여주시, 독립유공자 유족 자택에 국가유공자 명패 부착

큰사진보기 ▲경기 여주시가 독립유공자의 희생과 헌신을 기리고 유족에 대한 예우를 강화하기 위해 국가유공자 명패 부착에 나섰다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 독립유공자의 희생과 헌신을 기리고 유족에 대한 예우를 강화하기 위해 국가유공자 명패 부착에 나섰다.여주시는 지난 6일 세종대왕면에 거주하는 독립유공자 유족 김용수 씨의 자택을 방문해 국가유공자 명패를 부착했다고 10일 밝혔다.이번 행사는 나라를 위해 헌신한 독립유공자의 뜻을 기리고, 그 유족의 명예와 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.김용수 씨는 독립운동가 곽영준 애국지사의 외손자로, 지난 4월 애국지사 유족으로 등록됐다. 이에 따라 여주시는 김 씨의 자택을 직접 찾아 국가유공자 명패를 전달하고 부착하며 독립유공자의 공훈을 다시 한번 되새겼다.곽영준 애국지사는 일제강점기인 1919년 3월 양근리에서 열린 만세 시위에 참여하며 독립운동에 나섰다.이후 1920년 8월에는 양평군 용문면에서 독립운동 자금을 모집하는 등 항일운동을 이어가며 조국의 독립을 위해 힘썼다.정부는 이 같은 공훈을 인정해 지난 2006년 곽영준 애국지사에게 건국훈장 애국장을 추서했다.이날 행사에는 이충우 여주시장이 직접 참석해 김용수 씨의 자택에 국가유공자 명패를 부착하고 독립유공자의 희생과 헌신에 대한 감사의 뜻을 전했다.이 시장은 유족과의 대화를 통해 독립유공자의 삶과 공훈을 되새기고, 국가를 위해 희생한 독립유공자와 그 가족에 대한 예우가 지속적으로 이어져야 한다는 뜻을 밝혔다.이충우 여주시장은 "나라를 위한 숭고한 희생을 잊지 않고, 국가유공자와 유족에 대한 예우에 최선을 다하겠다"고 말했다.여주시는 앞으로도 국가유공자와 유족에 대한 예우를 강화하고, 독립유공자의 공훈을 시민과 함께 기억할 수 있는 보훈정책을 지속적으로 추진할 방침이다.