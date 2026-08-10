충북 공공기관 직원 실제 이주율 50.6%…전국 꼴찌

큰사진보기 ▲충북혁신도시 전경. 사진=진천군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북으로 이전한 공공기관 직원들의 지역 이주율이 50.6%에 그쳐 전국에서 가장 낮은 것으로 나타났다.지난 9일 정희용 국회의원(국민의힘·경북)이 국토교통부에서 제출받은 자료에 따르면 2010~2019년 진행된 1차 공공기관 지방 이전에 따른 이전 대상 직원은 모두 4만 8128명이다.이 가운데 해당 지역에 실제 이주한 직원은 3만 4214명으로 71.1%를 차지했다.지역별 이주율은 부산이 86.4%로 가장 높았고, 제주 82.4%, 전북 77.8%, 광주·전남 76.3%, 대구 75.8%, 강원 72.4%, 울산 71.3%, 경남 70.3%, 경북 51.6%, 충북 50.6% 순으로 집계됐다.가족과 함께 정착한 비율은 더 낮았다. 기혼 직원 기준 가족 동반 이주율은 충북이 38.8%로 집계됐다. 전국 평균 60.6%보다 크게 낮았고, 부산(81.4%)과 비교하면 절반에도 이르지 못했다.이는 충북 이전 공공기관의 기혼 직원 10명 중 6명 이상이 가족과 떨어져 살거나 수도권 등 다른 지역에서 장거리 출퇴근을 하고 있다는 의미다.국토교통부는 낮은 이주율의 주요 원인으로 상대적으로 열악한 정주여건을 꼽았다.국토부 혁신도시발전추진단이 실시한 2024년 정주여건 만족도 조사에서 충북 이전 공공기관 직원들의 만족도는 66.6점으로 나타났다. 전국 평균 69.4점보다 낮은 수준이다.정주여건은 단순한 주거 문제를 넘어 교육, 의료, 문화, 교통, 여가시설 등 가족 생활 전반과 직결된다는 점에서, 가족 동반 정착 여부에 직접적인 영향을 미친다는 분석이 나온다.여기에 수도권에서 멀지 않다는 점도 작용한 것으로 분석된다.특히 올해 안에 정부가 '2차 공공기관 이전' 로드맵을 마련하고 2027년부터 청사 임차와 공동청사 건설 등 후속 이전에 착수할 예정인 만큼 이전 기관의 지역 정착을 유도할 수 있는 정주 여건 개선이 시급하다는 목소리가 나온다.