위력 아닌 '속도', 군사 AI가 가져온 가장 서늘한 변화

"섬광 번쩍 하더니 가자지구 초토화"

"'가자 점령' 물불 안 가린다"

"병원 앞 탱크·민간인 59명 사망"

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덧붙이는 글 | 글쓴이 소셜코딩(https://socialcoding2015.github.io)은 2015년에 만들어진 모임으로, 정보민주주의와 IT노동 개선에 증진하기 위한 목적으로 만들어졌습니다. CCTV 위치 투명화, 개인정보보호 등 사회발전에 이바지하기 위한 개발프로젝트를 수행하기도 하였습니다. 최근에는 AI의 발전에 따른 사회 변화에 대해 고민하고 AI가 인류에 도움이 되는 방향은 무엇일지 고민하고 있습니다.