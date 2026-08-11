김수미씨가 매일 안부 묻는 마을, 그냥 지나칠 수 없네

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아이고, 엄니, 오늘도 곱게 차려 입으셨네."

큰사진보기 ▲벽화 1수미네 집 가는 길 담벼락에 그려진 벽화 ⓒ 유경선 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲벽화 2수미네 집 올라가는 길 담장에 그려진 벽화 ⓒ 유경선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 문집에도 실립니다.

나는 군산 말랭이 마을의 로컬 코디네이터다. 시니어 클럽 소속으로 이 오래된 산동네의 좁고 구불구불한 골목길을 안내하는 것이 나의 일이다. 매일 아침 주차장에 차를 세우고 동네 골목길을 한 바퀴 돌다 보면, 내 숨소리보다 먼저 나를 맞이하는 이들이 있다. 바로 김수미 가옥(전원 일기 중 일용 엄니 로 출연)으로 향하는 담벼락에 그려진 삽화 속 주인공들이다.나의 출근길은 언제나 이 두 장의 그림, '부엌의 일용 엄니'와 '생선 훔쳐 먹는 고양이들'을 지나며 시작된다. 이 그림들은 단순한 벽화를 넘어 이 골목길의 정체성이자, 이곳을 찾는 이들에게 던지는 첫 번째 인사이기도 하다. 오늘도 나는 그 앞을 지난다.내가 가장 먼저 인사를 건네는 사람은 액자 속 그림, 김수미님이다. 아궁이에 무쇠솥이 걸린 정겨운 시골 부엌, 그 안에서 배우 김수미가 인자한 미소를 지으며 젓가락으로 깍두기 한 점을 내밀고 있다. 그 모습이 어찌나 생생한지, 금방이라도 그림 밖으로 튀어나와 "야! 밥은 묵고 댕기냐?"라고 물을 것만 같다.그림 속 그녀는 단아한 흰 블라우스에 앞치마를 두르고 갓 지은 밥과 각종 반찬이 가득한 밥상 앞에서 손님을 기다린다. 그 옆에는 한글로 "밥은 먹고 다니냐?"라는 투박하지만, 가슴 찡한 문구가 적혀 있다. 이 짧은 한마디가 이 골목길을 지나는 모든 이들에게 따뜻한 위로가 된다는 것을 나는 매일 목격한다. 하루는 서울에서 왔다는 젊은 커플이 그 앞을 지나다 멈칫했다. 남자가 여자에게 말했다. "야, 저기 봐. 김수미 아줌마네? 근데 저 말, 되게 오랜만에 듣는다. '밥은 먹고 다니냐?'라니..."여자는 웃으며 대답했다. "그러게, 우리 엄마가 매일 전화해서 물어보는 말인데... 여기서 들으니까 더 반갑다. 우리 진짜 밥이나 먹으러 가자." 그들은 그림 앞에서 한참을 서서 서로의 손을 꼭 잡고 웃음을 터뜨렸다. 그 모습을 보며 나는 생각했다. '이 그림은 밥상이 아니라, 마음을 전하는 언어구나.'그림 속 일용 엄니는 깍두기 한 점을 내밀며, 단순히 식사 여부를 묻는 것이 아니다. 그것은 삶의 무게를 견디며 살아가는 모든 이들에게 건네는 따뜻한 격려이자, 당신을 걱정하는 누군가가 있다는 것을 상기시켜 주는 메시지다. 나는 그 앞을 지날 때마다 내 어머니의 목소리를 듣는 듯한 착각에 빠지곤 한다.그 따뜻한 여운을 뒤로 하고 조금만 고개를 돌리면 이번에는 웃음이 픽 터지는 또 다른 장면을 만나게 된다. 바로 눈이 동그란 고양이다. 마치 "왜? 생선 훔쳐 가는 고양이 첨 봐?" 하는 듯한 표정으로 아예 액자 밖으로 튀어나올 것 같이 장난기를 가득 품고 있다. 아궁이에 불이 지펴지고 무쇠솥이 끓고 있는 정겨운 부엌, 연탄 화덕 위에서 박대 한 마리가 노릇노릇 구워지고 있는 그 부엌에서 액자 틀을 박차고 나오는 듯한 한 마리의 줄무늬 고양이가 어마어마하게 큰 생선을 두 발로 꼭 끌어안고 있다. 고양이의 눈은 놀라움과 기쁨으로 가득 찬, 그리고 행인에게는 '관심을 꺼주시지'하고 있는 표정이다. 그 모습이 어찌나 진지한지, 마치 한 편의 코미디 영화를 보는 듯하다. (실제 김수미 가옥을 중심으로 활동하고 있는 고양이다)그 그림 아래로는 또 다른 줄무늬 고양이가 더 작은 생선 토막을 입에 물고, 훔친 물건을 들킬까 봐 살금살금 도망가는 모습이 그려져 있다. 액자 밖 현실 세계의 벽돌 바닥 위에 그려진 이 고양이는, 그림과 현실의 경계를 허물며 골목길에 생동감을 불어넣는다.이 고양이 그림 앞은 언제나 아이들의 차지다. "우와! 고양이가 물고기를 잡았어!" 아이들은 그림 속 고양이처럼 두 발로 생선을 끌어안는 포즈를 취하며 사진을 찍는다. 한 꼬마 아이는 도망가는 고양이 뒤를 쫓아가는 시늉을 하며 "야! 너 내 생선 뺏어가지 마!"라고 소리쳐 부모들을 웃음 짓게 했다. 이 장난스러운 고양이들은 이 낡고 오래된 마을에 활기찬 웃음을 선물한다.나는 이 두 그림을 보며 매일 아침 말랭이 마을의 하루를 상상한다. '일용 엄니'가 정성스레 차린 밥상에서 따뜻한 위로를 얻고, '생선 훔친 고양이'의 재롱에 웃음을 터뜨리며 이 언덕 길을 오를 수 있는 힘을 얻는 사람들. 그들에게 이 두 벽화는 단순한 예술 작품이 아니라, 이 마을의 따뜻한 마음과 유머를 전하는 메신저다.나의 일은 이러한 그림들이 더 오랫동안 이 자리에서 많은 이들을 맞이할 수 있도록 돌보는 것이다. 벗겨진 페인트를 다시 칠하도록 관광 재단에 전화하고, 주변을 깨끗이 청소하며, 방문객들에게 그림에 담긴 이야기를 들려주는 것, 말랭이 마을의 역사를 이야기해주는 것, 그것이 내가 말랭이 마을에서 느끼는 보람이자 행복이다. 오늘도 나는 '일용 엄니'의 따뜻한 밥상과 '고양이'들의 유머를 품고, 이 언덕을 오르는 이들에게 따뜻한 인사를 건넨다."밥은 먹고 다니냐?"