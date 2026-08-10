임은성 청주시의장 사과 "최영중 사건 무거운 책임 통감"

큰사진보기 ▲임은성 청주시의회 의장이 10일 임시회 본회의에서 최영중 전 시의원 사건과 관련해 시민들에게 사과했다. 사진=청주시의회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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아동 성착취 혐의로 구속된 최영중 전 청주시의원과 관련해 청주시의회가 공식 사과하고 자정 의지를 밝혔다.임은성 청주시의회 의장은 10일 열린 제104회 임시회 본회의에서 "최근 의회에서 발생한 최 전 시의원 사건으로 시민 여러분께 큰 충격과 실망을 안겨드린 데 대해 의회를 대표해 진심으로 사과드린다"며 고개 숙였다.임 의장은 "시민의 대표인 의원은 누구보다 엄격한 도덕성과 높은 윤리의식을 바탕으로 공적인 책무를 다해야 한다"며 "그럼에도 시민의 신뢰를 저버리고 의회에 대한 신뢰를 흔들리게 한 데 대해 참으로 송구스럽고 안타까운 마음을 금할 길이 없다"고 말했다.임 의장은 또 "깊은 성찰의 계기로 삼아 의회 내부의 윤리의식을 재점검하고 더욱 엄정한 자세로 의정활동에 임해 신뢰받는 의회로 거듭나겠다"고 강조했다.이어 "시민 여러분의 매서운 질책과 충고를 겸허히 받아들이고, 시민의 삶에 도움이 되는 의정활동과 철저한 자정 노력으로 보답하겠다"고 덧붙였다.청주시의회는 이날 원포인트로 열린 임시회에서 '청주시 행정기구 및 정원 조례 일부 개정 조례안'과 '청주시 사무의 위임에 관한 조례 일부 개정 조례안' 2건을 원안 가결했다.이에 따라 청주시는 공무원 정원을 현행 3245명에서 3331명으로 86명 증원한다. 국내외 대기업 유치를 전담할 투자유치단과 통합돌봄 업무 강화를 위한 통합돌봄과를 신설하고, 경제투자국은 재정경제국으로, 기후대기과는 기후에너지과로 각각 명칭을 변경한다.