몇은 한쪽에 모여 어디서 구했는지 막걸리와 소주를 나누며 하루를 정리하고 있었다. 거리 생활의 외로움 때문일까? 삶의 고단함을 잠시 잊기 위해서일까? 저마다 말 못 할 사연이 있을 터, 술에 의존해서라도 하루를 버티려는 모습은 참 안되어 보였다.​그들은 왜 이토록 불편하고 힘든 거리 생활을 이어가는 것일까?​서울역 인근에는 노숙인을 위한 쉼터와 자활지원센터가 있다. 상담과 의료지원은 물론 무료급식과 자활 프로그램도 운영된다. 그런데도 어떤 이들은 그곳을 마다하고 다시 거리에서 밤을 보낸다.​처음에는 선뜻 이해하기 어려웠다. 하지만 봉사자의 이야기를 들어 보니 저마다 사정은 깊었다.​봉사자는 잠시 말을 멈추고는, 우리가 쉽게 짐작하지 못했던 속사정을 덧붙였다.​그제야 조금 이해가 되었다. 쉼터가 있다고 해서 누구나 그곳을 편안한 안식처로 느끼는 것은 아니었다.결국 노숙은 단순히 잠잘 곳이 없어서 생기는 문제만은 아니었다. 거처를 잃은 것이 아니라, 삶의 기반과 사람 사이의 온기 어린 연결까지 함께 잃어버린 결과일지도 모른다는 생각이 들었다.​그럼에도 서울역에는 희망이 남아 있는 것처럼 보였다.​무더운 여름 저녁, 수녀님들과 자원봉사자들은 변함없이 따뜻한 밥 한 그릇으로 그들의 허기를 달래주었다. 급식이 끝나자 어느새 급식 자리는 정돈되고, 봉사자들은 뒷마무리까지 깨끗하게 끝냈다.​봉사자들은 어려운 이들의 손을 붙잡고 새로운 삶을 안내하지만, 누군가는 아직 마음의 문을 열지 못한 채 다시 광장으로 돌아오기도 한다. 그럼에도 그 기다림마저 포기하지 않는 이들이 있기에 서울역의 밤은 완전히 어둡지만은 않을 것이다.​무료급식이 마무리된 뒤 나는 서울로7017로 발걸음을 옮겼다. 옛 차도를 사람들의 산책길로 가꾼 이곳은 도시의 밤을 호젓하게 내려다보기에 좋은 길이다.​길을 따라 줄지어 서 있는 커다란 원형 화분마다 온갖 나무와 풀꽃들이 싱그럽게 자라고 있었다. 차가운 콘크리트 고가 위에서 제각각 자리를 잡고 녹색 숨을 내쉬는 식물들을 보니, 이 우거진 초록이 팍팍한 도시 삶에 작은 숨통을 터주는 듯싶었다.​입추가 지났으니 밤바람만큼은 선선하리라 기대했다. 그러나 고가 위를 감도는 공기는 여전히 뜨거웠다. 낮 동안 머금은 열기가 쉽게 식지 않은 탓이다. 그럼에도 밤 산책을 즐기는 사람들의 발걸음은 한결 여유로웠다. 연인들은 천천히 걸었고, 가족들은 아이들의 손을 잡고 웃음꽃을 피웠다. 서울의 밤은 여전히 활기로 가득했다.서울로7017 난간에 기대어 한참 동안 서울의 밤을 내려다보았다. 발아래로는 수많은 차들이 붉은 헤드라이트 빛줄기를 길게 늘어뜨리며 쉼 없이 지나갔고, 도심의 빌딩 숲이 뿜어내는 다채로운 불빛들이 밤하늘을 수놓고 있었다. 맞은편 서울스퀘어 외벽에는 눈부신 미디어파사드가 흐르더니 이내 커다란 하트 하나가 밤하늘에 둥실 떠올랐다.​나는 휴대전화를 들어 그 순간을 사진으로 남겼다.그러나 화면에 담긴 것은 밤하늘의 야경만이 아니었다. 내 마음속에는 조금 전 보았던 서울역 광장의 풍경이 묵직하게 겹쳐졌다. 휘황찬란하게 반짝이는 고가 위 풍경 아래, 어둠 속에서 하루를 견뎌내던 이들의 모습이 잔상처럼 남아 있었다. 같은 서울의 밤 아래에서 누군가는 야경을 즐기고, 누군가는 오늘 하루를 겨우 버텨 낸다.​서울역 앞 대형건물 외벽에 떠오른 커다란 하트가 한동안 눈에 들어왔다.​저 따뜻한 빛이 저 아래 사람들의 마음에도 살포시 닿았으면 좋겠다고 생각했다. ​따뜻한 밥 한 그릇을 건네던 손길처럼.​그 밤, 하트는 어둠 속에서 오래도록 빛나고 있었다. 서울은 화려하다. 그러나 그 화려함만으로 도시 전체를 다 보았다고 말할 수는 없다. 서울역의 해 질 녘은 도시의 빛과 그늘을 한 화면에 담아 보여 준다. 그리고 그 그늘을 묵묵히 밝히는 사람들이 있기에 서울은 조금 더 사람 냄새 나는 도시가 된다.​서울역은 오늘도 누군가에게는 새로운 여정의 출발점이고, 누군가에게는 삶을 견디는 마지막 정거장이다.​그 빛과 그늘을 함께 바라볼 때, 우리는 비로소 이 도시를 조금 더 깊이 이해하게 되는 것은 아닐까.