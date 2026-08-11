"폭로하면 핵폭탄" 윤석열 지키려 부하 모함한 해병대 수뇌부

▲중앙지역군사법원이 9일 열린 선고공판에서 군 형법상 항명 및 상관명예 훼손 혐의로 재판에 넘겨진 전 해병대수사단장 박정훈 대령에게 무죄를 선고했다. 선고공판이 끝난 뒤 박정훈 대령이 응원나온 시민들에게 감사의 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기