전재수 "4차 유엔해양총회 부산 개최, 꼼꼼히 준비"

큰사진보기 ▲전재수 부산시장. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 프랑스 니스에서 열린 제3차 유엔해양총회 행사. 자료사진 ⓒ UNOC 관련사진보기

해양 분야 최대 규모 국제회의인 4차 유엔해양총회(UNOC) 가 2년 뒤 부산에서 열린다. 그동안 제주와 함께 두 지역이 경쟁했는데, 개최도시 선정위원회의 무게추가 부산으로 기운 결과이다. 전 해양수산부 장관 시절 대한민국 유치전에 공을 들였던 전재수 부산시장은 제대로 된 준비를 다짐했다.11일 해양수산부와 부산시에 따르면, 전날 유엔해양총회 개최도시 선정위는 두 번째 회의를 열어 부산을 유치 도시로 선정했다. 지난달 8~31일 공모 절차, 이달 초 서류심사(시설기준 최소 요건 심사)를 거쳐 이날 신청서 발표, 평가(대면심사)가 이루어졌다.기반 시설과 해양수도를 내건 부산의 상징성 등이 선정 과정에 크게 반영됐다. 최동주 선정위원장은 "해양산업·연구·교육 등 해양 관련 기반이 집적돼 있고, 유엔 해양총회의 취지와 높은 연계성을 보유한 부분이 우수한 평가를 받았다"라고 말했다.제주도는 아깝게 탈락했지만, 해양총회에서 완전히 배제된 건 아니다. 일부 행사를 열어 한 축을 담당하게 한다. 선정위는 사전·특별행사 등이 제주에서 개최하도록 정부 건의를 담은 안건을 별도 의결했다. 이번 결과는 앞으로 국무총리 의결을 거쳐 확정하며 올해 안 유엔해양총회 결의안에 반영될 예정이다.앞서 우리나라가 해양총회 국가로 결정된 건 지난해 12월의 일이다. 당시 해수부 장관이었던 전재수 부산시장이 직접 본회의장에 나와 결의안을 설명했다. 유엔은 지속가능발전목표(SDG 14)를 실현하기 위한 네 번째 총회의 공동 개최으로 칠레·대한민국을 최종 의결했다. 선진국과 신흥국이 함께하는 이 행사에서 칠레는 2027년 사전 고위급 행사를 맡는다.해양총회는 전 세계 해양 관련한 행사 중 가장 큰 규모를 자랑한다. 193개 유엔 회원국, 국제기구, 비정부기구 등 약 2만 명이 참석해 'SDG 14'의 실질적 이행 방안인 해양오염 방지와 해양생태계 복원, 해양 보호구역 설정 등 핵심 현안을 논의한다.유치 도시를 마무리 짓자 해수부는 부산시와 협력해 준비에 만반을 다하겠다고 강조했다. 유치 신청에 나섰던 제주·부산 모두에 감사를 전한 황종우 해수부 장관은 "대한민국의 해양 역량을 세계에 알리고 지속가능한 해양의 국제협력을 선도하는 성공적인 총회가 되도록 철저히 준비하겠다"라고 말했다.전재수 시장도 결과를 크게 반겼다. 전 시장은 전날 오후 자신의 페이스북에 "해양부 장관 시절 유엔해양총회 확정 과정을 함께했다. 이제 부산시장으로서 그 무대를 맞이하게 돼 감회가 참 깊다"라며 단순 유치로만 끝나지 않게 하겠다고 글을 썼다. 그는 "기후위기와 해양 오염에 대한 세계적 논의를 시작하고, 그 만남이 새로운 기회와 시민의 더 나은 삶으로 이어지도록 꼼꼼히 준비하겠다"라고 약속했다.환경단체는 해양총회 개최 장소 제공에만 그쳐선 안 된다고 적극적인 역할을 주문했다. 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장은 "2025년 아워오션컨퍼런스(OOC) 이후 다시 해양 관련 회의가 열리게 됐다. 그러나 유치에 급급하지 말고 내실 있게 행사를 열어야 한다"라고 말했다.노 사무처장은 "그동안 북극항로나 해양을 말하면서도 개발 중심이었다. 유엔해양총회 개최도시나 해양수도 부산을 강조하려면 해양보호와 보존에 제대로 발맞춰야 한다. 이런 준비가 돼 있는지부터 묻고 싶다"라고 당부했다.그린피스는 지난해 성명에서 말이 아닌 행동, 실천을 강하게 촉구하기도 했다. 그린피스는 이번 총회가 공해 보호를 규율하는 해양조약인 BBNJ 협정 이후에 마련된다는 점에서 매우 중요하다며 우리 정부의 책임 있는 자세, 국제기준에 걸맞는 조처를 요구했다.