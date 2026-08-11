"사람 무시에 일가견" vs "취조하듯 말라"... 정청래-김민석 격돌

큰사진보기 ▲10일 kbc광주방송 스튜디오에서 더불어민주당 당대표 후보 토론회가 열린 가운데, 두 유력후보가 치열한 신경전을 벌였다. 왼쪽 정청래, 오른쪽 김민석 후보. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

김민석 후보: "정청래 후보께서 실제 경제 정책을 다뤄보시거나 아니면 관련 대기업 오너들하고 일정 기간 이상 토의를 해보신 적 있으신지, 미국 AI 기업 중에 한국에 이미 합작 투자를 결정한 기업이 있다는 걸 아시는지 묻고 싶다."

정청래 후보: "김민석 후보는 사람을 무시하는 데 좀 일가견이 있는 것 같다. 제가 민주당 당대표를 하면서 1년 동안 얼마나 많은 기업인들과 만나서 얘기했겠나?"

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정청래: 지금 김 후보는 계속 반명(이재명), 분열주의, 신천지 의혹 등을 말하면서 전당대회가 진흙탕으로 빠지고 있는데, 본인이 혹시 사과할 일은 없나.

김민석: 이재명 정부를 든든하게 돕는 것이 전당대회의 본질이다. 소위 팀 정청래에 속한 최민희 의원도 지난해에 관련해 (신천지 의혹 관련) 법을 내셨지 않나. 그걸 갖고 저를 제명하시겠다고 하지 않았나.

정청래: 누가 제명한다고 했나. 또 허위사실을 유포하시는 건가.

김민석: 그런가, 그러면 징계만 한다고 한 건가.

정청래: 김 후보는 말을 흐리지 말고 정확하게 말을 하시라.

김민석: 그럼 제가 징계라고 발언을 고치겠다.

큰사진보기 ▲더불어민주당 당 대표 후보들이 10일 오후 전남광주 서구 KBC에서 열린 TV 토론회에서 양손을 잡고 있다. 왼쪽부터 송영길, 정청래, 김민석 후보. 2026.8.10 mhk0226@yna.co.kr ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 차기 당대표를 뽑는 8.17 전당대회를 1주일 앞두고 진행된 당대표 후보 TV토론회에서 정청래 후보와 김민석 후보가 거세게 충돌했다.전국 순회 경선 누적 득표율에서 김 후보가 정 후보를 약 3천 표 앞서는 박빙 상황인 가운데, 두 유력 후보는 10일 KBC 주최 TV토론에서 6·3지방선거 공천시비 및 책임론, 조국혁신당 합당 추진, 과거 탈당 이력 등을 놓고 설전을 벌였다. 정 후보는 김 후보에게 "제 얘기 시간입니다"라며 말을 끊는가 하면, 김 후보는 "하..." 하고 한숨을 내뱉는 등 신경전을 벌이는 모습도 포착됐다.이날 토론회는 지역방송 최초 토론회인데다 호남권 권리당원 온라인 투표를 하루 앞두고 벌어진 자리여서 ▲서남권 반도체 클러스터 조성 지원책과 예산확보 전략 ▲호남 발전 전략 및 호남 정치 중량감 강화 방안 등 특히 호남 지역 권리당원들에게 어필할 수 있는 의제들을 중심으로 진행됐다.서로 신경전을 벌이던 와중 정 후보가 처음 발끈한 것은 서남권 반도체 클러스터 조성 등 호남 발전 전략을 주제로 펼쳐진 1차 주도권 토론 때였다. 김 후보가 "안정된 당정 관계를 갖는 당대표가 나오는 것이 좋을 것"이라며 정 후보에 실제 경제 정책 관련 실무 경험이 있는지를 물은 것.답변을 시작한 정 후보는 "김 후보는 사람을 무시하는 데 일가견이 있는 것 같다"며 바로 날을 세웠다. 그는 "당연히 당대표 하는 1년 동안 얼마나 많은 기업인들, 대기업 회장들과 만나서 이야기했겠나. 중소기업중앙회와도 3개월에 한 번씩 정기모임을 실제로 했다"며 즉각 반박했다.김 후보가 이어 '전북 소외론' 관련 "정 후보가 전북 소외론이라고 이해될 것 같은 발언을 하신 적이 있다"며 언급하자, 정 후보는 재차 "김 후보께서 저를 낙인찍기를 하시는데, 제가 그런 얘기를 한 적이 없다. 호남 군산 한 시장에 갔더니 군산분들이 그런 얘기를 하는데 제가 그런 일이 없도록 하겠다는 취지였다"고 목소리를 높여 반박했다.두 유력 후보가 가장 격앙된 목소리로 설전을 주고받은 건 2차 주도권 때였다. 이번엔 정 후보가 먼저 포문을 열었다. 정 후보는 과거 조국혁신당과의 합당 추진 과정 사이 불거졌던 민주당 한 의원과 국무의원 간 텔레그램 메시지 논란을 언급하며 "이게 김 후보와 상관이 없나. 전혀 무관한가. 한 번 털고 가시라"며 물었다.김 후보가 "상관이 없다. 자신 있으면 본인이 근거를 대시라. 그런 식으로 유언비어로 정치를 하면 안 된다"라고 맞서자, 정 후보는 "자신있게 말씀하실 수 있나, 물어보는 것"이라며 재차 상대를 추궁했다. 김 후보는 "정 후보가 검사도 아닌데 왜 저를 취조하듯 말하시느냐, 당대표까지 지낸 분이"라며 목소리를 높였다.이 과정에서 두 후보 간 음성이 섞일 정도로 긴장이 고조됐는데, 이 같은 설전은 직후 '신천지 의혹' 관련해서도 이어졌다. 정 후보는 앞서 지난 2일 울산 합동연설회에서 "제가 당대표가 되면, 신천지 의혹 제기로 당을 공격하고 당원들 가슴에 상처를 준 김 후보를 윤리심판원에 제소해 심판받게 하겠다"고 말한 바 있다.정 후보는 이날도 "노무현을 배신하고 탈당하고 18년 동안 못 돌아왔다"라며 김 후보를 향해 '배신론'을 꺼내들었다. 김 후보 또한 "정 후보는 '봉이 김선달' 발언으로 대선에 어려움을 끼치고도 탈당이나 사과가 없었다"라며 물러서지 않았다.토론회 말미에서는 5.18 정신 헌법 수록을 두고 송영길-정청래 후보 간 설전이 오갔다. 송 후보가 "정 후보는 왜 다시 당대표 연임을 하려고 하나. 그러면 이재명 정부의 국정 과제가 몇 개였고 제1호 국정과제가 무엇이었는지 답변 부탁한다"고 물었으나, 정 후보는 "제가 당대표를 하면서 내란 청산이 제1호 국정과제라고 생각했다"고 답했다.송 후보는 이에 "정 후보가 1호 국정과제를 잘 모르는 것 같다. 국정과제는 123개, 공식 1호 국정과제는 5.18 정신을 헌법 전문에 수록한다는 것이었다"며 이를 바로잡았다. 그는 "정 후보께서는 5.18 정신의 헌법 수록을 위해서 어떤 노력을 했는지 잘 보이지가 않는다"고 덧붙였다.이에 정 후보는 "제일 중요한 과제를 물은 것 아니었냐"며 착오였다는 듯 답변했다. 그는 다만 "당연히 헌법에 수록해야 한다"면서도 "우원식 전 의장이 갑자기 헌법 개정을 내 곤혹을 치렀어서 시기적으로 잘 했어야 된다는 생각이 들었다. 이번에 조정식 의장도 말실수인지 모르지만 (개헌 발언 논란으로) 엄청난 곤혹을 치렀는데, 당에선 개헌 얘기가 조심스러울 수밖에 없었다"고 재차 해명했다.당 자료에 따르면 호남권 권리당원 유권자는 약 51만 명으로 전체의 약 33%를 차지해, 전국 순회 경선 중 약 38% 유권자를 지닌 수도권(경기·서울, 8월 16일 발표) 지역에 이어 2번째로 큰 비중을 차지하고 있다. 오는 15일 발표될 호남권 표심이 '최대 승부처'로 꼽히는 이유다.