폭염에 독거노인·만성질환자 위험↑…남양주시, 방문 건강관리 강화

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 폭염 취약계층의 건강피해를 사전에 예방하고, 피해 발생 시 실질적인 지원을 받을 수 있도록 방문건강관리와 기후보험 안내를 함께 강화하고 있다고 10일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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장기간 이어지는 폭염으로 독거노인과 만성질환자 등 건강취약계층의 온열질환 위험이 높아지면서 남양주시가 방문건강관리를 강화하고 기후재난 피해를 보장하는 기후보험 안내 확대에 나섰다.경기 남양주시는 폭염 취약계층의 건강피해를 사전에 예방하고, 피해 발생 시 실질적인 지원을 받을 수 있도록 방문건강관리와 기후보험 안내를 함께 강화하고 있다고 10일 밝혔다.이번 조치는 폭염에 상대적으로 취약한 시민의 건강상태를 선제적으로 살피는 동시에 기후재난으로 피해를 입었을 경우 활용할 수 있는 지원제도까지 안내해 건강과 생활안전망을 함께 강화하기 위해 마련됐다.남양주보건소는 방문건강관리 간호사를 통해 독거노인과 만성질환자 등 건강취약계층의 건강상태를 수시로 확인하고 있다.간호사들은 대상자의 가정을 직접 방문하거나 전화상담을 실시해 폭염으로 인한 건강 이상 여부를 확인하고, 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 야외활동 자제 등 온열질환 예방을 위한 행동수칙을 안내하고 있다.폭염에 직접적으로 대응할 수 있는 물품 지원도 병행한다. 시는 방문건강관리 대상자에게 자외선 차단 모자와 쿨타월 등 폭염 대응물품을 지원해 일상생활에서 온열질환을 예방할 수 있도록 돕고 있다.특히 건강관리에서 한발 더 나아가 폭염 등 기후재난으로 실제 피해가 발생했을 경우 경제적 지원을 받을 수 있는 기후보험 안내도 강화하고 있다.방문건강관리 간호사들은 가정 방문이나 전화상담 과정에서 기후보험 가입 대상과 보장 범위, 보장 기간, 보험금 청구 절차 등을 설명하고 관련 안내문도 배부하고 있다.기후보험은 경기도민을 대상으로 온열질환과 한랭질환 등 기후변화와 관련한 건강피해를 지원하는 제도다.특히 방문건강관리 대상자 등 기후취약계층의 경우 일반적인 보장에 더해 입원비와 통원비를 추가로 지원받을 수 있어 폭염으로 건강피해가 발생했을 경우 실질적인 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.시는 폭염이 장기화하고 기후변화로 극단적인 기상현상이 반복될 가능성이 커지고 있는 만큼 취약계층에 대한 예방 중심의 건강관리와 피해 발생 이후 지원을 연계하는 대응체계를 지속적으로 운영할 방침이다.정태식 남양주보건소장은 "기후변화로 인한 폭염이 일상화되고 있는 만큼 건강취약계층에 대한 선제적인 건강관리와 기후보험 안내를 지속적으로 추진해 시민들이 기후재난으로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.