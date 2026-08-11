퐁당퐁당 물장구치며 까르르... 피서가 별건가

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큰사진보기 ▲투명한 계곡물에 발을 퐁당. 얼음처럼 차가운 계곡물에 발을 담그는 순간, 온몸의 신경이 번쩍 뜨일 만큼 청량함이 밀려왔다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"역시 계곡엔 긴팔, 긴바지였어!"

"어, 벌레 약은 없는데... 대신 선스프레이는 챙겨왔는데!"

큰사진보기 ▲계곡에서 즐기는 정겨운 피서. 각자 야무지게 챙겨온 단호박, 수박, 옥수수, 샌드위치와 시원한 커피를 나누며 오만의 나들이를 축하했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"오늘 장소 선정 진짜 잘했다! 왜 사람들이 여름만 되면 계곡으로 피서를 오는지 이제야 알겠네."

"아, 다 좋은데 날벌레만 없으면 정말 금상첨화겠다."

큰사진보기 ▲바위와 나뭇가지 위를 재빠르게 오르내리던 어린 다람쥐. 마치 계곡을 찾아온 불청객을 환영해 주듯 주변을 요리조리 거닐며 시선을 사로잡았다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"아, 자리가 너무 좋아서 진짜 일어서기 싫다."

큰사진보기 ▲가창 채석장 입구에 멈춰 선 녹슨 중장비들. 녹슨 컨테이너와 컨베이어 벨트 등 세월의 흔적을 간직한 거대한 구조물들이 묘하고 이색적인 분위기를 풍긴다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲수풀 너머 모습을 드러낸 가창 채석장의 거대한 절벽과 호수. 푸른 수풀 사이로 병풍처럼 둘러선 기암절벽과 에메랄드빛 호수가 신비롭고 웅장한 자태를 자랑하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가창 채석장의 웅장한 기암절벽과 에메랄드빛 호수. 거대한 절벽 아래 거짓말처럼 펼쳐진 신비로운 에메랄드빛 호수를 바라보며 일행들이 감탄을 금치 못하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲기암절벽 아래 신비롭게 펼쳐진 에메랄드빛 호수. 밖에서는 전혀 예상치 못했던 깊고 투명한 에메랄드빛 물빛이 감탄을 자아낸다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

현직에 있을 때는 매달 소문난 맛집을 찾아다니고, 방학이면 1박 2일 여행을 떠나면서 우정을 다져왔다. 그때는 "퇴직하고 나면 매일매일이 방학일 테니 원 없이 놀러 다니자"고 했었다.하지만 세상일이 어디 뜻대로 되던가. 지난 2월, 내가 마지막으로 직장을 내려놓으면서 마침내 매일이 방학인 시대가 열렸건만, 정작 얼굴 보기는 현직 시절보다 더 힘들어졌다. 제2의 인생을 시작한 지인들은 새로운 인생 2막을 불태우느라 전보다 훨씬 바쁜 나날을 보내고 있었다.겨우겨우 서로의 스케줄을 조정해 약속을 잡은 것이 지난 10일이었다. 대구의 더위가 맹위를 떨치며 도시 전체가 가마솥처럼 끓어오르던 날, 우리는 요즘 SNS에서 시원하다고 소문난 경북 청도의 남산계곡으로 한나절 나들이를 떠나기로 했다.오랜만의 나들이 소식에 며칠 전부터 마음이 둥둥 떠올랐다. 계곡물에 발을 담글 생각에 단체 대화방에 "준비물: 아쿠아슈즈!" 공지까지 떴다. 돗자리에 달콤한 간식거리까지 바리바리 챙겼다. "요즘 남산계곡은 조금만 늦게 가면 자리가 없다"는 말에 새벽 7시 출발을 감행하기로 했다.팔공산 자락에서 한 차로 모여 출발했다. 대구를 벗어나 청도로 향하는 1시간 남짓한 도로 위, 오랜만에 수다방이 열렸다. 일찍 도착한 덕분에 주차장에서 가까운 명당자리를 잡을 수 있었다.그런데 계곡에 들어서자마자 소소한 해프닝이 벌어졌다. 사실 우리 일행은 계곡 피서가 거의 처음이나 다름없었다. 차에서 내리니 지인 두 사람은 가벼운 반바지 차림이었다. 반면 나는 과거 스카우트 활동을 했던 경험 덕분에 "숲이나 계곡으로 갈 때는 긴팔과 긴바지를 입어야 한다"는 생각이 몸에 여 있어 긴바지를 입고 긴팔 윗옷도 하나 챙겨 갔다.두 사람이 쿨하고 시원한 짧은 반바지를 입고 나타나니, 순간 '내가 옷을 잘못 입었나?' 라고 생각을 하던 찰나, 날아다니는 날벌레들이 기다렸다는 듯 마구 몰려들었다.더 큰 문제는 누구도 벌레퇴치제나 모기향을 챙기지 않은 것이었다. 다들 계곡 초보이다 보니 정작 중요한 '벌레 방어용품'을 까맣게 잊었다.일행 S의 한마디에 우리는 계곡이 떠나가라 한바탕 웃음을 터뜨렸다. 벌레에 선크림을 바를 수도 없는 노릇이고, 이미 와버린 계곡에서 챙기지 못한 준비물은 훗날을 기약하는 수밖에 없었다.계곡의 경사진 바위에 돗자리를 깔고 누가 먼저라 할 것 없이 계곡물에 발부터 담갔다. 물은 얼음처럼 시원했고, 계곡은 조용했다. 하늘에 구름이 잔뜩 끼어 있어 조금 수상했으나 비 예보는 없었다. 시간이 지나자 서서히 햇살이 비치며 더위가 고개를 들기 시작했지만, 계곡에는 위아래를 오르내리는 특유의 청량한 바람이 있어 더울 겨를이 없었다.굴참나무와 밤나무, 그리고 이름 모를 수많은 나무가 계곡 위로 짙은 초록 지붕을 만들어 주었다.챙겨온 간식들과 커피까지 풀어놓으니 근사한 아침 뷔페가 차려졌다. 계곡 바람을 맞으며 먹는 아침 식사는 그야말로 꿀맛이었다.누가 먼저라 할 것 없이 한마디 던졌다가 우리는 서로 무안해했다. 생각해 보면 자연의 주인인 날벌레 입장에서는 불쑥 찾아온 우리가 불청객일 테니 말이다. 다행히 시간이 지나 해가 반짝 비자 그 많던 날벌레들도 사라졌다.구름이 걷히고 어느새 중천에 뜬 햇살은 나뭇잎을 거쳐 계곡물 위로 부서졌다. 그 그늘에 앉아 있노라니 마치 신선놀음을 하는 듯했다. 바람 따라 나뭇잎이 윤슬과 함께 팔랑이는 모습은 그 자체로 장관이었다. 빛과 나무가 만들어내는 군무에 홀린 우리는 자연스럽게 돗자리에 나란히 누웠다.발은 시원한 물속에 담근 채 퐁당퐁당 물장구를 치고, 눈은 눈부신 나뭇잎들의 춤사위를 바라보았다. "멀리 1박 2일 가는 것도 좋지만, 이렇게 가까운 곳으로 오니까 정말 최고다"라며 저마다 만족감을 표했다.우리가 도란도란 누워 이야기를 나누고 있으니, 우리 이야기를 엿듣고 싶었는지 참새 한 마리가 '뽀로롱' 날아와 나뭇가지 위를 요리조리 옮겨 다녔다. 참새가 떠나자 이번엔 하얀 나비 한 마리가 계곡물을 따라 오르내리며 숲속 소식을 전하듯 바쁘게 날아다녔다. 무심코 고개를 들었을 때는 재빠른 어린 다람쥐 한 마리가 바위와 나무 위를 사뿐사뿐 오르내리며 우리의 시선을 사로잡았다. 온 숲속 생물들이 우리를 환대해 주는 것 같아 마음속으로 "고맙다 얘들아" 인사를 건넸다.야무지게 챙겨온 아쿠아슈즈는 정작 신을 일이 없었다. 우리가 잡은 자리는 경사가 완만하고 돌들이 자잘해, 돗자리에 편하게 앉아 발만 담가도 더할 나위 없이 완벽했기 때문이다.퇴직 후 장구와 댄스를 열심히 배워 요즘 한창 공연을 다니고 강사 실습까지 받고 있다는 S, 시를 쓰기 시작하면서 삶에 대한 고민과 열정이 깊어졌다는 C의 하소연까지. 서로 다녀온 명소와 좋은 전시회를 추천하다 보니 어느덧 점심시간이 되었다.아쉬움을 뒤로 하고 짐을 챙기려던 순간, 우리는 비명을 지르고 말았다. 우리가 누워서 신선놀음에 빠져 있는 사이, 개미 떼가 가방과 과일 그릇을 완전히 점령해 버린 것이다. 닫아둔 가방 속은 무사했으나, 열려 있던 가방 안은 개미들의 놀이터가 되어 있었다. 칠색 팔색을 하며 가방을 뒤집어 털어내느라 한바탕 소동을 치렀다.식겁하며 자리를 정리했지만 배꼽시계는 아직 밥때가 아니라고 신호를 보냈다. 우리는 다음 코스로 SNS에서 이색 명소로 소문난 '가창 채석장'으로 방향을 잡았다. 대구로 돌아오는 길에 유턴하고 내비게이션의 혼선으로 우왕좌왕하면서도 "요즘 사람들은 이런 숨은 곳을 어떻게 알고 찾아내는지 신통하다"며 웃었다.겨우 찾아 들어간 가창 채석장 입구에는 거대한 녹슨 중장비가 세월을 품은 채 서 있었다. 주차장에서 걸어 올라가자 맞은편에 웅장한 기암절벽 같은 채석장 바위가 모습을 드러냈다. 그리고 그 아래, 거짓말처럼 에메랄드빛을 띤 거대한 호수가 펼쳐져 있었다.밖에서는 전혀 예상치 못했던 신비롭고 웅장한 풍경이었다. 수심이 32미터나 된다고 적힌 철조망 경고문이 아찔함을 더했지만, 오른쪽 바위에 올라서니 절벽과 에메랄드빛 호수가 한 프레임에 담기며 감탄을 자아냈다. 뜻밖의 장소 발견에 "우와, 외국에 온 듯하다!"라는 환호성이 터져 나왔다.나들이의 마무리는 대구의 유명 맛집이었다. 맛집인 만큼 대기도 있었다. 기다려서 먹는 바삭한 튀김 같은 감자전과 따뜻한 수제비, 보리밥은 그래서 더 맛있었다.이번 피서를 다녀오며 새삼 느낀 점이 있다. 아무리 낮고 완만한 계곡이라도 자연에 들어가는 만큼 기본적인 준비와 안전 수칙은 필수다.우선 계곡에 갈 때는 얇더라도 긴 소매 상의와 긴바지를 입거나 챙기는 것이 좋다. 수풀이나 바위 사이의 날벌레, 야생 곤충으로부터 피부를 보호해 주기 때문이다. 또한 기피제나 모기향 같은 벌레퇴치제는 필수 준비물이다. 음식물을 펼쳐두면 개미나 벌이 순식간에 몰려들므로, 과일이나 간식 용기는 먹고 난 뒤 즉시 밀폐하여 보관하는 지혜도 필요하다.또한, 물속 바위는 이끼 때문에 보기보다 훨씬 미끄럽다. 아쿠아슈즈나 접지력이 좋은 신발을 착용하더라도 이동 시에는 발밑을 늘 살필 필요가 있다. 수심이 깊은 호수나 절벽 지형(가창 채석장 등)에서는 예쁜 사진을 찍으려 무리하게 난간을 넘어가거나 다가가지 않는 것이 안전을 지키는 으뜸 수칙이다.돌아오는 차 안, 계곡을 오르내리던 청량한 바람과 나뭇잎의 팔랑임, 그리고 정겨운 웃음소리가 여운처럼 남았다. 각자의 자리에서 바쁘게 살아가다 또 이렇게 새벽길을 달려 만날 수 있다면 그것으로 충분하지 않을까. 안전에 유의하며 즐긴 이번 피서처럼, 참 고마운 사람들과의 이 깊은 우정도 오래도록 안전하고 건강하게 함께하기를 진심으로 바란다.