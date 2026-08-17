7072명 쿠팡·듀오 피해자 대신 소장 제출한 소감, 이렇습니다

가습기 살균제 참사, 자동차 배출가스 조작 사건, 개인 정보 유출 사건. 이들 사건의 공통점은 기업의 행위로 매우 많은 사람이 똑같거나 비슷한 유형의 피해를 입었다는 것입니다. '그런데 왜 피해 복구는 개인 차원에서 이뤄져야 하는가'란 문제의식에서 출발한 제도가 집단소송입니다. 현재 각종 집단소송을 진행하고 있는 LKB평산집단소송센터가 <오마이뉴스>에 글을 보내왔습니다. 아직은 생소한 집단소송에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲안전한쿠팡만들기공동행동, 온라인플랫폼법제정촉구공동행동, 집단소송법제정연대 회원들이 지난 6월 11일 오후 서울 종로구 개인정보보호위원회(정부서울청사)앞에서 ‘역대 최악의 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 과징금 1조 원도 부족하다’ 현수막을 들고 기자회견을 열었다. 이들은 ‘3,750만여 명의 개인정보 유출과 법적 근거없는 개인정보 수집 사태 관련 쿠팡에 6,246억 원의 과징금을 부과한 것’에 대해 ‘쿠팡의 연 매출이 45조 원인 점을 고려하면, 과징금은 법정 상한인 매출액 3%의 절반 수준’이며 ‘피해자 1인당 약 1만 6천 6백 원 수준에 불과하다’며 납득하기 어렵다고 밝혔다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 12월 3일, 참여연대 활동가들이 서울시 송파구 쿠팡 본사 입주 건물 앞에서 가진 쿠팡 개인정보 유출 집단분쟁조정 신청 돌입 기자회견에서 주소, 연락처, 공동현관 비밀번호 등 유출된 개인정보가 뿌려지는 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 4월 23일 서울 강남구 역삼동에 있는 듀오 본사에 간판이 보인다. 개인정보보호위원회에 따르면 2025년 1월 듀오에서 개인정보를 취급하는 직원의 업무용 PC가 해킹당해 정회원 42만 7464명의 개인정보가 외부로 유출됐다. 유출된 개인정보는 아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 주민등록번호, 성별, 이메일주소, 휴대 전화번호, 주소, 신장, 체중, 혈액형, 종교, 취미, 혼인경력, 형제 관계, 장남·장녀 여부, 학교명, 전공, 입학 연도, 졸업 연도, 학교 소재지, 입사 연월, 직장명 등이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 2월 12일, 주병기 공정거래위원장이 정부세종청사 공정위 기자실에서 3개 설탕 제조판매 사업자의 담합사건 심의결과를 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

* 필자 소개 : 군법무관과 검사로 20년간 공직에서 활동한 후 현재는 변호사로 집단소송, 기업자문, 형사사건 등을 수행하고 있습니다. 특히 개인정보 유출, 담합 등 다수 피해자 사건에 많은 관심을 가지고 있습니다.

집단소송에 관심을 갖게 된 데 거창한 계기가 있었던 것은 아닙니다. 여러 사건을 접하다 보니 한 가지 공통점이 눈에 들어왔습니다. 피해자는 많은데, 실제로 자신의 권리를 행사하는 사람은 많지 않다는 점​이었습니다.어느 날 대형 온라인 쇼핑몰에서 개인정보가 유출되었다고 가정해 보겠습니다. A씨는 이름과 전화번호뿐 아니라 집 주소와 배송정보까지 유출되었다는 안내를 받습니다. 이후 택배회사를 사칭한 문자와 모르는 전화가 이어집니다.불안하기는 하지만 소송까지 생각하기는 쉽지 않습니다. 변호사를 찾아가야 하고, 자료를 준비해야 하며, 재판이 1년 이상 걸릴 수도 있습니다. 어렵게 승소하더라도 받을 수 있는 위자료가 소송비용보다 많을지도 확신하기 어렵습니다. 결국 이렇게 생각하고 넘어가기 쉽습니다.'설마 나에게 무슨 일이 생기겠어. 앞으로 조심해야지.'피해자가 수십만 명, 수백만 명이어도 사정은 크게 다르지 않습니다. 전체 피해 규모는 막대하지만 한 사람이 입은 손해는 상대적으로 작기 때문입니다. 우리나라에는 일부 분야를 제외하면 미국식 집단소송제도가 없습니다. 다른 피해자가 승소했다고 해서 소송에 참여하지 않은 사람까지 자동으로 배상받는 것도 아닙니다. 원칙적으로 피해자가 직접 원고가 되어 자신의 권리를 행사해야 합니다.담합 사건도 비슷합니다.작은 중식당을 운영하는 B사장은 밀가루와 설탕 가격이 계속 오르는 것을 지켜봅니다. 원재료 가격이 올랐다고 짜장면 가격을 그만큼 바로 올릴 수도 없습니다. 결국 자신의 이익을 줄이면서 버팁니다. 몇 년 뒤 밀가루나 설탕 제조업체들이 가격을 담합했다는 사실이 밝혀졌다고 해보겠습니다.B사장은 분명 피해자입니다. 그러나 혼자 대기업을 상대로 손해배상소송을 제기하기는 쉽지 않습니다. 담합이 없었다면 가격이 얼마였을지, 담합 때문에 실제로 얼마를 더 지급했는지를 밝히려면 수년간의 거래 자료를 분석해야 합니다. 국제 원재료 가격과 환율, 운송비처럼 정상적인 가격 상승 요인도 구분해야 합니다. 경우에 따라 경제 분석이나 법원의 감정까지 필요합니다.하지만 B사장과 같은 피해업체가 수백 곳 모이면 이야기가 달라집니다. 공통된 법률 쟁점은 함께 검토할 수 있고, 각 업체는 자신의 거래명세서와 세금계산서 등 개별 자료를 제출하면 됩니다. 경제분석과 감정에 드는 비용도 여러 사람이 나눌 수 있습니다. 혼자서는 경제성이 없어 시작하지 못했던 소송이 여러 사람이 모이면 비로소 현실적인 사건이 됩니다.변호사에게도 같은 원리가 적용됩니다. 손해액이 크지 않은 사건 하나에 여러 명의 변호사와 직원이 장기간 매달리기는 어렵습니다.그러나 같은 피해를 입은 사람이 충분히 모이면 피해자 한 사람이 부담하는 비용을 낮추면서도 법무법인은 사건을 제대로 수행할 수 있는 인력과 비용을 확보할 수 있습니다. 그래서 저는 집단소송을 '공익적인 활동'으로 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 피해자는 포기했던 권리를 행사할 수 있고, 법무법인은 새로운 업무와 매출을 만들 수 있습니다.그리고 그 과정에서 기업의 위법 행위에 실제 비용을 부담시키는 공익적 효과도 발생합니다. 이익과 공익이 충돌하는 것이 아니라 함께 성립할 수 있다는 점. 제가 집단소송 분야의 가능성을 본 이유입니다.집단소송 업무를 본격적으로 시작한 것은 2025년 12월 쿠팡 개인정보 유출 사건부터입니다. 법무법인 LKB평산은 구성원 변호사 5명, 소속 변호사 2명, 사무직원 5명으로 전담팀을 꾸렸습니다. 이후 약 6000명의 피해자를 대리해 네 차례에 걸쳐 소장을 제출했습니다.사건을 진행하면서 알게 된 것이 있습니다. 수천 명이 참여하는 사건에서는 법리만큼 중요한 것이 '시스템'이라는 사실입니다. 참여자가 수천 명에 이르면 누군가는 위임장을 빠뜨립니다. 누군가는 연락처를 잘못 적고, 누군가는 필요한 자료를 제출하지 않습니다. "제 소장은 제출됐나요?", "저는 몇 차 소송에 포함됐나요?" 등 문의도 이어집니다. 이를 이메일과 엑셀만으로 관리하는 데에는 분명한 한계가 있었습니다. 그래서 2026년 1월 사건 안내부터 참여 신청, 자료 제출, 진행 상황 확인까지 한곳에서 처리할 수 있는 집단소송 전용 홈페이지를 구축했습니다.물론 피해자가 많다고 해서 모든 사건을 맡는 것은 아닙니다. 기업의 책임을 입증할 객관적인 자료가 있는지, 실제 피해 회복이 가능한지, 소송비용과 예상 배상액 사이에 균형이 있는지를 함께 검토합니다. 사람이 많이 모일 수 있다는 이유만으로 소송을 시작해서는 안 되기 때문입니다.센터 출범 이후에는 듀오 개인정보 유출 사건도 진행하고 있습니다. 세 차례에 걸쳐 1072명의 피해자를 대리해 소장을 제출했습니다. 쿠팡 사건은 약 3370만 명의 정보가 유출되고 배송지 주소와 연락처처럼 생활과 직접 연결되는 정보가 장기간 노출되었다는 점을 중요하게 보았습니다. 듀오 사건은 신장, 체중, 종교, 학력, 직장, 혼인경력 등 70여 개 항목이 유출된 것으로 알려졌습니다. 단순한 연락처 몇 개가 노출된 문제가 아니라 한 사람의 사생활과 사회적 정체성까지 드러날 수 있는 사건입니다.그렇다고 개인정보가 유출될 때마다 소송을 제기하는 것은 아닙니다. 외부 해킹이 발생했다는 사실만으로 곧바로 기업의 법적 책임이 인정되는 것은 아니기 때문입니다. 기업이 필요한 보안조치를 충분히 했는지, 접근권한을 적절하게 관리했는지, 사고 발생 후 피해자에게 신속하게 통지했는지 등을 구체적으로 살펴야 합니다. 집단소송일수록 사건의 규모보다 책임을 입증할 수 있는가를 먼저 보아야 합니다.앞으로 중점적으로 수행하려는 분야 가운데 하나가 담합 손해배상 소송입니다. 최근 공정거래위원회는 밀가루·설탕·전분당·인쇄용지 등 국민 생활과 기업 활동에 밀접한 품목에서 대규모 담합을 잇달아 적발하고 있습니다.그런데 공정거래위원회가 수천억 원의 과징금을 부과하더라도 그 돈이 피해업체에 돌아가는 것은 아닙니다. 과징금은 국가에 귀속됩니다. 검찰이 관계자를 기소해 형사처벌을 하더라도 피해자의 손해가 자동으로 원상복구되는 것도 아닙니다.피해업체가 담합으로 더 지급한 돈을 되찾으려면 별도의 민사상 손해배상소송을 제기해야 합니다. 바로 이 지점에서 또다시 '권리의 공백'이 생깁니다. 대기업을 상대로 소송해야 한다는 부담이 있습니다. 수년간의 거래자료를 찾아야 하고, 실제 손해액을 계산해야 합니다. 소송이 얼마나 오래 걸릴지도 알 수 없습니다. 그래서 담합이 공정거래위원회와 검찰의 처분으로 끝나는 경우가 많습니다.하지만 담합 손해배상소송의 본질은 처벌이 아니라 피해자가 실제로 잃은 돈을 되찾는 것입니다. 담합 손해배상소송은 법률 문제인 동시에 경제분석의 문제입니다. 국제 원재료 가격, 환율, 운송비 등 정상적인 가격 상승 요인을 제외한 뒤 담합 때문에 얼마가 추가로 올랐는지를 계산해야 합니다. 업체마다 구매한 품목과 기간, 거래경로도 다릅니다. 결국 공통된 담합 구조와 개별 업체의 거래자료를 결합해 손해액을 산정해야 합니다. 이 역시 한 업체가 혼자 하기에는 부담스럽지만, 피해업체가 함께 참여하면 충분히 시도할 수 있는 사건이 됩니다.집단소송에서 가장 중요한 것은 결국 피해자의 참여입니다. 개인정보 유출 사건에서도 실제 소송에 참여하는 사람은 전체 피해자의 극히 일부에 그치는 경우가 많습니다. 가령 피해자의 1~2%만 소송을 제기한다면 기업은 모든 피해자에게 보상하는 것보다 소송을 제기한 일부 피해자에게만 배상하는 편이 훨씬 저렴할 수 있습니다. 그렇다면 기업이 사고가 발생했을 때 전체 피해자를 대상으로 선제적인 보상안을 마련할 경제적 이유도 크지 않습니다.담합도 마찬가지입니다. 과징금을 내고 관계자가 형사처벌을 받더라도 피해업체들이 민사소송을 제기하지 않는다면 기업은 실제 피해액을 배상하지 않은 채 사건을 끝낼 수 있습니다. 만약 담합으로 얻은 이익보다 실제 부담해야 하는 책임이 작다면 거래 관행을 바꿀 동기도 약해질 수밖에 없습니다.반대로 피해자들이 적극적으로 권리를 행사하면 기업의 계산은 달라집니다. 개인정보 관리 소홀로 수십만 명, 수백만 명에게 실제 손해배상 책임을 부담해야 한다면 기업은 사고가 난 뒤 수습하는 것보다 처음부터 정보보호에 투자하는 편이 유리해집니다. 담합으로 얻은 이익보다 구매업체에 지급해야 할 손해배상액이 커진다면 기업 역시 담합을 쉽게 선택하기 어렵습니다.그래서 저는 집단소송의 의미를 이렇게 생각합니다. 집단소송은 작은 피해를 부풀리는 절차가 아닙니다. 여러 사람에게 이미 발생한 피해를 모아 법적으로 해결할 수 있는 사건으로 만드는 과정입니다. 피해자는 혼자서는 포기했던 권리를 되찾습니다. 변호사는 새로운 업무 영역을 개척합니다. 기업에는 법을 지키는 것이 위법행위를 하는 것보다 경제적으로 유리하다는 신호가 전달됩니다.한 건의 집단소송이 당장 시장을 바꾸지는 못할 것입니다. 그러나 피해자가 자신의 권리를 행사하고, 기업이 그에 상응하는 실제 책임을 부담하는 사례가 하나둘 쌓인다면 기업의 판단 역시 달라질 수 있습니다. 결국 집단소송은 '혼자라서 포기했던 권리'를 '함께라서 행사할 수 있는 권리'로 바꾸는 과정​이라고 생각합니다.