개발하려면 수질오염부터 줄여야…이천시 '삭감원' 선제 발굴

큰사진보기 ▲경기 이천시가 수질오염물질 배출량을 선제적으로 줄여 향후 도시개발에 필요한 ‘개발물량’을 확보하는 전략에 나선다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 수질오염물질 배출량을 선제적으로 줄여 향후 도시개발에 필요한 '개발물량'을 확보하는 전략에 나선다.단기적으로 소규모 축산시설과 개인하수처리시설 관리를 강화하고, 중장기적으로 통합바이오가스화시설과 하수 재이용 사업을 활용해 2030년 이후 도시개발에 필요한 여력을 확보한다는 구상이다.경기 이천시는 각종 개발사업의 차질 없는 추진과 지속가능한 친환경 도시기반 조성을 위해 '단계별 수질오염총량 삭감원 발굴'을 추진한다고 10일 밝혔다.수질오염총량관리제 아래에서는 지역별로 정해진 오염물질 배출 총량을 관리해야 하는 만큼 새로운 개발사업 추진을 위해서는 그에 따른 오염부하량을 관리할 수 있는 삭감량 확보가 중요하다. 이에 시는 수질오염총량제 이행평가를 준수하는 동시에 향후 지역개발에 필요한 물량을 안정적으로 확보하기 위해 단기와 중장기 대책을 병행하기로 했다.우선 관리 사각지대에 놓인 하루 200㎥ 미만 소규모 축산폐수배출시설을 대상으로 모니터링을 실시한다. 할당협의 대상 사업장의 하루 25㎥ 미만 소규모 개인하수처리시설에 대해서도 방류농도 관리를 강화해 실질적인 오염물질 삭감 방안을 마련할 계획이다.시는 이를 통해 제2단계 수질오염총량관리계획 이행평가에 대응하고 추가적인 오염물질 삭감 여력을 확보한다는 방침이다.2030년 이후를 겨냥한 중장기 대책도 추진한다. 시는 오는 2030년 준공을 목표로 추진 중인 통합바이오가스화시설 설치사업과 하수 재이용 사업 등 대규모 친환경 사업에서 발생하는 오염물질 삭감량을 제3단계인 2031~2040년 수질오염총량관리계획에 반영할 계획이다.특히 유기성 폐자원의 에너지화와 하수 재이용을 통해 오염물질 배출량을 대규모로 줄일 경우 그만큼 향후 개발사업 추진에 필요한 여력을 확보하는 데 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.이를 통해 환경보전과 개발을 서로 상충하는 개념으로 접근하기보다 오염물질을 먼저 줄이고 이를 토대로 새로운 개발 여력을 확보하는 구조를 구축한다는 계획이다.이천시는 단기적으로 수질오염총량제 이행 기준을 충족하는 한편, 2030년 이후 예정된 각종 개발사업이 오염총량 문제로 차질을 빚지 않도록 제3단계 총량관리계획과 연계한 대응을 이어갈 방침이다.김미라 이천시 환경보호과장은 "단기적으로는 소규모 축산시설과 개인하수처리시설 관리로 2단계 이행평가를 준수하고, 중장기적으로는 2030년 이후 준공 예정인 개발사업들을 3단계 총량계획과 연계해 미래 개발동력을 끊김 없이 확보하겠다"며 "환경보전과 지역개발이 선순환하는 이천을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.