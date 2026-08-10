55년 전 5만명이 거리로 나왔다…성남시가 되기까지 '8·10 항쟁'

큰사진보기 ▲경기 성남시는 10일 오전 시청 로비에서 ‘8·10 성남(광주대단지) 항쟁’ 55주년 기념식을 열고 성남의 출발점이 된 항쟁의 역사적 의미와 시민정신을 되새겼다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲70년대 성남 은행동 모습 ⓒ 성남시 관련사진보기

1971년 서울에서 강제 이주한 주민 5만여 명이 생존권을 요구하며 정부를 상대로 벌인 '8·10 성남(광주대단지) 항쟁'이 55주년을 맞았다.경기 성남시는 10일 오전 시청 로비에서 '8·10 성남(광주대단지) 항쟁' 55주년 기념식을 열고 성남의 출발점이 된 항쟁의 역사적 의미와 시민정신을 되새겼다.이날 기념식은 1971년 8월 10일 발생한 광주대단지 항쟁의 의미를 되짚고, 오늘날 성남의 성장으로 이어진 시민들의 연대와 도전정신을 재조명하기 위해 마련됐다.행사는 성남시립국악단과 시립합창단, 춤자이 예술단의 기념 공연을 시작으로 헌시 낭송과 붓글씨 쓰기 시연 등의 순으로 진행됐다.55년 전 항쟁 당시의 모습을 생생하게 보여주는 기록영상도 상영됐다. 현장에는 당시 모습을 담은 사진전도 마련돼 시민들이 광주대단지 조성과 주민들의 삶, 항쟁의 역사를 살펴볼 수 있도록 했다.사진전은 기념식이 끝난 뒤 성남문화원으로 자리를 옮겨 오는 14일까지 이어진다. '8·10 성남(광주대단지) 항쟁'은 1971년 8월 10일 서울의 무허가 주택 철거 정책에 따라 당시 경기 광주군 중부면 일대로 강제 이주한 주민들이 생존권 보장을 요구하며 벌인 집단적인 저항이다.당시 이주 지역은 현재 성남시 수정구와 중원구 일대다. 서울에서 옮겨온 주민들은 제대로 된 생활 기반이 마련되지 않은 상황에서 생계에 어려움을 겪었고, 결국 주민 5만여 명이 최소한의 생계 수단 마련 등을 요구하며 정부를 상대로 생존권 투쟁에 나섰다.광주대단지 항쟁은 이후 성남이라는 도시의 탄생과 정체성을 형성하는 중요한 역사적 사건으로 자리 잡았다. 특히 항쟁 이후 2년여 만인 1973년 7월 1일 성남시가 시로 승격되면서 도시 발전의 중요한 전환점이 된 사건으로 평가된다.해방 이후 처음 발생한 도시 빈민 투쟁이라는 역사적 의미도 갖는다. 성남시와 성남문화원은 그동안 광주대단지 항쟁의 역사적 가치를 재조명하기 위해 학술회를 개최하고 당시 주민들의 증언과 관련 자료를 수집하는 한편 자료집을 발간하는 등 기록·보존 작업을 이어왔다.항쟁을 바라보는 공식 명칭에도 변화가 있었다. 성남시는 지난 2024년 12월 16일 조례를 개정해 기존 '광주대단지 사건'이라는 명칭을 '8·10 성남(광주대단지) 항쟁'으로 변경했다.단순한 '사건'을 넘어 열악한 환경에 놓였던 주민들이 생존권을 요구하고 자신들의 삶을 지키기 위해 나선 역사적 의미를 보다 분명하게 담기 위한 것이다.시는 이번 55주년 기념식을 계기로 광주대단지 항쟁의 역사적 의미를 시민들과 공유하고, 성남의 성장 과정에서 시민들의 연대와 공동체 정신이 갖는 가치를 지속적으로 알릴 계획이다.신상진 성남시장은 "성남시는 광주대단지에서 시작된 시민들의 연대와 도전 정신을 바탕으로 첨단산업과 혁신의 중심도시로 성장해 왔다"며 "앞으로도 이러한 역사적 토대 위에서 대한민국의 기준이 되는 도시로 도약해 성남의 미래를 새롭게 열어가겠다"고 말했다.