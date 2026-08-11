8·15해외자주평화실천단, 첫 방문지 대전으로

큰사진보기 ▲8·15해외자주평화실천단이 8월 10일 대전현충원 현충문 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 실천단은 평화통일교육문화센터 임재근 박사의 해설로 현충원 곳곳에 얽힌 역사를 되짚었다. ⓒ 정성일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임재근 박사가 백선엽 묘역 앞에서 백선엽의 간도특설대 활동 이력과 대전현충원에 안장된 친일반민족행위자 문제에 대해 설명하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲실천단이 독립운동가 홍범도 장군의 묘역 앞에서 묵념하며 추모의 시간을 갖고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲실천단이 산내 골령골 현장에서 임재근 박사로부터 학살의 경과와 유해 발굴 상황에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲임재근 박사의 설명을 들은 참가자들이 골령골 학살 당시 미군의 역할에 대해 질문하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲임재근 박사가 대전형무소터에 남아 있는 옛 건물 앞에서 형무소의 역사와 정치범 수용 실태에 대해 설명하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲실천단이 대전형무소터 옛 망루 앞에서 "U.S. OUT OF KOREA" 현수막을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전지역 역사기행을 마친 실천단이 대전지역 평화통일 시민단체 활동가들과 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

2026 8·15해외자주평화실천단이 8월 10일 오전 10시 서울 미대사관 건너편에서 발대식 기자회견을 열고, 8일간에 걸친 국내 실천 일정의 첫 방문지인 대전으로 향했다.이날 발대식에는 노둣돌, 코리아피스나우 풀뿌리연대, 코리아정책연구소, 반제자주연대, 미국 민주사회주의자들(DSA), 코드핑크, 미국평화재향군인회, 앤써연합, 프리덤로드 사회주의 조직, 흑인평화동맹, 필리핀 신애국동맹 '바얀' 등 미국을 비롯한 해외 20개 단체 활동가들이 참가했다. 자주평화통일운동 역사상 첫 해외실천단으로, 이들은 8월 9일부터 16일까지 한국 내 주요 미군기지와 투쟁 현장, 미국의 군사점령과 탄압이 응축된 역사적 장소들을 순회하며 분단과 전쟁의 실상을 직접 목도하는 학습·실천의 일정을 이어가게 된다.이날 대전에는 30여 명의 실천단과 대전시민이 오후 2시부터 9시까지 대전현충원-산내골령골-대전형무소터 기행을 함께했다.오후 2시부터 3시 30분까지 실천단은 대전현충원을 찾았다. 평화통일교육문화센터 임재근 박사가 해설을 맡아 현충원 곳곳에 새겨진 역사를 하나하나 짚어나갔다.임재근 박사는 먼저 대전현충원이 조성된 계기와 개략적인 연혁을 소개한 뒤, 현충원 현판과 현충문 비문의 글씨체가 전두환의 글씨에서 안중근체로 바뀐 과정을 설명했다. 안중근 의사 순국 110주년을 맞은 2020년 5월, 현충문 현판이 안중근체로 교체됐다고 설명했다. 이어 현충원 경내에 있던 전두환 기념식수가 사라지게 된 과정도 소개했다. 참가자들은 이 같은 설명을 흥미롭게 들으며 곳곳에서 질문을 던지기도 했다.그러나 임 박사의 설명은 곧 반전으로 이어졌다. 전두환의 흔적은 지워졌지만, 국립묘지인 대전현충원에는 여전히 친일반민족행위자들이 안장돼 있다는 것이다. 임 박사는 백선엽 묘역 앞에서 백선엽의 간도특설대 활동 이력을 구체적으로 짚으며, 대전현충원에 묻힌 친일반민족행위자가 최소 29명에 달한다고 설명했다.참가자들의 표정은 극명하게 엇갈렸다. 전두환의 흔적이 국립묘지에서 사라졌다는 사실에는 환호가 터져 나왔지만, 친일반민족행위자들이 여전히 국가유공자들과 나란히 안장돼 있다는 사실 앞에서는 적잖은 충격을 감추지 못했다.실천단은 현충원 방문의 마지막 순서로 독립운동가 홍범도 장군의 묘역을 찾았다. 참가자들은 묘역 앞에서 묵념하며 추모의 시간을 가진 뒤 기념촬영을 했다.오후 4시 30분경 실천단은 대전 산내 골령골에 도착했다. 골령골은 한국전쟁 발발 직후인 1950년 6월 말부터 7월 초 사이, 대전형무소에 수감돼 있던 재소자와 국민보도연맹원 등 최소 수천 명이 국군과 경찰에 의해 집단 학살된 현장이다. 임재근 박사로부터 학살이 벌어진 구체적 경과와 이후 진행된 유해 발굴 상황에 대한 설명을 들으며 참가자들은 곳곳에서 탄식과 분노를 감추지 못했다.특히 눈길을 끈 대목은 학살 당시 미군의 역할이었다. 임 박사는 학살 현장에 미군이 있었고, 이들이 보고서를 작성하고 사진까지 촬영하면서도 학살을 막지 않고 방관했다는 사실을 지적했다.현장에서 함께한 (사)대전산내골령골희생자유족회 전미경 회장은 멀리서 찾아와준 참가자들에게 감사인사를 전하며, 답답한 심경을 호소했다. 2020년 준공되기로 하였으나 아직 첫 삽도 뜨지 못한 평화공원 조성사업과 확대되지 않고 있는 유해 DNA 감식을 언급하며 "유족도 나이가 들어 하나 둘 세상을 등지고 있다. 남은 인생, 죽기 전에 평화공원이 조성되어 아버지를 모시고 아버지 뼈조각 하나라도 하나 찾아 가슴에 품어 보는 것이 소원이다"고 참가자들에게 눈물로 호소했다.미국 소재 대학에서 교수로 재직 중인 한 참가자는 미국 방첩대(CIC, Counter Intelligence Corps)가 학살에 깊숙이 개입했을 가능성을 지적하며, 골령골과 같은 방식의 학살이 한반도 전역에서 광범위하게 자행되었다고 설명했다.오후 6시 30분경 실천단은 대전형무소터에 도착했다. 이곳은 골령골 희생자 상당수가 학살되기 전 수감돼 있던 곳이다. 임재근 박사는 일제로부터 해방됐음에도 미군정기와 단독정부 수립기를 거치며 오히려 일제강점기보다 더 많은 인원, 특히 정치범들이 대전형무소에 수감돼 있었다고 지적했다. 정원 1200명 규모였던 대전형무소에 한국전쟁 발발 직전에는 4000여 명이 수용돼 있었으며, 이 중 상당수가 골령골에서 희생됐다는 것이다.임 박사는 대표적 사례로 지난해 12월 재심에서 무죄를 선고받은 고 이관술 선생을 언급했다. 골령골 희생자 가운데는 이관술 선생처럼 독립운동가 출신이면서도 미군정이나 이승만 정부 입장에서는 정적으로 몰려 정치범으로 수용됐다가, 전쟁이라는 혼란기를 틈 타 학살당한 이들이 적지 않았다고 설명했다. 임 박사는 이를 명백한 전쟁범죄라고 규정했다.현재 대전형무소터는 '반공연맹자유회관'이라는 이름으로 자유총연맹 대전지부가 사용하고 있다. 국가에 의한 전쟁범죄가 시작된 자리가, 다시 국가에 의해 반공 이념 교육의 공간으로 활용되고 있다는 사실 앞에서 참가자들은 깊은 분노를 드러냈다.대전지역 역사기행을 마친 실천단은 대전지역 평화통일 시민단체 대표 및 활동가들과 간담회를 가졌다. 참가자들은 서로 질문을 주고받으며 각자의 활동과 문제의식을 공유했고, 준비해 온 기념품을 나누며 연대의 마음을 전하기도 했다.실천단은 이날 오후 9시경 다음 방문지인 군산으로 출발했다. 실천단은 8월 11일 군산 평화박물관과 수라갯벌, 미공군기지를 찾은 뒤, 12일 경기북부, 13일 평택, 14일부터 16일까지는 서울에서 민족자주국제포럼과 8·15자주평화전진대회, 자주평화대행진 등에 참여할 예정이다.