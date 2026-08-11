'처변불경'에도 이념적 덧씌우기가 필요한가

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문화일보 보도에 따르면, 지난 6월 15일 공군사관학교를 방문한 안규백 국방부 장관이 교수, 훈육관, 사관생도들과 간담회를 하는 자리에서 '처변불경(處變不驚)'이 자신의 좌우명이라고 소개했다고 한다. 이 말은 '상황이 유동적이거나 정세가 급변한다 해도 흔들리거나 놀라지 않는다'는 뜻이다. 즉, '어떠한 풍파에도 놀라지 말고 차분하게 중심을 잡아야 한다'는 의미일 것이다.그렇다. 우리는 살면서 언제든 예기치 못한 위기 상황을 맞이할 수 있다. 이럴 때 놀라거나 당황하지 않고 차분하게 대응한다면 리스크를 최소화하면서 난맥상을 슬기롭게 해결할 수 있다. 그런 관점에서 본다면 '처변불경'이라는 말 자체를 불편하거나 부적절한 표현으로 이해할 사람은 없을 것이다.인문학적 교양 차원이라면 누구라도 언제 어디서든 자연스럽게 사용할 수 있는 말이다. 그런데 이 문구가 중국 공산당 서기장이었던 마오쩌둥의 좌우명이라는 점을 들어 거센 논란이 일어났다. 마오쩌둥은 1950년 6·25전쟁 당시 통일을 목전에 둔 한반도에 항미원조군(중공군)을 대규모로 파병하여 많은 국군과 유엔군을 희생시킨 인물이다. 나아가 한반도의 분단을 고착화하는 데 결정적인 역할을 했다. 그런 점에서 마오쩌둥은 우리에게 돌이킬 수 없는 상흔을 남긴 '적국(敵國)의 수괴(首魁)'에 지나지 않는다.해당 기사는 대한민국의 군사 지휘권을 가진 국방부 장관이, 그것도 공군사관학교라는 특수한 공간에서 사관생도들을 대상으로 사용하기에 적절한 어휘였는가에 대해 문제를 제기했다. 미래 대한민국 공군의 핵심 주역이 될 생도들 앞에서 적국의 수괴였던 인물의 좌우명을 자신의 좌우명이라고 소개한 것은, 공직자로서 마땅히 지녀야 할 역사 인식과 안보 감수성이 부족한 결과라는 비판이다.이 대목에서 공직자의 언어는 한층 더 정제되고 신중해야 한다는 데 동의하면서도, 한편으로는 꺼림칙한 마음을 금할 수 없다. 만약 마오쩌둥이 좌우명으로 썼다는 이유만으로 해당 문장이나 단어 자체를 문제 삼는다면, 조금 비약하여 세계적 악당으로 지목받는 히틀러나 괴벨스, 스탈린이나 폴 포트가 즐겨 썼던 수많은 말과 문장도 모조리 조사해 지워버려야 한단 말인가.좋은 말이나 명문장을 좌우명으로 차용하는 것은 지극히 자연스러운 일이다. 그럼에도 이처럼 특정 인물을 들먹이며 이념적 색깔을 덧씌우는 것이 과연 옳을까. 필자는 이 논란을 보며 문득 "보라는 달은 안 보고 손가락만 쳐다보는" 답답한 장면을 떠올렸다.필자는 '처변불경'이란 말이 어느 문헌에 어떤 맥락으로 수록되어 있는지 살피고자 출처를 찾아보았다. 그 결과 《논어》, 《맹자》, 《장자》, 《사기》 같은 고대 중국의 경전이나 역사서에 직접 등장하는 고사성어가 아니라는 점을 확인했다. 다만, 이와 유사한 개념이 《예기(禮記)》의 '종용유상(從容有常, 위기 속에서도 군자의 행동거지가 흐트러지지 않음)'이나, 《손자병법》의 '태산붕어전이색불변(泰山崩於前而色不變, 태산이 무너져도 낯빛 하나 변하지 않음)'과 같이 지휘관의 담대함과 평정심을 강조하는 대목에서 맥을 같이하고 있었다.문헌을 더 조사하다 보니 '처변불경'은 중국 현대사에 등장하는 유명한 정치적 고사(故事)에서 비롯되었음을 알 수 있었다. 이 말을 처음 공식 표어로 제시한 사람은 마오쩌둥이 아니라 그의 라이벌이었던 장제스(蔣介石, 대만 총통)였다. 장제스는 1971년 대만이 유엔(UN)에서 탈퇴당하고 국제적으로 심각한 고립 위기에 처했을 때, 국민들을 다독이고 국난을 극복하기 위해 다음과 같은 정치적 구호를 내걸었다.'처변불경 장경자강(處變不驚 莊敬自強)'"정세가 급변하더라도 놀라거나 당황하지 말고(처변불경), 당당하고 씩씩하게 스스로를 강하게 만들자(장경자강)."당시 대만 시내 곳곳에 이 글귀가 적힌 현수막이 걸렸을 만큼 대만 현대사를 상징하는 대표적인 표어였다. 물론 이후 마오쩌둥 역시 '처변불경'이라는 말을 애용하며 국정을 이끌었다고 한다. 그렇다면 비판자들의 엄격한 잣대로 볼 때, 마오쩌둥 또한 적국 우두머리(장제스)의 말을 그대로 가져다 쓴 셈이니 문제가 되어야 하지 않는가.안규백 장관이 이 고사의 정확한 유래를 알고 인용했든 그렇지 않든, 이 말의 본래 주인은 마오쩌둥이 아닌 장제스다. 무엇보다 핵심은 '위기에 처해도 동요하지 않는 담대함'이라는 메시지 그 자체이지, 마오쩌둥이냐 장제스냐 하는 인물이 아니다.국방부의 해명대로 이는 정세 변화에 흔들림 없이 대처하라는 취지의 인문학적 비유이자, 급변하는 안보 환경 속에서 군의 흔들림 없는 대비태세와 위기 대응 능력을 강조한 발언이었을 뿐이다. 마오쩌둥의 사상을 옹호하려는 의도가 없음은 자명하다.언제부터인가 우리 사회는 나와 생각이 다르면 이념적 색깔부터 덧씌우는 데 너무나 익숙해졌다. 이처럼 본래의 역사적 배경과 의미가 분명한 구호조차 진의를 왜곡하고 곁가지에 집착하며 상대를 공격하는 태도가 과연 누구에게 득이 되겠는가.본질적인 메시지를 뛰어넘어 특정 인물의 사상을 옹호하려 했다며 정치적 프레임을 씌우는 비판은 결코 바람직하지 않다. 이제는 손가락을 거두고, 그 손가락이 가리키는 '달'을 곧게 바라볼 때다.