[사진] 해고 1929일 파업 1423일의 얼굴들

큰사진보기 ▲해고 1929일, 거리에서 쌓인 시간의 얼굴들2021년 5월부터 2026년 8월까지 부산 서면시장 일대에서 기록한 해고노동자 김태경과 노동자 허진희의 모습. 두 노동자는 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구해 왔다. 계절은 수없이 바뀌고 머리카락은 길어졌지만, 이들의 요구는 아직 거리 위에 남아 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

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2021년 5월부터 2026년 8월까지 부산 서면시장 거리에서 만난 두 노동자의 얼굴이다. 김태경 노동자는 내부고발과 노동기본권 보장 요구, 노동조합 결성 등의 과정에서 2021년 5월 1일 (사)서면시장번영회로부터 해고됐다.그리고 유일한 조합원이자 현재 경리직으로 근무하고 있는 허진희 노동자는 김태경 노동자의 부당해고 철회와 더불어 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 오늘까지 1423일째 파업을 이어가고 있다. 사진 속 머리카락은 길어졌고 계절마다 옷은 바뀌었지만, 그들이 거리에서 외치는 요구와 그들을 둘러싼 현실은 좀처럼 달라지지 않았다.단 두 노동자가 복직 투쟁 1929일과 파업 투쟁이 1423일까지 이어졌다는 것은 단순히 노사 한쪽의 문제로만 설명하기 어렵다. 누군가가 5년을 넘긴 시간을 거리에서 보내는 동안 우리 사회는 그 풍경에 너무 익숙해진 것은 아닌가.처음에는 낯설었던 피켓과 마이크, 천막과 머리띠가 어느 순간 시장 풍경의 일부가 되고, 사람들은 그 곁을 아무렇지 않게 지나간다. 장기투쟁은 때로 갈등이 해결되지 않았다는 기록인 동시에, 그 갈등을 해결하지 못한 사회가 얼마나 오래 한 사람의 절박함을 방치할 수 있는지를 보여주는 시간이기도 하다.무관심은 결코 중립적이지 않다. 해결되지 않은 문제를 외면하는 시간이 길어질수록 그 대가는 거리에서 버티는 노동자의 몫이 되고, 노동자는 자신이 속한 사회로부터 점점 고립되고 소외된다. 5년 3개월이라는 시간은 그래서 노동자의 투쟁일수인 동시에, 우리 사회가 그들의 절박함을 외면해 온 시간의 기록이기도 하다.서면시장은 부산의 대표적인 전통시장이고, 전통시장은 각종 공적 지원과 행정의 관심 속에서 유지되고 발전한다. 그렇다면 전통시장 정책과 예산을 관장하는 부산시 역시 이처럼 장기간 계속되는 노동현장의 갈등을 단지 개별 사업장 내부의 일이라고만 바라볼 수 있는지 묻지 않을 수 없다.법적 권한의 범위와 별개로, 5년을 넘길 동안 같은 자리에서 노동자가 자신의 목소리를 내고 있다는 사실을 알고도 사회와 행정이 계속 외면한다면 그것은 결국 '해결되지 않은 갈등'이 아니라 '방치된 갈등'이 된다. 이 사진들은 두 노동자의 초상이지만, 어쩌면 그들을 5년 넘게 거리에서 늙어가게 한 우리 사회의 무관심과 이기심을 함께 찍은 초상인지도 모른다.