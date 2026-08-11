1년이 지나도 달라진 게 없다

큰사진보기 ▲고흥 새우양식장 이주노동자 산재사망 1주기 추모식 발언전남 고흥군청 앞에서 열린 ‘고흥 새우양식장 이주노동자 산재사망 1주기 추모식’에서 전남이주노동자인권네트워크 손상용 활동가가 진상규명과 대책 마련을 촉구하며 발언하고 있다. ⓒ 조계종 사노위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고흥 새우양식장 이주노동자 시신 안치된 냉동고 앞 추모 기도2025년 8월 10일, 고흥 새우양식장에서 숨진 이주노동자의 시신이 안치된 임시 냉동고 앞에서 사노위 스님이 기도를 올리고 있다. ⓒ 조계종 사노위 관련사진보기

큰사진보기 ▲고흥군청 감싼 추모 행렬… "고인의 넋을 기리며"‘고흥 새우양식장 이주노동자 산재사망 1주기 추모식’ 말미에 고흥지역 인권활동가들이 고인의 위패를 모신 채 고흥군청 주변을 도는 행진과 기도를 진행하고 있다. ⓒ 조계종 사노위 관련사진보기

큰사진보기 ▲위패 소지 의식 올리는 사노위 스님 "고인의 극락왕생 기원"‘고흥 새우양식장 이주노동자 산재사망 1주기 추모식’ 말미에 사노위 스님이 숨진 이주노동자 두 분의 위패를 태워 재를 날려 보내며, 고인의 극락왕생을 기원하고 있다. ⓒ 조계종 사노위 관련사진보기

지난 10일 전남 고흥군청 앞에서 새우양식장 이주노동자 산재사망 1주기 추모식이 열렸다. 지난해 8월 10일, 고흥군 두원면의 한 새우양식장 정화시설에서 담수정화시설 수중 모터를 점검하던 베트남 국적 노동자가 감전됐고, 그를 구하려 뛰어든 태국 국적 동료마저 함께 목숨을 잃은 지 1년이 되는 날이었다.지난해 사고 직후, '대한불교조계종 사회노동위원회(아래 사노위)'는 곧바로 고흥으로 내려갔다. 사고 현장을 살피고, 두 노동자가 안치된 곳을 찾아 기도를 드리기 위해서였다.그러나 두 사람의 시신이 안치된 곳은 제대로 된 안치실이 아니었다. 대사관을 통해 신원과 이름까지 이미 확인된 상태였음에도, 두 노동자의 시신은 '미연고자' 냉동고에 놓여 있었다. 그 냉동고는 장례식장 건물 안이 아니라 별도의 창고 안에 있었고, 창고 바로 옆에는 쓰레기가 쌓여 있었다.이름이 있는데도 이름 없는 이로 분류되고, 창고에 방치된 채 며칠을 보내야 했던 두 사람을 위해 사노위 스님은 그 창고 앞에서 며칠에 걸쳐 기도를 올렸다. 정확한 사인조차 밝혀지지 않은 채, 제대로 된 분향소는커녕 안치실 하나 배정받지 못한 죽음이었다.이름이 확인된 이주노동자의 시신이 '미연고자'로 분류되고, 안치와 장례에서 최소한의 존엄조차 지켜지지 못하는 일은 그동안 반복돼왔다. 이주노동자의 죽음에 제대로 된 분향소가 차려지는 경우는 거의 없다. 애도받아야 할 죽음이 매번 이런 식으로 취급되고 있다.1주기 추모식은 조계종 사노위, 전남이주노동자인권네트워크, 전국교직원노동조합 고흥지회, 고흥군농민회가 함께 마련했다. 추모식은 각 단체 활동가들의 발언으로 시작됐다. 특히 지역에서 오랫동안 이주노동자 인권 문제를 함께 해온 전남이주노동자인권네트워크는 이주노동자가 처한 현실을 규탄하는 발언에 나섰다. 이주노동자 관련한 사고나 사안이 있을 때마다 함께해온 고흥지역농민회와 전교조 고흥지회 활동가들도 이날 자리를 지켰다. 이주노동자 문제를 '먼 곳의 일'이 아니라 같은 지역에서 함께 살아가는 이웃의 일로 받아들이는 지역사회의 목소리였다.활동가들의 발언에 이어 진혼무, 조계종 사노위 스님들의 기도가 이어졌다. 이후 참가자들은 두 노동자의 위패를 들고 고흥군청 청사 담장을 따라 돌며 추모의 기도를 올렸다. 이 죽음에 대한 책임이 제도와 행정에도 있다는 뜻이었다. 추모식의 마지막은 위패를 태우는 것으로 마무리됐다. 두 노동자를 이승에서 온전히 떠나보내는 절차였다.지난해 8월 10일, 베트남 노동자는 깊이 3.5m 정화관 내부에서 수중 모터를 청소하고 있었다. 감전 위험이 있는 작업인 만큼 절연 장비를 갖췄어야 했지만, 발견 당시 두 사람이 낀 것은 젖은 면장갑이었다. 감전된 동료를 구하려 태국 노동자가 물속으로 뛰어들었고, 두 사람 모두 나오지 못했다.이 양식장은 사업주와 가족, 그리고 두 이주노동자까지 단 네 명이 일하던 소규모 가족 사업장이었다. 상시 노동자 5인 미만이어서 산업재해보상보험과 중대재해처벌법 적용 대상에서도 제외돼 있었다. 그만큼 이 죽음은 공식 산업재해 통계에조차 온전히 기록되지 못할 가능성이 있다.1년이 지난 지금도 이런 죽음은 멈추지 않는다. 지난 8일 경기 여주에서는 입국한 지 닷새 된 이주노동자가 실종 하루 만에 숨진 채 발견됐다. 당시 기온은 36도를 넘어섰다. 지난달에는 울산 한 조선소에서 홀로 곤돌라 작업을 하던 우즈베키스탄 노동자가, 전남 해남에서는 밭일을 하던 태국 노동자가, 충남 홍성 돼지농장에서는 네팔 노동자가, 충북 괴산 조림지에서는 베트남 노동자가 잇따라 쓰러져 숨졌다.국가인권위원회가 2024년 발간한 연구보고서에 따르면, 2022년 한 해 목숨을 잃은 이주노동자는 3340명에 달했지만 산업재해로 인정받은 경우는 137명, 4.1%에 불과했다. 이주노동자의 산업재해 사망률이 내국인의 3배가 넘는다는 조사 결과도 있다. 죽음의 원인조차 제대로 기록되지 않는 구조 속에서, 고흥의 두 노동자 같은 죽음은 앞으로도 반복될 수밖에 없다.이날 추모식에 함께한 단체들이 공통으로 짚은 것은 하나였다. 이주노동자를 위험 속에 방치하는 구조 자체가 바뀌어야 한다는 것이다. 5인 미만 사업장이라는 이유로 산재보험과 중대재해처벌법 적용에서 제외되는 현실, 위험한 일터를 벗어나면 곧바로 미등록 신분이 되는 고용허가제의 문제, 이 모든 것이 이번 사고와 그 이후 반복되는 죽음들의 배경에 있다.위패은 불에 타 사라졌다. 그러나 1년 전 이곳에서 죽은 이들의 자리에, 오늘도 다른 이름들이 채워지고 있다.