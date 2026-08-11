베란다에서 나무가 자라는 동안 되새긴 '꽃말'

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큰사진보기 ▲1. 인도고무나무5년 동안 우리 집에서 자란 인도고무나무. 순 자르기를 해주며 키워 가지와 잎이 풍성해졌다. ⓒ 박경애 관련사진보기

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"여보, 괜찮아요?"

'또 119를 불러야 하나?'

큰사진보기 ▲2. 인도고무나무작년에 큰 고무나무의 가지를 잘라 삽목한 어린 인도고무나무. 작은 화분에서 뿌리를 내리고 올여름 부쩍 자랐다. ⓒ 박경애 관련사진보기

큰사진보기 ▲3. 인도고무나무작은 화분이 비좁아져 더 큰 화분으로 옮겨 심은 인도고무나무. 이제 새로운 자리에서 다시 자라기 시작한다. ⓒ 박경애 관련사진보기

'영원한 행복.'

우리 집에 인도고무나무가 온 지 한 5년 정도 되었다. 처음부터 특별한 나무였던 것은 아니다. 인터넷에서 작은 화분 세 개를 한 묶음으로 판매하는 상품을 구입했는데, 그중 하나가 인도고무나무였다. 손바닥만 한 작은 화분에 심겨 우리 집에 온 꼬맹이였다. 처음 키워보는 나무라 잘 자랄까 걱정했는데 생각보다 아주 잘 자랐다.꽃말을 찾아보니 자료마다 조금씩 다른지만 가장 많이 알려진 것은 '영원한 행복'이었다. 오래도록 푸른 잎을 지니고 튼튼하게 자라는 모습을 보고 붙여진 말일까. 우리 집에서 5년을 함께 살아온 나무를 생각하면 꽤 잘 어울리는 꽃말이다. 나는 일주일에 한 번 정도 흙을 살펴보고 바짝 말랐을 때 물을 준다.물 주는 날짜를 정해 놓기보다 흙이 마른 것을 확인한 뒤 주는 편이다. 과습하면 잎이 떨어지거나 뿌리가 상할 수 있어서 배수도 신경을 쓴다. 고무나무는 가지를 자르지 않고 그대로 키우면 위로 길쭉하게 자라는 편이다. 그래서 중간중간 순 자르기를 해주었다. 가지 끝을 잘라주면 옆눈에서 새로운 가지가 나오면서 조금 더 풍성한 모양으로 자란다. 지금의 모습도 그렇게 만들어졌다.화분도 평범하지 않다. 집에 오래된 항아리가 하나 있었는데 버리기는 아까워 화분으로 사용하기로 했다. 항아리 밑바닥에 대못을 대고 깨지지 않도록 망치로 살살 구멍을 냈다. 그렇게 만든 항아리 화분에 고무나무를 옮겨 심었다. 커다란 초록잎을 젖은 천으로 닦아주면 먼지도 없어지고 반짝반짝 윤기가 난다. 잎을 닦아주는 것이 좋다고는 하지만 나는 사실 자주 닦아주지는 않는다. 그래도 녀석은 별 불평 없이 잘 자랐다.5년을 함께 살다 보니 고무나무 곁에서도 여러 일이 있었다. 어느 날 밤이었다. 깊이 잠들어 있는데 갑자기 베란다 쪽에서 '와장창' 하는 요란한 소리가 났다. 깜짝 놀라 잠에서 깨어 베란다로 달려가 보니 그야말로 난리가 나 있었다. 남편이 화분들 한가운데 누워 있었다. 베란다에 놓아둔 화분 몇 개가 넘어져 깨져 있었고, 스티로폼 상자에 정성스럽게 심어 놓았던 오이 모종도 흙과 함께 엎어져 있었다. 순간 화분이고 오이고 눈에 들어올 리가 없었다.남편에게 달려가 먼저 다친 곳이 없는지 살폈다. 남편은 2012년 두 번째 뇌출혈로 쓰러졌다. 그날 이후 남편에게 갑작스러운 일이 생기면 나는 남들보다 두 배로 놀란다. 작은 일이어도 순간적으로 가슴부터 철렁 내려앉는다.그런 걱정이 앞선다. 우리 집은 남편 때문에 늘 비상 대기 중이다. 두 번째 뇌출혈로 쓰러졌던 날의 놀람은 오랜 시간이 흘렀는데도 내 안에 그대로 남아 있는 것 같다. 남편에게 무슨 일이 생길 때마다 그날의 기억이 먼저 튀어나온다. 나에게는 아직도 일종의 트라우마로 남아 있다. 다행히 그날 밤 남편은 크게 다치지 않았다. 우리는 지금의 아파트로 이사 오기 전 작은 마당이 있는 주택에서 살았다. 아마 남편은 잠결에 깨어 베란다 밖이 환한 것을 보고 예전에 살던 집의 마당이라고 착각했던 모양이다.뇌병변장애를 앓은 지 15년째이고 치매 증상도 있는 남편은 자신이 왜 그곳에 나와 있는지, 주변이 왜 이렇게 엉망이 되었는지 상황을 잘 이해하지 못하는 듯했다. 그래도 더 큰일이 생기지 않은 것이 얼마나 다행인지 몰랐다. 깨진 화분과 흩어진 흙은 다시 치우면 되고, 식물은 다시 심으면 된다. 사람이 무사한 것이 먼저였다.그날 고무나무도 베란다 안에 있었다. 다행히 그때는 아직 작은 화분에 심겨 있던 때라 한쪽에 얌전하게 놓여 있었고, 화분들이 넘어지고 오이 모종까지 엎어진 그 난리 속에서도 다치지 않고 잘 있었다. 그날 밤 사람도 놀라고 화초들도 수난을 당했지만, 시간이 지나면서 베란다는 다시 정리되었다. 고무나무도 아무 일 없었다는 듯 계속 잎을 내며 자랐다.그러다 지난해에는 가지 하나를 잘라 삽목도 해보았다. 인도고무나무는 삽목으로도 번식이 잘 되는 식물이다. 잘라서 흙에 심어 놓은 작은 가지가 뿌리를 내리더니 올해 베란다의 뜨거운 여름을 지나며 부쩍 많이 자랐다. 처음에는 작은 화분 하나면 충분했는데 어느새 화분이 비좁아 보일 만큼 커졌다. 결국 삽목해서 자란 작은 고무나무는 더 큰 화분으로 이사를 했다. 열대식물이라 그런지 찜통 같은 우리 집 베란다에서도 적응을 잘하는 편이다.다만 고무나무를 자르거나 삽목할 때는 한 가지 조심할 것이 있다. 줄기나 잎을 자르면 하얀 유액이 나오는데 피부를 자극할 수 있어서 피부가 민감하다면 장갑을 끼는 것이 좋다고 한다. 전지를 하고 난 뒤에는 손도 깨끗이 씻는 편이 안전하다. 그 흰 유액이 다른 곳에 묻으면 빨리 닦아주는 것도 좋다. 그대로 두면 실리콘이 굳은 것처럼 단단하게 말라붙는다.꼬맹이로 우리 집에 온 나무가 어느새 이렇게 커졌다. 그리고 그 옆에는 그 나무에서 태어난 또 한 그루의 작은 고무나무가 자라고 있다. 매일 바라보고 살 때는 얼마나 자라는지 잘 모른다. 어느 날 문득 예전 사진을 꺼내 보면 그제야 시간이 보인다. 작았던 나무가 커져 있고, 그사이 또 다른 작은 나무 한 그루가 생겼다.그렇게 나무가 자라는 동안 우리 집에도 여러 일이 지나갔다. 놀라운 밤도 있었고, 화분이 깨지던 날도 있었고, 다시 흙을 쓸어 담고 식물을 세워야 했던 날도 있었다. 그래도 우리는 다시 일상을 살아갔고, 고무나무도 다시 잎을 냈다. 예전 같으면 '영원한 행복'이라는 말이 조금 거창하게 느껴졌을지도 모른다. 하지만 지금의 나는 안다. 여러 고비를 지나온 남편이 지금 내 곁에 살아 있다는 것, 나는 그것만으로도 행복하다.꼬맹이로 우리 집에 왔던 고무나무도 그 시간들을 함께 지나며 어느새 큰 나무가 되었다. 그 옆에는 삽목으로 자란 또 한 그루의 작은 고무나무가 자라고 있다.이제 나는 그 꽃말을 볼 때마다 거창한 행복을 떠올리지 않는다. 오늘도 남편이 내 곁에 있고, 나는 그 곁에서 하루를 살아간다. 그것이면 충분하다.