'무료 나눔' 해도 관심 없던 운동 기구, 캐나다에선 이렇게

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큰사진보기 ▲쓰레기 처리장 내 재활용 수거장 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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​요즘은 집안에 왠지 짐이 될만한 부피가 큰 것들이 자리 잡고 있으면 부담스러워 일단 지하 창고로 내려가 보관되곤 한다. 아내가 캐나다로 이주하면서 처음 샀던 '거꾸리'라는 운동 기구가 그랬다. 창고에서 다시 집안으로 몇 번을 오가며 부활을 꿈꿨지만, 결국 몇 년째 창고 구석을 지키다가 이번에 정말 버리기로 마음을 먹었다.일단 아파트 주민 중에 필요할 수도 있다는 생각에 분리수거함 옆에 세워 두었다. 4절지 종이에 큰 글씨로 '무료(Free)'라고 써 붙이고, 수일 내로 가져가는 사람이 없으면 다시 수거해 가겠다는 메모까지 살뜰히 남겨두었다.쓰레기를 버리러 갈 때나 그냥 수거함 근처를 지날 때, 혹시나 누군가 가져갔나 확인해 보았지만, 거꾸리는 며칠이 지나도록 가져다 놓은 그 자리에 미동도 없이 서 있었다. 확인을 거듭할수록 괜한 신경이 쓰이고 은근히 스트레스가 쌓여갔다.사실 거꾸리로서 기능이나 상태는 꽤 쓸만했다. 처음에는 한인 신문이나 중고 거래 플랫폼 같은 곳에 무료 나눔 광고를 올릴까도 생각했었다. 하지만 가까운 이웃 중에서 운반 수고 없이 번거롭지 않게 필요한 사람이 가져갈 수도 있다는 생각에 아파트 수거 보관 창고에 내놓았다. 처음에는 중고 시장에 돈을 받고 팔까도 싶었지만, 그동안 사용한 시간도 있고 충분히 본전은 뽑았다고 생각해 무료 나눔을 택했었다.하지만 공동사용 장소인 쓰레기 수거 시설에 오랫동안 방치하는 것이 마음에 걸려 다른 방법을 찾았다. 처음에는 '밸리 빌리지(Value Village)' 같은 중고 기증 매장에 전달할까도 싶었는데, 부피를 많이 차지하는 대형 운동 기구는 매장 사정에 따라 받지 않을 수도 있다고 했다.결국 시에서 운영하는 재활용 수거 센터(Recycling Centre)로 방향을 틀었다. 참고로 캐나다의 정크 처리장은 무조건 쓰레기를 매립하는 곳이 아니라, 유료 쓰레기 구역과 철제·종이 등을 무료로 배출하는 재활용 구역이 잘 구분되어 있다. 차에 거꾸리를 싣고 곧장 처리장으로 향했다.아내가 사용하던 운동기구라 버리면서 어떠냐고 슬쩍 물어보았더니, "좀 더 창고에 보관했다가 나중에 사용할 수도 있을 텐데..." 하며 아쉬운 기색을 비쳤다.하지만 사실, 몇 년간 해를 넘기며 쓰지 않았다면 그 물건은 이미 주인의 마음에서 떠나버린 것이다. 흔히 옷장을 정리하다 보면 몇 년 동안 입지도 않았는데 돈 주고 산 것이 아까워 계속 장롱 속에 모셔두는 예가 많다. 아마도 아내도 그런 '아까운 마음' 때문이 아닐까 싶지만 내 생각은 달랐다. 일주일 넘게 누군가 이 운동기구를 가져가지 않았다는 것은 누가 쓰던 물건이기에 앞서, 요즘 사람들 사이에서 별 인기가 없는 물건이라는 것을 방증한다. 이런 상황을 미루어 볼 때 미련 없이 단호하게 버리기로 마음을 굳혔다.거꾸리는 사용감도 별로 없다. 중고용품을 기증받아 판매하는 밸리 빌리지를 가보면 냄새 풀풀 나는 신던 신발도 버젓이 팔린다. 결국 누가 쓰던 물건이라는 점, 그 자체를 캐나다 사람들은 별로 개의치 않는다. 다만, 당장 내 가정에, 개개인에게 '필요'를 느끼지 못한다는 것뿐이다.요즘은 옷장부터 집안 수납창고, 그리고 오늘처럼 지하 스토리지(창고)까지 대대적으로 정리를 한다. 옛날에는 쓰지 않아도 꽉 움켜쥐고 살았다. '언젠가 입겠지', '언젠가 사용하겠지'라는 개념이 강했다. 하지만 나이가 들어가니 그런 생각의 패턴이 바뀌었다.일단, 시간차와 나이차의 간격이 좁아간다. 좀 더 젊은 날에는 기다려줄 시간적 여유가 있어 물건을 언젠가 쓸 날이 올 것이라는 믿음에 결국 손을 떠나지 않았지만, 나이가 들면서 주어진 시간이 짧게 느껴지고 쓰지도 않는 물건들이라는 것을 이미 경험한 세대라 해를 넘기며 쌓여가는 것이 부담스러웠다. 넘쳐나는 것보다는 이젠 꼭 필요한 것만을 추구하는 패턴으로 바뀐 것이다. 화려함보다는 실용성이 우선인 생각, 남에게 보여주기보다는 내가 편한 것이 우선인 생각이 그 이유일 것이다.결국 꺼꾸리는 용광로에서 고철로서 재탄생하겠지만, 우리 부부 입장에서는 쓰레기장에 갖다 버렸으니 결국엔 거대한 쓰레기를 버린 셈이 되었다. 한국의 경우는 개인이 운영하는 고물상이 많아 폐지부터 철까지 돈을 받고 버리기도 하지만, 캐나다에서는 시에서 운영하는 재활용 수거 센터를 주로 이용하게 된다. 시원섭섭하면서도 한편으로는 마음이 한결 홀가분해진, 창고 정리의 하루가 이렇게 지나갔다.