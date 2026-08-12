'오뒷세이아'를 어떻게 읽어야 하는지 막막하다면

큰사진보기 ▲<오뒷세이아, 어떻게 읽을 것인가> 위대한 영웅의 여정에서 내 인생의 길을 찾다, 김태진 지음, 민음사, 2026년 7월 30일 발행, 372쪽. ⓒ 민음사 관련사진보기

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1. 고향보다 더 맛있는 게 있었다

2. 이름을 알리는 순간 승자가 패한다

3. 집이 보이는 순간 모든 것이 사라졌다

4. 무엇이 나를 나 되게 만드는가

5. 산 자가 죽은 자에게 길을 묻다

6. 오뒷세우스와 파우스트의 갈망

7. 완벽한 선택은 없었다, 그래도 골라야 했다

8. 끝이 있기에 아름답다

9. 나의 이야기를 완성하다

10. 아무도 알아보지 못한 왕이 돌아왔다

큰사진보기 ▲아르놀트 뵈클린 <오뒷세우스와 칼립소> 1882년 ⓒ 퍼블릭 도메인 관련사진보기

"뵈클린은 두 사람 사이에 아무 말도 집어넣지 않았다. 시선만 남겼다. 칼립소는 오뒷세우스를 보고, 오뒷세우스는 바다를 본다. 그 어긋난 시선의 거리가, 이 그림이 말하는 전부다."(270쪽)

고백부터 하자면, 나는 <오뒷세이아>를 통독한 적이 없다.배경지식이 모자란 탓도 있고, 도대체 왜, 어떻게 읽어야 하는지 막막했기 때문이기도 하다. 낯선 신들의 이름과 얽힌 관계, 지명들 사이에서 번번이 책을 놓아 버렸다. 교양 있는 대화가 오갈 때 알아들을 정도의 얕은 지식이면 충분하다고 생각하기도 했다. 서가 어딘가에 꽂아두고 '언젠가는!' 하고 미뤄둔 사람이 나만은 아닐 것이다.오랜 벗 김태진 작가가 그 막막함을 걷어내는 <오뒷세이아, 어떻게 읽을 것인가>를 펴냈다.책을 펼치자 그림들이 먼저 눈에 들어왔다. 세어보니 88점이 수록되었다. 고대 그리스 도기에서 앵그르와 터너를 지나 1928년 슈미트의 판화까지 이어진다. 어느 대목에서는 미술 도록을 펴든 기분마저 든다.그런데 도록은 아니다. 책은 3부 10장으로 짜여 있고, 장마다 세 개의 코너가 따라붙는다. 그림을 읽는 '오뒷세이아 미술관', 생각을 여는 '오뒷세우스의 서재', 뒷이야기를 풀어놓는 '이야기 사이에'. 열 개의 장과 서른 개의 코너가 서로 물려 돌아간다. 장 제목만 순서대로 읽어도 이 책의 설계가 드러난다.무언가를 하나씩 잃어가는 순서다. 고향을 잊고, 이름을 빼앗기고, 눈앞에 다가온 집을 놓치고, 부하와 배를 잃는다. 그러고 나서야 무엇이 나를 나 되게 만드는가 하는 질문이 찾아온다.서론에 이런 문장이 있다. "부하들이 사라지고, 배가 사라지고, 이름이 사라지고, 마지막엔 옷 한 벌까지 사라진다."(44쪽) 저자는 그 상실의 끝자리에서야 비로소 자기 자신과 만나게 된다고 본다.트로이 전쟁 이후 십 년의 여정을 열 개의 에피소드로 나누되, 장마다 사건의 처음이 아니라 가장 결정적인 장면에서 문을 연다. 칼립소 장이 그렇다. 발자국이 깊이 팬 해변이 먼저 나오고, 어쩌다 여기서 칠 년을 보내게 됐는지 묻고, 그러고 나서 시간을 되감는다.그림을 배치한 방식도 같다. 미술관 코너의 제목들을 모아보면 하나같이 '시선'에 몰려 있다. 보이지 않는 아테나의 시선, 키르케의 시선, 살아남은 자가 본 것, 어긋난 시선의 거리. 저자는 그림의 내력을 설명하는 대신 화면 어디를 보라고 알려준다.책장을 넘기다 유독 눈이 멈추는 그림이 있었다. 한 남자가 등을 돌리고 서 있다. 검은 옷이다. 바위에 올라 바다를 본다. 오른쪽 동굴 앞에는 붉은 천을 깔고 앉은 여인이 수금을 든 채 남자를 바라본다. 아르놀트 뵈클린이 1882년에 그린 <오뒷세우스와 칼립소>다. 앞서 본문에서 읽은 그 해변이 화면에 그대로 있었다.세이렌 대목도 같은 방식이다. 호메로스가 새의 몸에 여인의 얼굴을 한 괴물로 그렸던 존재가 중세를 지나며 인어로 바뀌고, 드레이퍼에 이르면 배 위로 기어올라 사람의 몸이 되기까지, 저자는 삼천 년에 걸친 그 변화를 그림만으로 따라간다.낯설지 않은 방식이다. 저자의 출발점은 미술이 아니라 문학이었다. 대학에서 불문학을 공부했고 보들레르로 논문을 썼다. 보들레르는 시인이면서 근대 미술비평을 연 사람이다. 살롱을 돌며 그림에 대해 쓰는 일을 하나의 문학으로 만들었다. 명화를 엄선해 보여주며 그림 설명과 인문학적 비평을 함께하는 이 책의 방식과 닮았다.이후의 이력은 미술 쪽으로 이어진다. 저자는 '아트인문학' 시리즈로 서양미술사를 써온 사람이고, 그중 <아트인문학 : 보이지 않는 것을 보는 법>은 미술의 흐름을 3부 10장으로, 결정적 순간들의 연쇄로 다시 썼다. 이번 책의 골격과 같다.오뒷세이아 이야기에서 놓치기 쉬운 의미를 명화로 짚어내며, 책 안에 자기 미술관을 지어 전시하는 방식을 택한 것이다.정작 나를 오래 붙든 것은 서재 쪽이었다.키르케에게 당해 돼지가 된 부하들 옆에 카프카의 <변신>이 놓인다. 어느 날 아침 벌레가 되어 깨어난 사내는 처음엔 몸만 바뀌었을 뿐 정신이 그대로여서 벌레가 된 일보다 회사에 늦는 일을 먼저 걱정하지만, 이내 썩은 음식이 맛있어지고 벽을 기어다니는 편이 편해진다.저자는 그 옆에 크리스토퍼 놀런의 영화 <메멘토>(2000년)를 세운다. 몸도 정신도 멀쩡한데 십 분이면 기억이 사라지는 남자다. 몸이 바뀌어도 나는 나인가, 기억이 사라져도 나는 나인가.저승 장에는 아킬레우스가 나온다. 불멸의 이름을 얻겠다며 짧은 삶을 택했던 사람이다. 죽은 자가 되어서는 정반대로 말한다. 땅 위에서 살 수만 있다면 남의 밑에서 날품팔이라도 하겠다고. 부러워한 것은 명성이 아니라 감각을 가진 몸이었다.저자는 같은 주제를 다룬 작품으로 톨스토이의 <이반 일리치의 죽음>을 소개한다. 성공한 판사였던 이반 일리치는 병이 들면서 평생 쌓아온 것이 한꺼번에 무너지는 것을 보는데, 가족도 동료도 죽어가는 그 앞에서 계속 거짓말을 하고, 속이지 않은 사람은 어린 하인 하나뿐이었다. 그 하인은 주인의 다리를 자기 어깨에 올려놓고 밤새 앉아 있었다. 평생 하찮게 여겨온 그 감각이 그가 처음으로 살아 있다고 느낀 것이었다.<파우스트>도 등장하고 니체의 아모르 파티도 등장하고 조이스의 <율리시스>도 등장한다. 인용이 많아도 산만하지 않다. 하나의 질문이 계속 형태를 바꿔가며 굴러가기 때문이다. 나는 누구인가, 나는 왜 여기 있는가.그 질문은 오뒷세우스가 십 년의 귀향길에서 부딪친 것과 겹친다. 여신은 불멸을 제안했다. 오뒷세우스도 인정한다. 아내는 여신만큼 아름답지 않고 이타케는 척박하다고. 그런데도 돌아가겠다고 한다. 왜 돌아가려 하는가.저자는 그 답을 '그래도 매일 집으로 돌아가고 싶다'는 대답에서 찾는다. '그래도'는 위험과 손실을 모두 인정한 다음에야 놓이는 말이고, '매일'은 칠 년 동안 하루도 끊기지 않은 그리움이다. 두 단어에 왜 고향으로 돌아가려 한 것인지 그 의미가 함축되어 있다.(271쪽)솔직히 말하면 이 대목들에서 나는 자꾸 다른 생각을 했다. 줄거리만 알고 끝내 다 읽지 못한 <파우스트>가 눈에 밟혔고, 대학 시절에 읽고 밀쳐둔 <변신>도 다시 펴보고 싶어졌다. 이 책이 데려간 곳은 오뒷세이아 하나가 아니었다.책의 결론은 귀환 다음을 그린다. 이타케에 돌아온 것으로 끝이 아니었다. 오뒷세우스는 노를 어깨에 메고 바다에서 가장 먼 곳까지 걸어 들어간다. 어느 마을에서 노인이 다가와 그 좋은 키질 도구는 어디서 났느냐고 묻는다. 바다를 본 적 없는 사람들 눈에 노는 곡식 까부는 도구로 보인다. 거기까지 가서야 그의 여정이 끝난다.그런데 후대 사람들은 그를 가만두지 않았다. 단테는 <신곡> 지옥편에서 그를 다시 서쪽으로 떠나보낸다. 인간이 넘어서는 안 될 경계까지 항해하다 폭풍에 삼켜지고, 신의 영역을 침범한 죄로 지옥에 떨어진다. 테니슨은 시 '율리시스'에서 그를 지옥에서 꺼내 영웅의 자리로 되돌린다. 늙은 오뒷세우스가 옛 동료들을 불러 모아 마지막 항해에 나서는 이야기다. 카잔차키스는 아예 그를 남극까지 보냈다. 배가 부서지는 순간 그가 외친 말은 "앞으로!"였다. 저자는 이 이야기가 아직 끝나지 않았고 새로운 시인이 그 노를 다시 집어 들기를 호메로스가 기다리고 있다고 적는다.(355~356쪽)에필로그의 제목은 신화학자 조지프 캠벨에게서 가져왔다. 나의 블리스를 따르라.블리스는 우리말로 옮기기 까다롭다. 즐거움이나 성공과는 다르다. 캠벨은 이 말을 산스크리트어 아난다에서 가져왔다. 하고 있으면 시간 가는 줄 모르고, 하고 나면 살아 있다는 느낌이 드는 일에 가깝다. 남이 정해준 목표도 아니고 편안함도 아니다. 자기 안쪽에서 계속 부르는 소리 쪽이다. 두려워하지 말고 그것을 따라가면 문이 없다고 여긴 자리에서 문이 열린다고 캠벨은 말했다.왜 블리스로 마무리를 한 걸까. 유한한 존재로 태어나 언젠가 끝날 것을 알면서도 무엇을 향해 걸어가는가. 책은 그 질문을 독자에게 넘기며 닫는다.(360쪽) 오뒷세우스의 삶이 영웅의 서사가 된 것은 그가 단지 왕이어서가 아니라 잃고 무너지고 실패하면서도 마음의 고향으로 가는 길을 멈추지 않았기 때문이다. 무너지더라도 다시 일어나 자기 안의 소리를 따라 걸으라는 권유이자, 저자 자신에게 하는 다짐이다.평범한 우리네 삶 자체가 위대한 서사다.서평을 써볼까 하다가 잠깐 멈칫했다. 오래 알고 지낸 사이인데 벗의 마음을 제대로 읽어내지 못하는 건 아닐까 두려웠기 때문이다. 그럼에도 쓰기로 한 것은 단순히 친구의 책이어서가 아니라 이 책이 우리에게 던지는 질문이 무거워서다.인공지능이 웬만한 답을 다 내놓는 시대다. 남는 것은 질문하는 힘이다. 그런데 여기서 말하는 질문은 정답을 찾아내는 질문과 다르다. 답이 없다는 걸 알면서도 놓지 않는 질문에 가깝다. 나는 누구인가, 나는 왜 여기 있는가. 삼천 년 전의 이야기가 아직 읽히는 이유도 거기 있을 것이다.이 책은 오뒷세이아를 어떻게 읽을지 알려준다. 읽고 나면 질문 쪽이 더 오래 남는다. 그림 88장과 열 개의 결정적 순간을 지나 독자가 도착하는 자리는 결국 자기 자신이다. 귀향의 종착점이자 새로운 여행의 시작점이다.