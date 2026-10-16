"굶어죽지 않는 것"이 소원인 어르신들

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본격 가을로 접어드는 시기다. 10월도 하순에 들어서니 바람이 제법 차가워졌다. 15일 아침 어르신 방문일정으로 서둘러 골목을 벗어나는데 내가 담당하고 있는 다른 구역의 어르신을 우연히 만났다. "김치는 언제 줘?"저번에 드린 김치를 다 드셨거나, 이제 얼마 남지 않았다는 신호다. 사실 추석 명절이 지나고 아직 겨울채비가 시작되기 전인 이맘 때는 생필품 등 후원물품이 적게 들어오는 시기다. 예전 춘궁기에 빗대 '추궁기'라 해둘까. 예년의 경우를 보면 김치는 아직 좀더 있어야 한다. 김치가 들어온다고 해도 양에 따라 모든 어르신께 돌아가지 않을 수도 있다. 바로 확답을 못 드리는 것이 못내 안타깝다.오래 전 일이다. 지금보다 사회보장제도가 덜 촘촘했던 때다. 당시 근무하던 직장에 새로 취임한 기관장의 강력한 의지로 직원들이 직접 취약계층을 찾아 어려운 사정을 듣고 조금이나마 어려움을 덜어드릴 방법을 찾아보자는 움직임이 있었다. 나도 주민센터의 도움을 받아 몇 집을 방문했다.그 중 하나. 80이 지난 늙은 부부가 살고 있는 반지하 방은 한 겨울인데도 온기라고는 없었다. 냉장고를 열어보니 거의 텅 빈 수준. 식사는 어떻게 하시냐고 물었다. 거동이 불편한 할머니 대신 할아버지가 매일 무료급식소에 가 음식을 가져다 나누어 드신다고 했다. 무료급식이 없는 휴일이 제일 무섭다고 했다. 바라는 것이 무엇이냐고 여쭈어보았다. '굶어죽지 않는 것'이라는 대답이 돌아왔다.그때 그 말을 듣고 적지 않은 충격을 받았다. 선진국 진입을 목전에 둔 21세기 초반 대한민국 대명천지에 굶어죽을 것을 걱정하는 분들이 있다니. 그러나 그 말을 들은 지 한참을 지나고도 우리는 생활고와 싸우다 30대의 나이에 세상을 떠난 최고은 작가나 송파구 세모녀의 죽음을 마주해야 했다. 그때 전국이 들끓었던 것을 기억한다. '먹을 것이 넘쳐나는 세상에 어떻게 그렇게 죽을 수가 있느냐'는 것. 그것도 이미 십수 년 전 일이 되었다.시간이 많이 흘러 나도 그 직장에서 물러났다. 복지와 관계된 어떤 자격증도 갖추지 못하고도 지금의 일-노인맞춤돌봄서비스 종사자-을 하게 된 것도 어쩌면 그때의 충격과 분노, 안타까움과 미안함 때문인지도 모르겠다. 그렇게 내가 담당하게 된 어르신들은 한 분을 제외하고 모두 홀몸이다. 이른바 독거노인. 돌봐줄 가족도 없고, 친구 등 도움을 청할 수 있는 가까운 지인이 없는 경우도 많다. 모든 것을 혼자 처리하고 혼자 해결해야 한다.한 분 당 매주 30분 이상 집을 방문해서 생활하는 데 어디 불편한 곳은 없는지, 무엇이 필요한 지 등등을 묻는데 가장 많이 듣는 것이 먹는 것에 대한 이야기다. 대부분 70~80대의 고령이어서 혼자서 끼니를 해결하는 데 어려움을 겪고 있다. 해가 가면서 육체는 갈수록 노쇠해지니 힘든 정도도 갈수록 더하다.어르신들에게 '식사 하셨느냐'는 말은 의례적으로 건네는 인사가 아니다. 생존과 직결된 아주 중요한 물음이다. 그래 어르신들 댁을 방문해 식사하셨느냐고 여쭤볼 때마다 가슴이 두근거린다. 누구에게는 아무렇지도 않게 던지는 인사지만 어르신들에게는 그렇지 않다는 것을 알기 때문이다.비교적 거동이 자유로운 분들은 복지관 구내식당에서 식사를 할 수 있도록 하고, 그렇지 못한 분들에게는 도시락이나 밑반찬을 전해 드리지만 하루 한 차례에 그친다. 동네의 일반식당 들과 제휴를 맺어 어르신들에게 쿠폰을 제공해 식사를 할 수 있도록 하기도 하지만 이것도 한계가 있다.공급과 수요의 불균형이랄까. 필요로 하는 분들은 많지만 이를 제대로 다 수용하는 데는 어려움이 있다. 기다리는 사람은 많고 복지관이 감당할 수 있는 숫자는 제한적이니 요구한다고 다 들어줄 수 없다. 나이나 형편 등을 고려해 나름의 기준을 가지고 대상자를 선정하지만 모두를 만족시키기는 힘들다. 자연 불만의 목소리들도 들린다. '저이는 주고 나는 왜 안 주느냐', '내가 왜 저 사람보다 후순위냐' 이런 것들.인간이 살아가는 데 꼭 필요한 것으로 의식주를 꼽지만 그 중에서도 가장 중요한 것은 무엇일까. 사람마다 다를까. 아니라고 생각한다. 의와 주, 식을 뺀 두 가지도 살아가는데 꼭 필요하지만 인간은 먹지 않으면 살 수 없고 먹어야 제대로 된 삶이 가능하겠기 때문이다. 사람은 이 세상에 태어난 순간부터 먹는다. 죽을 때까지다. 누구나 먹는다. 모든 사람이 태어나 죽는 것처럼 한 사람의 예외도 없다.무료급식소도 문을 닫은 저녁이나 휴일, 모든 사람들이 들떠있는 긴 연휴 같은 때 어르신이 홀로 식사를 준비하고 홀로 음식을 드시는 그 시간을 상상하면 가슴이 먹먹할 때가 있다. 매일 혼자 먹는 밥은 어떨까. 자주 식사를 거르지는 않을까. 오늘은 나도 혼자 저녁을 먹었다. 설거지를 하다 문득 매일 오전 10시 복지관의 배달 도시락으로 아침 겸 점심식사를 해결하는 담당 어르신의 오늘 저녁이 궁금해졌다.'식사는 하셨나?'