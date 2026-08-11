개표 오입력·집계 오류 1254건... 중앙선관위, 자료 뒤늦게 공개

큰사진보기 ▲개표장 기록 보고석지난 제9회 전국 동시지방선거 여수 개표소의 기록 보고석 ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수정 내역 유형별 통계 현황제9회 전국동시지방선거 개표진행상황 수정내역 유형별 통계 현황 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲투표자 수 100매 증가재분류로 투표수 100매 증가로 수정된 서울 노원구 상계 5동 시 도의회 선거 결과 ⓒ 중앙선관위 엑셀자료 캡처 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

중앙선거관리위원회(아래 중앙선관위)가 당초 비공개 처리했던 '제9회 전국동시지방선거 개표진행상황 수정내역'을 뒤늦게 공개했다. 기자가 중앙선관위 사이버감사실에 정보공개 처리의 문제점을 지적하며 행정 감사를 요청한 뒤에야 공개가 이뤄졌다.중앙선관위가 이번에 공개한 엑셀 자료를 분석한 결과, 지난 지방선거 당시 개표 과정에서 발생한 오입력과 집계 오류, 수량 불일치 등에 따라 수정된 '개표진행상황 수정내역(전북특별자치도 제외)'은 모두 1254건​에 달했다.이 자료에는 투표함 수를 잘못 입력한 사례부터 투표지분류기와 심사집계부의 수량 차이, 개표상황표 집계 오류, 투표자 수 입력 오류, 잘못 구분된 투표지에 따른 개표결과 수정, 후보자 득표수 오입력 등 다양한 유형의 수정 사례가 포함돼 있다.기자는 지난 6월 19일 중앙선거관리위원회에 '제9회 전국동시지방선거 구·시·군위원회 개표 오입력 및 누락 수정 내역'​에 대한 정보공개를 청구했다. 이는 지난 지방선거에서 경기도 교육감선거와 전북특별자치도 교육감선거의 개표 오입력 사례가 잇따라 확인되면서 전국적인 현황을 확인할 필요가 있다고 판단했기 때문이다. 기자는 제18대 대통령선거 당시에도 개표 관련 수정자료를 정보공개 청구를 통해 제공받은 바 있다.하지만 중앙선관위는 정보공개 처리기한을 한 차례 연장한 뒤 지난 7월 16일 자료를 공개하면서, 이미 언론에 보도된 인천과 전북의 2건만 제공했다. 더욱이 청구 취지와 달리 극히 일부 자료만 공개하면서도 이를 '공개'로 처리했다. '부분 공개'로 사실상 '비공개' 처리했으면서도 '공개'했다고 함으로써 '이의제기'가 어렵게 됐다. 이에 기자는 사실상 청구 내용의 대부분이 제공되지 않았음에도 정보공개 결정이 '공개'로 처리된 경위를 문제 삼아 중앙선관위 사이버감사실에 행정 감사를 요청했다.이후인 지난 10일 중앙선관위 선거과는 '제9회 지방선거 개표진행상황 수정내역(전북특별자치도 제외)'​이라는 제목의 엑셀 자료를 추가로 공개했다. 다만 전북특별자치도의 자료는 현재 수사가 진행 중이라는 이유로 공개 대상에서 제외했다.이번에 공개된 자료를 살펴본 결과, 지난 제9회 지방선거 개표 과정에서 발생한 수정은 모두 1254건​이었다. 그중에 가장 많은 유형은 투표함 수 입력 오류 682건(54.3%). 투표함 수 입력 오류 사례 중에는 투표함 수 8개를 80개로 잘못 입력한 서울 강서구 염창동 선거일투표 사례도 있다.투표용지 교부수 수정도 221건(17.6%)​에 달했다. 투표함수 입력 오류와 투표용지 교부수 수정을 합하면 903건으로 전체의 72%에 이른다. 투표함 수와 투표용지 교부 수 등 개표 진행상황을 입력하는 단계에서 상당수의 수정이 발생한 것이다.또한 후보자별 득표수 등 개표 결과 자체에 대한 수정도 적지 않았다. 자료상 투표수·득표수·유·무효 집계 관련 수정은 97건(7.7%)​이었다. 이는 후보자 득표수 오입력, 득표수 오기, 후보자별 득표수 수정, 후보자별 계수 수정, 후보자 간 득표수 입력 오류 등 명칭은 다양하지만 실제 후보자별 득표수 집계를 수정한 사례들이다.투표지분류기에서 분류된 투표지 수와 심사집계부에서 확인한 수량이 일치하지 않아 재분류하거나 수정한 사례도 확인됐다. 명시적으로 분류기와 심사집계부 사이의 수량 차이가 기록된 사례는 10건(0.8%)이다. 여기에 투표지분류기 오류와 재분류 관련 사례까지 넓혀 보면 74건(5.9%%)​에 이른다.특히 10건의 사례 가운데는 서울 동작구 나선거구 관외사전투표처럼 분류기에 분류된 투표자 수와 심사집계부에서 확인한 분류 투표지 수가 달라 재분류한 사례도 있다. 이러한 사례는 실제로 '혼표'(섞인 표)가 발생했다고 단정할 수는 없지만, 투표지분류 과정에서 투표지가 잘못 섞이거나 분류 결과와 심사집계 결과가 달라졌을 가능성을 보여준다는 점에서 주목할 필요가 있다.분류기와 심사집계부의 수량 차이와 관련해 눈에 띄는 사례도 있다. 서울 노원구 상계5동 시·도의회의원선거 관내사전투표에서는 재분류 후 투표수가 3366표에서 3466표로 100표 증가​한 사례가 확인됐다. 원자료에는 재분류에 따라 투표수가 3366표에서 3466표로 수정됐으며, 투표지분류기 운영부와 심사집계부의 투표지 총수도 수정했다고 기록돼 있다.이는 이번에 확인된 수정 사례들 중에 한 번에 100표가 수정돼 그 수정 폭이 가장 컸다. 이 밖에도 경기도 고양시 덕양구 시·도의회의원선거에서는 이준 후보의 득표수가 712표에서 745표로 33표 증가한 사례가 확인됐다.경기도 광주시 능평동에서는 매수가 20매씩 줄어든 사례가 나왔다. 시·도지사선거, 구·시·군의 장선거, 시·도의회의원선거, 광역의원비례대표선거, 교육감선거 등 5개 선거에서 투표용지 교부수가 각각 1947매에서 1927매로 20매씩 수정​됐다.이는 동일한 개표 현장에서 발생한 20매의 투표용지 교부수 오류가 여러 선거의 개표자료에 각각 수정사항으로 기록된 사례다. 따라서 이는 5건의 서로 다른 현장 오류가 아니라, 하나의 개표 현장에서 발생한 동일한 오류가 선거 종류별 자료에 반복적으로 반영된 사례에 해당한다.이번에 공개된 엑셀 자료에는 투표함 수 입력 오류, 투표용지 교부수 수정, 투표지분류기와 심사집계부의 수량 차이에 따른 재분류, 개표상황표 집계 오류, 투표자 수 입력 오류, 잘못 구분된 투표지에 따른 개표 결과 수정, 후보자 득표 수 입력 오류 등 다양한 유형의 수정 사례가 포함돼 있다. 앞서 경기도 교육감선거와 전북특별자치도 교육감선거에서 확인된 개표 입력 오류 역시 이번에 확인된 여러 수정 사례 가운데 하나의 유형으로 나타났다.다만 이번에 공개된 자료에는 전북특별자치도 지역의 수정내역이 포함되지 않았다. 중앙선관위는 전북 지역에 대해서는 현재 수사가 진행 중이라는 이유로 자료를 공개하지 않았다. 이에 따라 이번 자료만으로는 제9회 전국동시지방선거 전체 개표 과정에서 발생한 수정 사례의 규모를 아직 모두를 확인할 수는 없는 상황이다.