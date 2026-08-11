'간병 비극'·'고립사' 자살 연결고리 끊는다… '고위험 가구' 집중 발굴

큰사진보기 ▲정은경 복지부 장관이 11일 정부세종청사에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의에서 범정부 자살예방 대책을 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲ 11일 정부세종청사에서 이재명 대통령 주재 국무회의가 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

사회적 고립이나 가족의 돌봄·간병 부담으로 극단적 선택 위험에 놓인 가구를 정부가 집중 발굴해 긴급 복지와 돌봄서비스 등을 우선 지원한다. 자해·자살 시도 등 위기 정보를 활용해 자살 고위험군을 선별하고, 중증 치매나 발달장애인 등을 장기간 돌보는 가족도 집중 조사한다.보건복지부는 11일 오전 청와대 영빈관에서 열린 국무회의에서 관계부처 합동으로 마련한 '고립·위기가구 자살예방 대책'과 '돌봄·간병 부담 자살예방 대책'을 보고했다. 이번 대책은 지난 5월 국무회의에서 논의한 '9대 분야별 자살예방 대책'의 후속 조치다.정부는 학생·청소년, 자살 긴급 대응, 자살 장소 관리, 경제적 실패자, 고립·위기가족, 돌봄·간병 부담, 미디어·온라인, 특수직군·집단보호, 범죄피해자 회복 지원 등 9개 분야 대책을 오는 9월까지 순차적으로 내놓을 예정이다.정부가 먼저 주목한 것은 사회적 고립과 위기 가구다. 1인 가구 증가 등 사회 구조 변화 속에서 소득 감소와 채무, 실직, 관계 단절, 주변 지지 체계 부재 등이 복합적으로 작용해 자살 위험을 높이고 있다는 판단이다.이에 정부는 자살 고위험 관리 대상자와 응급의료센터에서 자해·자살을 이유로 치료 받은 사람 등의 정보를 활용해 자살 위험자를 우선 선별하기로 했다. 2027년부터는 고립 유형별 기획 발굴을 통해 약 2만 명을 집중 조사할 계획이다.복지사각지대 발굴시스템에는 오는 12월까지 과다 채무와 불법사금융 피해 등 금융 위기 정보를 연계한다. 심각한 금융 위기 가구에 대해서는 금융기관과 지방 정부 간 서비스 의뢰 체계도 확대한다.특히 복지위기 알림 앱 신고 내용에 자살 관련 표현이 포함되면 24시간 긴급 상담을 제공한다. 발굴 기반 확충을 위해 읍면동 '찾아가는 보건복지팀' 인력을 단계적으로 늘리고, 현장 방문 상담을 활성화하기 위한 '희망드림꾸러미'도 지원한다.경제적 지원도 두터워진다. 자살 고위험군이 확인되면 긴급복지 생계비를 신속하게 받을 수 있도록 제도도 손 본다. 2027년부터는 자살 고위험군에 대해 현장 확인을 생략하고 긴급 복지를 우선 지원하는 방안을 추진한다.고립을 예방하기 위한 대상별 지원도 강화한다. 오는 9월부터 고립·은둔청년을 지원하는 청년미래센터를 전국으로 확대하고, 50~60대 남성 등 중장년에게 관계 개선과 건강관리 등을 지원한다.고립된 노인에게는 의료·요양 등 통합돌봄을 연계하고 응급호출기와 활동감지기 등 ICT(정보통신기술) 장비 보급도 확대한다. 1인 가구와 한부모가족, 다문화가족, 북한이탈주민 등 다양한 가족 형태별 고립 위험에도 맞춤형 지원을 제공한다.정부는 복지사각지대와 고독사 위기대응 시스템 등에 흩어진 위기 정보를 하나로 묶는 '위기가구 통합 발굴 플랫폼' 구축도 검토한다.가족의 돌봄·간병 부담으로 인한 자살을 막기 위한 대책도 내놨다. 정부는 중증 치매나 발달장애인 등을 돌보면서 '노노(老老)돌봄'을 하거나 '공적 돌봄서비스'를 이용하지 않는 가구 등 돌봄 부담이 높은 가구를 올해 하반기부터 집중 발굴한다.발굴된 고위험 가구에는 최대 72시간의 긴급돌봄을 우선 제공한다. 하루 3시간씩 24일 이용하거나 하루 8시간씩 9일 이용하는 등 필요한 방식으로 사용할 수 있다. 정신건강복지센터의 전문상담과 통합사례관리, 지역사회 통합돌봄도 우선 연계한다.돌봄이 시작되는 단계부터 가족의 부담과 정신건강 상태를 확인하는 방안도 추진한다. 장기요양이나 장애인 등록을 신청할 때 가족의 돌봄 환경을 함께 조사하고, 우울 선별 검사를 통해 정신건강 고위험군을 조기에 찾아내겠다는 것이다.돌봄서비스 자체도 확대한다. 재가 돌봄이 필요한 노인을 대상으로 방문재활·영양지도·병원동행 등 신규 서비스를 개발해 현재 30종인 서비스를 60종까지 늘릴 계획이다. 최중증 발달장애인의 통합돌봄과 긴급돌봄도 강화하고, 치매나 발달장애를 처음 돌보는 가족에게 단계별 돌봄 정보와 상담·교육을 제공한다.가족 돌봄자의 휴식과 소진 예방을 위한 지원도 확대한다. 중증·치매 수급자 가족의 단기보호나 종일방문요양 이용을 지원하는 가족 휴가제 이용을 활성화하고, 발달장애인 가족 휴식 지원 대상도 확대한다.돌봄 때문에 직장을 그만두는 일을 막기 위해 가족돌봄휴가·휴직제도의 대상 확대 등 제도 개선도 검토한다. 내년 상반기부터는 요양병원 간병비 본인부담을 낮추고 긴급복지 생계지원금도 인상할 계획이다.정부는 돌봄·간병 부담 자체를 자살 원인으로 새롭게 분류해 관련 실태를 분석하고, 돌봄 위기가구를 통합적으로 발굴·지원하는 체계도 구축하기로 했다.정은경 보건복지부 장관은 "누구에게나 살면서 위기가 발생할 수 있지만 이웃과 사회와 연결되어 있다면 다시 일어설 수 있는 방법이 있기 마련"이라며 "보다 두터운 사회안전매트 구축을 통해 사회적 고립과 돌봄 부담이 자살로 연결되는 고리를 원천적으로 차단하고, 국민 중 단 한 분도 소외되지 않고 필요한 복지 서비스로 신속히 연계될 수 있도록 관계부처가 힘을 모아 총력을 다하겠다"고 밝혔다.