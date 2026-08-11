사랑 듬뿍 '츄르' 훈련기, 결국 '만세' 불렀습니다

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'요건 몰랐지? 네가 지금 맛있게 먹고 있는 게 바로 그 츄르란다!'

큰사진보기 ▲이제는 츄르 좋아해요!자기가 제일 좋아하는 맛의 츄르를 먹는 중이다. ⓒ 유현주 관련사진보기

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우리 집 고양이는 이른바 '스트릿' 출신이다. 험난한 길거리 생활을 했으니 아무거나 넙죽넙죽 잘 먹을 것 같지만 실상은 까다로운 입맛을 자랑한다.처음 아파트 단지에서 녀석을 만났을 때, 나는 묘심(猫心)을 훔치는 마성의 간식이라는 '츄르'를 가장 먼저 건넸다. 하지만 녀석은 냄새만 쓱 맡고는 고개를 홱 돌려버렸다. 혹시 입맛에 안 맞나 싶어 다양한 브랜드와 여러 가지 맛의 츄르를 대령해 보았지만, 모두 거부당했다. 츄르 특유의 흘러내리는 질감이 싫은 것인지, 녀석은 오직 오독오독 씹히는 딱딱한 건식 사료만 고집했다.문제는 본격적인 '집사' 생활을 시작하면서부터였다. 고양이와 함께 살다 보면 필연적으로 '전쟁'을 치러야 할 때가 온다. 그것은 바로 발톱 깎기, 양치 시키기, 약 먹이기 등 고양이의 심기를 거스르는 일들이다. 보통의 집사들은 이 험난한 과정을 무사히 넘기기 위해 츄르를 건네기도 한다. 고양이가 츄르를 핥아먹는 그 짧은 틈을 타 재빠르게 미션을 수행하는 것이다. 그러나 우리 집 고양이는 그 뇌물이 통하지 않으니, 양치나 발톱 깎기는 곧 유혈 사태를 각오해야 하는 두려운 의식이 되었다.보통 우리 집에서 이런 '피 보는 일'의 담당은 남편이다. 하지만 남편 역시 녀석의 날카로운 발톱 앞에서 피를 볼 용기는 없었던 모양이다. 그렇다고 녀석의 고집에 굴복해 평생 양치와 발톱 깎기를 포기할 수도 없는 노릇이었다. 결국 남편은 중대한 결단을 내렸다. 고양이에게 츄르를 먹이는 훈련을 시작하기로 한 것이다.첫 시도는 실패였다.녀석이 평소 좋아하는 바삭한 건식 간식에 츄르를 살짝 찍어 먹게 하려 하였으나, 귀신같이 냄새를 맡고는 입도 대지 않았다. 고민 끝에 남편은 캔에 든 습식 사료에 츄르를 아주 소량 넣고 흔적도 없이 마구 섞는 방식을 택했다. 마치 편식 심한 아이에게 채소를 아주 잘게 다져 볶음밥 속에 몰래 숨겨 먹이는 심정이었으리라. 그런데, 조심스레 내민 그릇을 향해 다가온 녀석은 놀랍게도 아무런 의심 없이 밥을 먹기 시작했다.남편은 환호성을 속으로 삼키며, 그날부터 과감하게 츄르의 양을 조금씩 늘려 습식 사료에 섞어주기 시작했다. 입 주변에 츄르 섞인 밥을 잔뜩 묻혀가며 폭풍 흡입을 하는 그 모습을 숨죽여 지켜보며, 우리 부부는 소리 없는 웃음을 참아야 했다. 마치 완전 범죄에 성공한 기분이었다.그렇게 한동안 고양이와 남편의 눈치 게임이 이어졌다. 남편은 끈질기게 훈련을 계속했고, 마침내 밥에 츄르 한 포를 통째로 섞어주는 데 성공했다. 이제 마지막 관문만 남았다. 츄르 한 포를 직접 먹여보는 것! 얼마 전까지만 해도 츄르를 통째로 대령하면 냄새만 맡고 홱 돌아서던 아이가, 오랜 훈련 끝에 우리가 조심스레 내민 츄르를 혀로 날름날름 핥아먹기 시작했다. 단 한 방울도 남기지 않고 쪽쪽 빨아먹는 모습을 보며 우리는 드디어 만세를 불렀다.사실 우리가 이토록 츄르에 집착했던 이유는 단순히 '우리의 편의성'이나 '피를 보지 않기 위함' 때문만은 아니다. 겉으로는 유혈 사태를 막기 위한 남편의 꼼수라고 농담처럼 말하지만, 그 밑바탕에는 진짜 이유가 숨어 있다. 그건 바로 오직 딱딱한 사료만 고집하는 녀석이 나중에 나이가 들어 이빨이 약해져서 밥을 먹기 힘들어지면 어쩌나 하는 걱정 때문이었다.훗날 씹는 것이 힘들어질 때, 이런 무른 식사나 간식으로라도 영양을 채워주려면 건강할 때 미리 익숙해지게 만들어야 했다. 우리의 편의를 위한 이기적인 강요가 아니라, 녀석의 묘생 후반전을 든든하게 지켜주고 싶은 우리 부부의 치밀한 사랑이었던 셈이다. 결과적으로 녀석은 이제 다른 고양이들처럼 츄르의 참맛을 알게 되었고, 우리는 마트에서 녀석이 좋아하는 츄르를 잔뜩 사서 쟁여두는 새로운 기쁨을 얻었다. 물론, 고양이의 심기를 건드리는 험한 일들도 전보다 훨씬 수월하고 평화롭게 해낼 수 있게 되었다.이번 츄르 소동을 겪으며 깨달은 것이 있다. 반려동물과 가족이 된다는 것은 단순히 밥을 챙겨주고 화장실을 치워주는 것을 넘어선다는 사실이다. 서로의 다름을 인정하고, 내 방식을 억지로 강요하는 대신 상대의 속도에 맞춰 기꺼이 수고로움을 감수하는 과정이 필요하다. 츄르 한 포를 온전히 먹이기 위해 기꺼이 감내했던 그 끈질긴 눈치 게임의 시간은, 결국 길에서 온 이 작은 생명을 온전한 우리 가족으로 품어내기 위해 쏟은 정성의 시간이었다.