11살 아이에게 집안일 알바를 시켰다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"이제부터 네가 사고 싶은 자잘한 물건들은 엄마 아빠가 사주지 않을 거야. 대신 네 스스로 돈을 벌어서 사도록 해."

AD

큰사진보기 ▲집안일 가격표아이와 상의하여 적절한 가격을 정한 뒤, 자율적으로 미션을 수행하게 한다. ⓒ 유현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲내 용돈은 내가 번다!고사리 같은 손으로 300원어치의 노동을 성실히 수행하고 있는 모습 ⓒ 구글 제미나이 이미지 변환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

초등학생 4학년 아이와 함께 마트를 가는 길은 늘 작은 실랑이의 연속이다. 아이는 참새가 방앗간을 그냥 지나치지 못하듯, 새로운 물건 앞에서 쉽게 발걸음을 멈추곤 한다. 대부분 만 원 한 장도 안 되는 소소하고 작은 물건들이지만, 어느 순간부터 마음 한구석이 불편해졌다. 집에 비슷한 물건이 있는데도 당장 갖고 싶다는 이유로 불필요한 소비를 거듭하는 아이. 부모가 매번 지갑을 열어주니 아이는 돈의 무게도, 물건의 소중함도 무감각해지는 듯했다.지난 7월 고민 끝에 우리 부부는 중대한 선언을 했다.처음에는 아이의 반발이 있었지만, 용돈을 정해진 금액으로 받는 게 아닌 '일 하는 만큼 벌 수 있다'는 것이 자신의 주도 아래 놓여져 있다는 점에서 꽤 구미를 당긴 모양이었다. 그렇게 8월 초부터 우리 집에는 철저한 '성과급제 용돈 시스템'이 도입되었다.이 시스템에 따라 집안일의 가격표를 만들었다. '양말 빨기' 300원, '방 청소하기' 200원 이런 식이다. 규칙은 간단했다. 사고 싶은 것이 생기면 미션을 수행해 돈을 벌면 되고, 당장 사고 싶은 게 없다면 안 해도 그만이었다.이 시스템을 도입할 무렵, 아이는 슬슬 사춘기 특유의 징후를 보이고 있었다. 한 번 말하면 될 것을 열 번은 넘게 잔소리를 해야 그제야 마지못해 짜증을 내며 몸을 움직였다. 예를 들면 "벗어 놓은 옷 다시 입을 거면 개어 놓고, 빨 거면 세탁 바구니에 넣어라" 같은 아주 사소한 일상조차 매번 입씨름의 연속이었다.그런데 놀라운 기적이 일어났다. "바닥에 허물처럼 벗어놓은 옷, 세탁 바구니에 넣으면 100원"이라고 가격표를 붙이는 순간, 아이는 내가 잔소리할 새도 없이 쏜살같이 옷을 주워 담기 시작한 것이다. 열 번의 잔소리와 짜증 섞인 대답이 오가던 피곤한 일상이 단돈 100원 앞에 마법처럼 평정되었다.말을 듣지 않는 사춘기 아이도 돈 앞에서는 별 수 없구나. '돈 앞에 장사 없다'는 우스갯소리가 우리 집 거실에서 증명되는 순간이었다. 문득 '앞으로 사춘기 아이를 이런 식으로 다루면 적어도 집에서 큰소리 낼 일은 없겠구나' 싶었지만, 한편으로는 돈으로 아이를 움직이게 한다는 씁쓸하고 오묘한 감정이 교차했다.그럼에도 불구하고 우리가 이 제도를 시작한 진짜 이유는 따로 있다. 우리 부부가 아이에게 정말로 가르치고 싶었던 것은 바로 '노동의 가치'와 '결핍을 통해 가진 것의 소중함을 배우는 것'이었다. 부모 지갑에서 쉽게 나오는 돈이 아니라, 노동과 시간으로 환산되는 돈의 진짜 무게를 알게 하고 싶었다.'일하지 않는 자 먹지도 말라'는 옛말처럼, 가족 구성원으로서 마땅히 제 '밥값'을 해야 한다는 것을 가르쳐주고 싶었다. 더불어 100원, 200원 버는 것이 얼마나 고되고 팍팍한지 몸소 느끼며, 지금 아이가 누리는 이 편안한 삶 뒤에 부모의 고된 노동과 헌신이 있었다는 사실을 아주 조금이나마 알아주었으면 하는 마음도 있었다.요즘 아이들은 참 풍족하게 자란다. 부족함을 느낄 새도 없이 부모의 지갑을 통해 필요가 채워진다. 하지만 결핍을 모르는 아이는 내 손에 들어온 물건이 얼마나 큰 수고로움을 거쳐 온 것인지 알 길이 없다. 그래서 우리 부부는 무언가 간절히 갖고 싶을 때 스스로 땀 흘려 쟁취해 보는 경험을 아이에게 선물하고 싶었다.이 시스템을 도입한 뒤, 아이와의 일상 에서 유의미한 변화가 나타났다. 어느 날 마트에 가게 되었을 때, 보통이라면 쉽게 사달라고 조르던 아이의 입이 금세 다물어지고, 대신 노동과 보상의 상관관계를 스스로 계산하기 시작했다.아이는 자기가 갖고 싶은 3천원 짜리 액세사리를 구입하려면 양말을 10번은 빨아야 한다는 계산을 끝낸 뒤, 매일 매일 부지런히 자신의 양말을 빨고 있다. 비록 당장 원하는 것을 손에 넣지는 못했지만, 부족한 것을 채우기 위해 땀 흘릴 궁리를 하고, 그 목표를 향해 기다리는 과정 자체가 아이에게는 훌륭한 배움이 되고 있다.단돈 100원에 쏜살같이 옷을 줍는 것이 씁쓸한 자본주의의 축소판 같으면서도, 그 안에서 아이는 땀방울의 가치와 결핍을 통한 소중함을 꽤 훌륭하게 배워가는 중이다. 언젠가 아이가 스스로 번 돈으로 첫 물건을 사는 날, 녀석의 어깨가 얼마나 으쓱해져 있을지 벌써부터 기다려진다.오늘도 300원짜리 미션을 수행하기 위해 화장실로 출근한 우리 집 사춘기 알바생의 모습이다. 짜증 대신 야무진 손놀림으로 양말을 비벼 빠는 모습을 보니 다시 한번 뼈저리게 느낀다. 역시 자본주의의 힘은 위대하다. 이 작은 땀방울들이 모여, 돈의 소중함과 부모의 고된 수고를 찰떡같이 알아주는 속 깊은 어른으로 자라나 주길 바랄 뿐이다.