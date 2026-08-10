민주당 충북도당 "소속 시의원 잇단 파문... 국힘충북도당 사죄하라"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당이 10일 성명을 내고 국민의힘 소속 청주시의원을 둘러싼 보조금 횡령 및 특혜 의혹을 비판하며 국민의힘 충북도당의 사과를 촉구했다.민주당 충북도당은 "아동 성범죄 혐의로 구속된 최영중 전 청주시의원에 이어, 이번에는 국민의힘 소속 A청주시의원이 보조금 횡령 의혹으로 경찰 내사를 받고 있다"며 "국민의힘 충북도당은 청주시민 앞에 즉각 사죄해야 한다"고 밝혔다.A시의원은 당선 전 대표로 있던 민간단체를 통해 2023년부터 2024년까지 전국대회 개최 명목으로 청주시체육회 보조금을 지원받아 일부를 횡령한 의혹을 받고 있다.더군다나 체육회 보조금은 일반적으로 정식 종목단체나 준회원 단체에 지원되는데, A시의원이 속했던 단체는 이에 해당하지 않음에도 수천만원의 보조금을 지원받았다는 점에서 특혜 의혹도 제기된 상태다.성명에서 민주당 충북도당은 "최영중 전 시의원과 관련해 한 줄짜리 사과와 제명 조치만으로 책임을 회피했다"며 "이번 사안까지 불거진 것은 공천 시스템이 완전히 붕괴됐음을 보여주는 것"이라고 주장했다.또 "충북도민과 청주시민을 위한 공천이 아니라 그들만을 위한 공천이었음이 드러났다. 최소한의 인사 검증조차 없이 보조금 횡령·특혜 의혹을 가진 인물을 시민의 대표자로 공천한 것은 공당의 역할을 저버린 것"이라고 비판했다.부실 공천으로 청주시의회의 위상을 추락시키고, 도덕적 파산을 초래한 데 대해 국민의힘 충북도당의 사과를 요구했다.민주당은 "수사기관은 A시의원의 당선 전 보조금 횡령 및 특혜와 관련해 어떤 의혹도 남지 않도록 철저히 수사해 달라"고 촉구했다.