"수영·돌봄·문화 한곳에서"…443억 들인 하남 위례복합체육센터 개관

큰사진보기 ▲경기 하남시는 10일 학암동 649번지 위례복합체육센터 3층 다목적체육관에서 공식 개관식을 열고 본격적인 운영 준비에 들어갔다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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하남 위례 권역 주민들의 숙원사업인 '위례복합체육센터'가 문을 열었다. 총사업비 443억 원을 투입해 수영장과 실내체육관뿐 아니라 아동 돌봄과 생활문화 공간까지 한 건물에 담은 생활밀착형 복합시설이다.경기 하남시는 10일 학암동 649번지 위례복합체육센터 3층 다목적체육관에서 공식 개관식을 열고 본격적인 운영 준비에 들어갔다고 밝혔다.이날 개관식에는 이현재 하남시장과 조창민 하남시의회 부의장, 도·시의원, 하남시체육회와 유관기관 관계자, 공동주택 입주자대표 회장단, 지역 주민 등 200여 명이 참석했다.행사는 경과보고와 내빈 축사, 테이프 커팅 등의 순으로 진행됐으며, 참석자들은 개관식 이후 1층 수영장을 비롯한 주요 시설을 둘러봤다.위례복합체육센터는 총사업비 443억 원을 투입해 연면적 8711㎡, 지하 2층~지상 4층 규모로 조성됐다.체육시설을 중심으로 생활문화와 아동 돌봄, 주민 편의 기능을 한곳에 결합한 것이 특징이다. 1층에는 성인용 25m 5레인과 초등학생용 15m 2레인으로 구성된 수영장이 들어섰다. 하루 최대 1900여 명을 수용할 수 있으며 성인·초등학생 수영 강습과 아쿠아로빅, 자유수영 등의 프로그램을 운영한다.장애인 전용 레인도 별도로 배정해 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 체육 환경을 마련했다. 수영장은 시범운영을 거쳐 오는 9월 1일부터 정식 운영에 들어간다.센터 1층 외부에는 주민들의 금융 편의를 위해 농협과 국민은행 ATM을 설치했다. 하남시는 우편서비스 도입을 위해 관계기관과 협의도 진행하고 있다.2층은 생활체육과 아동 돌봄 기능을 결합했다. 모닝요가와 줌바댄스 등 9개 강좌가 운영되는 GX룸을 비롯해 3타석 규모의 스크린파크골프장과 휴게용 카페 공간이 마련됐다. 초등학생의 방과 후 돌봄을 담당할 '다함께돌봄센터'와 공공형 키즈카페인 '맘대로A+놀이터'도 들어섰다. 이들 시설은 오는 9월 중 운영을 시작할 예정이다.3층에는 배드민턴 4면과 농구 1코트, 풋살 1면 등으로 활용할 수 있는 다목적 실내체육관과 5면 규모의 탁구장이 조성됐다.4층에는 주민들의 동아리 활동과 소규모 모임, 문화예술 교육 등을 위한 생활문화센터가 자리 잡았다. 커뮤니티 마주침공간과 4개의 대여룸을 갖춰 주민들의 생활문화와 공동체 활동을 지원하게 된다.센터 접근성을 높이기 위한 대중교통 개선도 이뤄진다. 하남시는 센터 개관에 맞춰 마을버스 '위례01번' 노선을 조정하고 센터 정문 입구에 정류소를 신설한다. 기존 위례지구 주요 거점을 운행하는 노선에 위례복합체육센터 경유 구간을 추가해 주민들이 보다 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 했다.위례복합체육센터 개관으로 하남시는 미사·풍산·원도심·감일에 이어 위례까지 5대 권역을 잇는 공공 체육·문화 인프라 구축에 속도를 내게 됐다.시는 앞으로 시민들이 주거지와 가까운 곳에서 체육과 문화, 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 권역별 생활 인프라 운영을 강화할 방침이다.파크골프 시설도 확충한다. 당정근린공원 파크골프장 18홀을 시작으로 지역 내 총 72홀 규모의 파크골프 인프라를 단계적으로 조성할 계획이다.이현재 시장은 "오랜 기간 위례복합체육센터 개관을 기대하고 기다려 준 주민들에게 깊은 감사를 전한다"며 "단순한 스포츠 공간을 넘어 여가와 문화, 돌봄이 상생하는 위례 권역의 대표 랜드마크이자 생활문화 거점으로 정착할 수 있도록 철저한 유지관리와 최상의 서비스 제공에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.