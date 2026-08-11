미야자키 하야오 꿈꾸던 소년이 중년에야 깨달은 것

큰사진보기 ▲웹툰 〈환상의 애니〉 표지와 책 〈환상의 애니〉 책의 경우 1권이 중고생 시절을, 2권이 대학생 시절을, 3권이 대학 졸업 이후의 시절을 다룬다. ⓒ 카카오웹툰, 송송출판사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲〈환상의 애니〉 마지막 화 ⓒ 카카오웹툰 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문종필은 평론가이며 지은 책으로 문학평론집 <싸움>(2022)이 있습니다. 이 평론집으로 2023년 5회 [죽비 문화 多 평론상]을 수상했습니다. 그밖에 한국만화영상진흥원에서 주최하는 대한민국만화평론 공모전 수상집에 「그래픽 노블의 역습」(2021)과 「좋은 곳」(2022)과 「무제」(2023)를 발표하면서 만화평론을 시작했습니다.

2022년 11월부터 2024년 8월까지 총 81화로 카카오 웹툰에 연재를 마친 이현중의 〈환상의 애니〉가 지난 6월 송송 출판사에서 책의 형태로 새롭게 출간되었다. 이 작품은 한 소년이 학창 시절 일본 애니메이션의 거장 미야자키 하야오의 〈붉은 돼지〉(1992)를 보고 감동 받아 한국의 미야자키 하야오를 꿈꾸게 된다는 이야기다.소년이 친구 성하의 집에서 우연히 보게 된 이 작품은 미술부였던 소년의 운명을 뒤바꾸기에 충분했다. 소년의 발목을 붙잡았던 것은 1차 대전 중, 전우를 잃은 포르코 롯소(Porco Rosso)의"날지 않는 돼지는 그냥 돼지일 뿐이야"라는 목소리다. 소년은 이 목소리를 가슴속에 새기면서 외롭고 가난한 자신 역시 그림 그리는 꿈조차 꾸지 않는다면 살아갈 이유가 없다고 마음먹는다. 소년은 그 순간부터 애니메이션 감독이라는 꿈을 가슴 깊이 간직한다.소년이 청년으로, 청년이 중년으로 나이를 먹으며 위대한 애니메이션을 만들겠다는 강력한 집념을 보여주는 이 작품은 동료들과 함께 창작물을 만들며 실패와 성공을 반복한다. 그러니 〈환상의 애니〉는 잘 만들어진 실패담이라고 볼 수 있다.독자들은 이 여정을 쫓는 과정에서 지난날 자신이 쫓았던 그 시절의 열정과 선택들에 대해 회상하게 된다. 〈환상의 애니〉는 청년에게는 잘 실패하는 방법을, 중년에게는 다시 돌아갈 수는 없지만 새롭게 걷고자 하는 용기와 디딤돌을 제공한다. 그래서 독자들은 자신이 최선을 다했던 지난날을 되돌아보는 과정에서 지금, 이 순간을 바라보게 된다.이 작품의 묘미는 꿈을 좇는 여정 자체이기도 하지만, 극 중 주인공인 태중이 꿈꾸는 애니메이션이라는 장르 자체에 있기도 하다. 애니메이션 감독을 꿈꾸는 인물 태중으로 인해, 이 작품은 애니메이션만이 가지고 있는 장르적 특성을 독자들에게 끊임없이 전달한다. 전공 서적처럼 농도 있는 무게를 선보이지는 않지만, 애니메이션이라는 장르가 가지고 있는 색깔을 만화 매체를 통해 서술한다는 점에서, 작가 탄생 서사를 다루는 기존 작품과 차이가 있다. 독자들은 타 장르와 구분되는 이 지점을 만화를 통해 확인할 수 있으니 편하게 애니메이션만이 가지고 있는 특징을 느낄 수 있다.예를 들어 애니메이션은 문학과는 다르게 혼자서 작업할 수 있는 것이 아니라는 걸 강조한다. 작품을 만들기 전에는 인물이 뛰어다닐 수 있도록 세밀한 공간을 설정해야 한다고도 말한다. 또한, 애니메이션은 당장 결과물을 확인할 수 있는 장르가 아닌 미래의 결과물이라는 것도 알려준다. 그래서 이 업계 사람들은 이 작업을 뜨거운 햇볕에서 농사하는 농부들과 처지가 비슷하다고 말한다. 이런 특성으로 인해 애니메이션은 운명이나 우연으로 결정되기보다는 창작자의 '의지'가 더 중요하다고 말한다. 그래서 이런 장르적 차이를 경험하는 것이 이 작품이 다른 작품과 구별되는 하나의 시선이다.하지만, 이 작품에서 가장 무게를 두는 것은 이런 차이 자체보다도 예술가에게 필요한 태도를 작품 초반부터 끝까지 질문한다는 데 있다. 그것은 바로 창작물을 만드는 사람이라면 선배 예술가들을 동경하거나 흉내 내볼 수는 있을지라도, 자신만의 목소리를 내지 않으면 안 된다는 것이다.만화가 이현중은 이 지점을 작품 속에서 넘치도록 반복한다. 작중 태중은 이 질문에 역행하는 인물로 일본의 유명한 애니메이션 감독 미야자키 하야오를 흉내 내는 사람으로 등장한다. 태중은 사춘기 시절 아버지의 사업실패와 엄마의 부재를 겪었던 경험을 미야자키 하야오와 동일시하는 것도 그런 이유다. 그렇게 태중은 자신이 동경했던 예술가와 겹쳐 생각하면서 마치 자신이 미야자키 하야오가 된 것처럼 행동한다.무엇보다도 중요한 것은 태중이 자신의 작품을 완성하려고 하기보다는 미야자키 하야오가 되려고 한다는 점이다. 그처럼 유명해져서 사람들에게 인정받고 싶어 한다. 하지만 이것은 주객이 전도된 것이다. 창작자는 하고 싶은 말이 있기에 표현할 뿐이지, 자신이 좋아하는 사람이 되고 싶어서 창작하지는 않는다. 물론, 할 수는 있지만, 그 작업이 의미를 품기란 어렵다.결핍은 이야기를 만들지만, 흉내 낸 결핍은 자신의 살결이 될 수 없다. 이 지점을 〈환상의 애니〉는 집요하게 물고 늘어진다. 태중이 동료들과 성공적인 작품을 만들게 되더라도, 이 과정이 불편할 수밖에 없는 것은 이런 사정 때문이다. 그래서 끝내는 발표하지 못한다. 그는 자신이 아끼던 작품을 그렇게 잃는다. 하지만 모든 것을 포기했던 태중은 모든 것을 잃었기에 다시 새로운 것들로 채운다.누군가를 동경하고 흉내 내기보다는 자신만의 리듬으로 채우고자 한다. 이 마음이 새로운 것들을 일으키게 한다. 동료 이경이 앞으로 어떤 작품을 만들지 묻는 말에 머뭇거리지 않고 "우리가 완전히 새롭게 찾아봤으면 좋겠어요"라고 대답할 수 있게 된다. 그는 뒤늦게 이 사실을 깨닫는다. 누군가의 것을 흉내 내는 건 "가진 게 없어서…(중략)…자신이 텅 비었으니까 좋아 보이는 것을 채어" 넣는 거다. 이제 태중은 그런 자신을 외면하지 않는다.만화가 이현중의 자전적 경험을 바탕으로 한 〈환상의 애니〉는 애니메이션 감독을 꿈꾸었던 자신의 실패담을 만화의 형식으로 이야기한 첫 장편 만화라는 점에서 의미 있다. 누구나 실패하기 마련이기 때문에 이런 서사는 우리의 이야기이기도 하다.그밖에 이 작품에서 흥미로운 것은 2000년 초반 애니메이션 학과에 입학한 주인공이 2026년 최근까지 한국 애니메이션 작품을 텍스트 속에서 호명한다는 데 있다. 〈둘리〉(1987), 〈오세암〉(2022), 〈마리이야기〉(2002), 〈천년여우 여우비〉(2007), 〈무림 일검의 사생활〉(2007), 〈마당을 나온 암탉〉(2011) 등의 작품이다.만화가 이현중은 〈환상의 애니〉 속 주인공 태중과 그의 동료를 통해 이 작업이 쉽게 만들어진 작품이 아니었음을 간접적으로 말하는 것 같다. 한국에서 애니메이션은 그렇게 어렵다.여기서 이 작품의 제목이 '환상의 애니'라는 것에 관심을 가질 필요가 있다. 한국에서 애니메이션을 만든다는 것은 '환상'일 수 있다고 읽게 되면 이 작업의 무게를 알 수 있으니 그렇다. 그만큼 이 제목을 통해 애니메이션 제작이 힘들다는 것을 역설적으로 반영하는 듯하다. 하지만 이 환상을 위해 여전히 고군분투하는 많은 예술가가 있다는 것 역시도 말해준다. 〈환상의 애니〉의 주인공이 그렇고, 주인공 옆에서 작업을 도와준 동료들이 그렇다.