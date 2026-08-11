위력 아닌 '속도', 군사 AI가 가져온 가장 서늘한 변화

"섬광 번쩍 하더니 가자지구 초토화"
"'가자 점령' 물불 안 가린다"
"병원 앞 탱크·민간인 59명 사망"
2023년 10월 이후 2024년까지 이어진 이스라엘의 가자지구 공습을 다룬 뉴스에서 자주 접했던 헤드라인이다. 수많은 민간인 피해가 발생하고 국제형사재판소(ICC)가 전쟁범죄와 반인도적 범죄 혐의를 제기한 가운데, 또 하나의 중요한 논란은 바로 전쟁에서의 AI 활용이었다. AI가 전장을 바꾸고 있다는 말은 이제 미래에 대한 예측이 아니라 현실이 됐다. 일각에서는 AI가 더욱 정밀한 군사작전을 가능케 해 민간인 피해를 줄일 것이라고 기대해 왔다. 그러나 실제 AI가 활용된 이스라엘의 가자지구 전쟁에서는 그러한 기대와는 다른 모습이 펼쳐졌다.
이스라엘은 정보부대인 Unit 8200을 중심으로 AI의 군사적 활용을 위한 기술을 개발해 온 것으로 보인다. 2024년 Unit 8200의 지휘관이 된 Y.S. 준장은 2021년 <The Human-Machine Team: How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World>라는 책을 출간했다. 이스라엘이 AI를 전쟁에 어떻게 활용하고자 했는지 그 단초를 이 책에서 찾을 수 있는데, 책에서는 AI를 활용하면 전쟁 중 군사 표적을 신속하게 식별할 수 있으며, 이를 통해 인간의 판단과 의사결정 과정에서 발생하는 병목 현상을 해소할 수 있다고 설명한다. 이러한 방향에서 이스라엘은 전쟁에 활용할 다양한 군사 AI 시스템을 개발해 왔으며, 대표적인 사례가 라벤더(Lavender)와 가스펠(The Gospel)이다.
기존의 군사작전에서도 정보 분석관들은 드론 영상과 감청 정보, 위성사진 등을 분석하여 공격 대상을 선정해 왔다. 그러나 하나의 표적을 선정하기 위해서는 수많은 정보를 사람이 직접 교차 검증해야 했고, 그만큼 많은 시간과 인력이 필요했다. 전쟁의 속도를 제한하는 것은 폭탄의 수가 아니라 사람의 판단 속도였다. Unit 8200(유닛 8200, 이스라엘 비밀 사이버정보부대)이 AI를 도입하려 한 이유도 여기에 있다. AI를 이용해 방대한 정보를 자동으로 분석하고 표적 후보를 대량으로 생성한다면, 사람이 수일 또는 수주에 걸쳐 수행하던 작업을 수분 또는 수초 만에 처리할 수 있기 때문이다.
라벤더는 특정 인물이 하마스 또는 팔레스타인 이슬라믹 지하드 조직원일 가능성을 자동으로 평가하는 시스템이다. 라벤더의 방법은 단순하다. 이미 조직원으로 확인된 사람들의 데이터를 학습한 뒤, 이들과 유사한 특성을 가진 사람을 AI가 찾아내는 방식이다. 여기에는 AI 분야에서 양성-비라벨 학습(Positive-Unlabeled Learning, PU Learning)이라 불리는 기법이 활용된다. 이는 전체 데이터 가운데 일부 양성 사례만 확인된 상황에서, 아직 분류되지 않은 나머지 데이터 중 추가적인 양성 사례를 찾아내는 방법이다. 즉, 이미 확인된 일부 조직원의 특성을 바탕으로 아직 알려지지 않은 조직원 후보를 찾아내는 문제와 유사하다.
이를 위해서는 무엇보다 조직원을 구분하는 '특성'을 정의해야 한다. 이스라엘은 휴대전화 통신 기록, 소셜미디어 연결 관계, 사진, 전화번호부, 메시지 그룹, 주소 변경 이력 등 개인의 일상에서 생성되는 광범위한 데이터를 활용해 이러한 특성을 정의했다. 라벤더는 이를 바탕으로 각 개인이 기존 조직원과 얼마나 유사한지를 점수화하고, 일정 기준을 넘으면 조직원일 가능성이 높은 인물로 분류한다. 이러한 방식으로 한 사람을 평가하는 데 걸리는 시간은 약 20초에 불과한 것으로 알려져 있다.
이스라엘은 라벤더의 정확도가 약 90% 수준이라고 밝혔다. 일반적인 AI 연구에서 90%의 정확도는 상당히 높은 성능으로 평가될 수 있다. 그러나 사람의 생명이 걸린 문제에서는 이야기가 달라진다. 90%의 정확도는 달리 말하면 약 10%의 오인 가능성이 있다는 의미이기 때문이다. 라벤더가 약 3만7000명을 표적으로 분류했다면, 단순 계산으로는 이 가운데 수천 명이 잘못 분류되었을 가능성도 배제할 수 없다.
더 큰 문제는 이러한 오인 가능성이 존재하는 상황에서도 실제 공격이 이루어졌다는 점이다. 일부 보도에 따르면 이스라엘군은 하위급 전투원 한 명을 공격하는 과정에서 최대 20명의 민간인 피해를 허용했으며, 고위급 인물을 표적으로 삼을 때에는 100명 이상의 민간인 피해까지 감수한 것으로 알려졌다.
AI가 '누구'를 공격할지 찾았다면, 또 다른 AI는 '어디'를 공격할지 찾는다. 이를 위해 개발된 시스템이 바로 가스펠이다. 가스펠은 건물이나 시설 가운데 군사적 가치가 높은 목표를 식별하고 추천하는 시스템으로 알려져 있다. 가스펠의 구체적인 알고리즘은 공개되지 않아 정확한 작동 방식을 파악하기는 어렵다.
다만 알려진 내용을 종합하면, 드론 영상과 감청·감시 데이터, 공개 정보 등을 수집하고 객체를 식별·추적한 뒤, 서로 다른 정보를 결합해 건물별 군사적 가치를 평가하고 공격 우선순위를 제안하는 방식으로 추정된다. 최종 검토는 인간 분석관이 수행하지만, 그에 앞서 AI가 대량의 표적 후보를 만들어내는 것이다.
이스라엘군 전 참모총장 아비브 코차비는 과거에는 1년 동안 약 50개의 폭격 목표를 선정할 수 있었지만, 가스펠은 하루에 약 100개의 목표를 만들어낼 수 있다고 설명한 바 있다. 효율성만 놓고 보면 엄청난 변화다.
그렇다면 이처럼 비약적으로 높아진 표적 생성 능력이 실제 전쟁에서 어떻게 사용되었을까?
유엔 위성사진 분석기구(UNOSAT)의 분석에 따르면 2024년 말 기준 가자지구 전체 구조물의 약 69%가 피해를 입었으며, 약 24만5000가구가 손상된 것으로 추정된다. 여기서 주목할 점은 AI가 사람보다 정확하다는 차원의 문제가 아니다. 과거에는 사람이 감당할 수 있는 분석량 자체가 전쟁의 규모를 제한했지만, 이제는 AI가 그 병목을 제거해 하루에도 수백 개의 공격 목표를 생성할 수 있게 되었다는 점이다.
이스라엘의 군사 AI 시스템은 라벤더와 가스펠에 그치지 않는다. 어떤 무기를 사용할지 결정하는 '파이어 팩토리(Fire Factory)', 표적을 언제 공격할지 판단하는 '아빠 어디에(Where's Daddy?)'와 같은 시스템도 있다. 이들을 연결하면 AI는 '누구를, 어디서, 언제, 어떤 무기로 공격할 것인가'라는 일련의 킬체인(Kill Chain) 과정에 광범위하게 관여하게 된다.
기술은 점점 더 빠르고 효율적으로 발전한다. 그러나 군사 AI가 가져온 가장 큰 변화는 무기의 위력이 아니라 전쟁을 수행하는 속도 자체를 바꾸었다는 점이다.
과거에는 사람의 분석 능력이 전쟁의 속도를 제한했다면, 이제는 AI가 방대한 정보를 실시간으로 분석하고 표적을 대량으로 추천하면서 그 병목이 사라지고 있다. 그 결과 전쟁은 이전보다 훨씬 빠른 속도로, 더 많은 표적을 대상으로 수행될 수 있게 되었다.
이러한 놀라운 효율성은 국제형사재판소(ICC)로부터 전쟁범죄 및 반인도범죄 혐의로 체포영장이 발부된 네타냐후 정부가 가자지구에서 군사작전을 더욱 빠르고 대규모로 수행하는 데 AI를 활용했다는 비판과 함께 기억될 것이다.
20초 만에 한 사람을 표적 후보로 분류하고, 하루에 수백 개의 공격 목표를 만들어내는 능력은 기술적으로는 놀라운 성과일지 모른다. 그러나 그 과정에서 한 사람의 생명이 점수와 확률로만 환원되고 결국 하나의 '표적'으로만 남는다면, 과연 이를 성과라고 부를 수 있을까? 효율성이 인간성을 압도하는 순간, AI는 인간을 위한 기술이 아니라 인간을 잊게 만드는 기술이 될 수 있다.
덧붙이는 글 | 글쓴이 소셜코딩(https://socialcoding2015.github.io)은 2015년에 만들어진 모임으로, 정보민주주의와 IT노동 개선에 증진하기 위한 목적으로 만들어졌습니다. CCTV 위치 투명화, 개인정보보호 등 사회발전에 이바지하기 위한 개발프로젝트를 수행하기도 하였습니다. 최근에는 AI의 발전에 따른 사회 변화에 대해 고민하고 AI가 인류에 도움이 되는 방향은 무엇일지 고민하고 있습니다.