런던의 K-뷰티 매장에서 영국인들이 감동받은 이유

글로벌 시장에서 K-뷰티의 영향력이 지속적으로 확대되고 있습니다. 해외 소비자들이 왜 K-뷰티에 열광하는지 이유를 찾아보고, K뷰티가 일시적 유행을 넘어 지속 가능한 글로벌 산업으로 나아가기 위한 방향성도 함께 모색해 봅니다.

큰사진보기 ▲젊음의 거리 카나비 스트릿 런던 정경. ⓒ 김명주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세포라 카나비점 내부 한국 메이크업 섹션 사진. ⓒ 김명주 관련사진보기

큰사진보기 ▲Pureseoul LondonPureseoul London ⓒ 김명주 관련사진보기

큰사진보기 ▲스킨 큐피드 체링스트릿 지점에서 메이크업 시연과 촬영 작업이 진행중이다. ⓒ 김명주 관련사진보기

"응, 뭔지 알잖아. K 뷰티".

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 사이트에도 실립니다.

십여 년 전, 해외에서 한국 사람이라는 나의 정체성이 드러나면 듣던 어처구니없는 농담 중 하나는 "너는 어디 성형했어?"였다. 얼마 전 청소년인 딸 친구가 집에 놀러 와서는 "너희 엄마는 한국 사람이라 그런지 피부가 좋아 보여"라고 했다. 그저 선입견에서 나오는 이야기들인데, 이 농담들을 통해 확인할 수 있는 것이 있다. 최근 각광 받는 K 팝· K 드라마·K 영화 등의 대성공으로 영국 내 한국 문화에 대한 큰 관심과 함께 전반적인 이미지 변화가 일어나고 있다는 점이다.글로벌 시장 조사 기관 잉크우드(Inkwood Research)의 자료에 따르면, 글로벌 K-뷰티 시장은 2022년 약 50억 달러 규모에서 2032년 약 126억 달러까지 성장할 것으로 전망된다. 이러한 성장세는 수출 실적에서도 확인되는데, 한국 화장품 수출액은 2024년 세계 3위에서 2025년 사상 최대인 114억 달러를 기록하며 프랑스에 이어 세계 2위로 올라섰다 (MFDS, 2026).영국은 최근 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 K-뷰티 시장 중 하나로, 한국 화장품 산업의 글로벌 확장세와도 맞물려 있다. 2025년 한국 화장품의 영국 수출액은 약 2억 3천만 달러로 전년 대비 약 53.8% 증가했다. 특히 디지털 플랫폼과 소셜 커머스를 중심으로 K-뷰티에 대한 소비자의 관심이 빠르게 확대되고 있다 (REACH24H, 2026).한창 메이크업에 관심이 많은 청소년 딸과 함께 런던 도심으로 향했다. 채링 크로스(Charing Cross)를 중심으로 카나비 스트리트(Carnaby Street), 레스터 스퀘어 (Leicester Square)로 이어지는 런던 중심가는 뷰티와 최신 트렌드에 관심이 많은 10대들에게는 그야말로 쇼핑의 천국과 같다.최근에는 K-뷰티 브랜드의 존재감도 더욱 뚜렷해졌다. 이 지역 '부츠(Boots)', '세포라(Sephora)'와 같은 대형 코스메틱 프랜차이즈 숍들과 함께 K 뷰티로 특화된, '퓨어서울(pureseoul)'과 '스킨 큐피드(Skin Cupid)' 등의 매장을 직접 방문했다. 각 매장에서 느낀 상품 구성, 브랜드 이미지 차이, 판매 직원과 방문 고객들과의 대화를 통해 현지에서 K뷰티가 사랑 받는 이유를 살펴봤다.영국의 대표적인 헬스 뷰티 리테일 체인인 '부츠'는 한국 스킨케어가 전체 스킨케어 매출의 10% 이상을 차지하고 있으며, 약 30초마다 한국 화장품 한 개가 판매된다고 밝힌 바 있다.'부츠' 매장 안 제품들을 살펴보면, K-뷰티 중에서도 스킨케어, 기미/미백/여드름, 각질, 헤어케어 관련 제품에 주력하는 모습이었다. K-뷰티 독립부스를 활성화 하기 보다는 각각의 제품섹터별 상위 노출 매대에 관련 제품들이 전면 배치되어 있는 점도 특징이었다. 여드름에 고민이 많은 딸이 매장을 나서며 선택한 제품도 상단에 노출되어 있던 한국 제품이었다.또 다른 유럽 대형 글로벌 코스메틱 업체인 '세포라'는 매장 한쪽 면 전체를 K-뷰티 제품으로 구성하고 있을 만큼 한국 화장품을 주요 카테고리로 다루고 있었다. 매장 한복판에는 '소셜미디어 픽' 특별 매대를 설치해 두었는데 열에 아홉은 한국 화장품일 정도로 K-뷰티의 높은 트렌드 영향력을 실감할 수 있었다.더 나아가 눈에 띄는 점은 세포라 매장에서 만난 판매 직원의 자세였다. 자신의 경험과 상품 정보에 대한 전문성을 결합해 고객의 니즈에 맞게 적극적으로 활용하는 모습이었다. 이는 유럽 프리미엄급 매장에서나 가능한 서비스로, 아파서 병원에 가도 별다른 설명 없이 그저 연고나 처방받는 시스템적 무심함에 익숙한 영국 소비자들에겐 특별한 감동일 수밖에 없다.영국의 두 대형 유통사를 직접 방문해 살펴보니, k뷰티가 실제 영국 유통 현장에서 어떻게 소비자들에게 다가가고 있는지 확인할 수 있었다.대형 프랜차이즈와는 다른 형식의 K-뷰티 유통업체들도 눈에 띈다. 런던 3대 K-뷰티 전문 매장으로 꼽히는 '퓨어서울', '피투버스(P2BUS)', '스킨 큐피드' 중 방문이 가능했던 두 곳을 직접 찾아가 봤다.'퓨어서울'은 한국 화장품 효능에 반한 공동 창업자 세 명(레슬리 탕, 그레이시 툴리오, 윙쓰)이 온라인 쇼핑몰 사업으로 시작했으며 2025년 6월 기준 영국 내 8개의 오프라인 매장을 운영 중이다.'퓨어서울'의 카나비 스트릿 매장은 아이돌 스타를 모델로 자연스럽고 발랄한 이미지를 강조한 모습이다. 특히 젊은 소비층이 좋아할 만한 트렌디한 패키지와 브랜드 이미지 등 시각적 이미지 구축에 상당한 비중을 뒀다.그로부터 10여 분 여 거리에 있는 케어링 스트릿의 '스킨 큐피드' 매장으로 향했다. 창업자인 멜로디 유안(Melody Yuan) 또한 한국 화장품을 통해 자신의 피부 트러블을 개선한 경험을 바탕으로 2020년 K 뷰티의 불모지였던 영국에서 제품 유통을 시작했다.핑크톤의 내부 매장 한편에서는 메이크업 시연과 화보 작업이 한창이었다. 대형 유통사에서는 쉽게 접하기 어려운 한국 및 중국 화장품을 적극적으로 발굴해 소개하고 있었는데, 피부·색조 뿐만 아니라 헤어·바디 제품까지 다양한 물건을 구비하고 있었다.방문한 개인적 소감은 '퓨어서울'에 비해 '스킨 큐피드'의 고객 연령층이 더 넓었다는 점이다. 엄마와 딸, 또는 친구들과 삼삼오오 매장에 들른 고객들은 온라인 화면만으로 판단하기 어려웠던 제품의 질감, 향, 발림성, 피부에 닿는 느낌 등을 직접 확인할 수 있어 좋다고 말했다.결과적으로 부츠, 세포라와 같은 대형 뷰티 네트워크가 K-뷰티를 글로벌 주류 화장품 시장 안으로 편입시키는 역할을 한다면, 이러한 아시아계 전문 매장은 아직 대형 유통망에 진입하지 않은 브랜드와 제품을 발굴하고 체험하게 하는 역할을 담당한다.두 유통채널은 서로 다른 방식으로 K-뷰티의 시장 저변을 확대하고 있었다. 이는 영국에서 K-뷰티가 일시적인 유행을 넘어 하나의 독립적인 소비 카테고리와 브랜드 이미지로 발전하고 있음을 보여주는 흥미로운 현상이라고 할 수 있다.런던 중심가의 k뷰티 숍 취재에 동행한 딸이 쇼핑 후 돌아가며 친구와 통화를 한다.두말할 필요 없는 '한국', '코리아'의 브랜드 가치에 런던 한복판 거리를 걷는 내 어깨가 으쓱거린다.