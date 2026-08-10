북채 쥔 프랑스 청년이 말하는 '사물놀이'의 매력

"덩, 덩, 쿵덕쿵."

큰사진보기 ▲왼쪽부터 프랑스 라파엘, 베트남 프엉아잉, 태국 수차야, 타지키스탄 수하일리, 일본 리에코, 이란 야사만 씨. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲다국적 평화풍물패 ‘기적소리’ 회원들이 이광수 원장의 설명을 들으며 사물놀이 장단을 익히고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

장구와 북이 묵직하게 바닥을 울리자 꽹과리와 징이 그 사이를 파고들었다. 가락이 흐트러지면 연주가 멎었고, 다시 이광수 원장의 꽹과리가 길을 열었다. 장단을 몇 차례 되풀이하자 제각각이던 소리는 어느새 한 덩어리가 됐다.지난 4일 충남 예산군 오가면 내양막길에 있는 민족음악원 예산학습당. 다국적 평화풍물패 '기적소리' 회원들의 이마와 등에는 땀이 맺혀 있었다. 에어컨과 선풍기가 돌아가고 있었지만 연습실은 악기 소리와 열기로 뜨거웠다. 이 원장이 가락을 짚으면 회원들은 장구·북·징·꽹과리를 고쳐 잡고 다시 호흡을 맞췄다.민족음악원이 지난 3일부터 7일까지 4박 5일 동안 마련한 사물놀이 여름캠프의 둘째 날 풍경이다. 지난해에 이어 예산을 찾은 기적소리 회원들은 오전·오후·저녁으로 이어지는 집중 수업에서 삼도농악과 비나리, 선반, 설장구 등을 익혔다.회원들은 매주 토요일 서울에서 연습하고 있지만, 닷새 동안 함께 먹고 자며 명인의 가락을 배우는 캠프는 부족한 부분을 채우는 집중 전수의 시간이다. 연습실에 모인 이들의 국적과 전공, 사물놀이를 처음 만난 계기는 달랐지만 네 가지 악기가 하나의 장단을 만드는 순간에는 말과 국경의 경계가 옅어졌다.북을 맡은 프랑스인 라파엘씨는 4년 전 서울대학교 교환학생으로 한국에 왔다가 국악 수업과 대학 동아리를 통해 풍물을 만났다. 2년 전 기적소리에 합류한 그는 지금도 프랑스와 한국을 오가며 북채를 잡고 있다.라파엘씨는 "서양 음악과 달리 여러 타악기가 한마음으로 움직이고 연주자와 관객이 추임새로 함께 호흡한다"며 "그 호흡 속에서 흥을 느끼고 한국의 정서에 빠져들 수 있다는 점이 풍물의 매력"이라고 말했다.일본 도쿄여자미술대학교에서 문화인류학을 가르치는 리에코 교수는 사물놀이와 인연을 맺은 지 20년 가까이 됐다. 15년 전에도 민족음악원을 찾았는데, 한동안 악기를 놓았다가 지난해부터 다시 장구와 꽹과리를 치고 있다고 했다. 상모와 열두발도 익히고 있다.그는 "사물놀이는 단순한 음악이 아니라 사람과 마음을 나누고 한국인의 정서를 만나는 통로"라며 "악기를 연주하면 많은 사람이 자연스럽게 모여 함께 어울릴 수 있다는 점도 흥미롭다"고 설명했다.타지키스탄 출신 수하일리씨는 2019년 국비장학생으로 입국해 순천향대학교에서 관광경영학 석박사과정을 마쳤다. 고국에서 한국어를 전공하며 사물놀이를 처음 접했고 2~3년 전 기적소리에 들어왔다. 이번 예산캠프 참가는 처음이다.장구와 열두발을 맡은 그는 "사물놀이가 쉽다고 말한다면 거짓말일 만큼 어렵지만 재미가 있어 계속 배우게 된다"며 "서로 다른 네 악기가 조화를 이뤄 하나의 좋은 소리를 만들고 사람을 신명 나게 하는 것이 사물놀이의 매력"이라고 전했다.한국예술종합학교에서 해금을 전공하는 이란 출신 야사만씨는 기적소리가 출범한 2024년부터 함께했다. 이란에서 피아노를 공부하다 국악에 매료돼 한국 유학길에 오른 그에게 풍물은 한국의 문화와 정서를 보여준 새로운 창문이었다.그는 "한국 음악은 관객이 추임새를 넣으며 연주자와 직접 호흡한다는 점에서 특별하다"며 "풍물을 연주할 때는 여러 나라에서 온 친구들과 부담 없이 어울리며 즐겁게 시간을 보낼 수 있다"고 말했다.태국인 수차야씨에게 이날은 꽹과리를 처음 잡은 날이었다. 태국에서 한국어학과를 졸업하고 지난해 8월 한국에 온 그는 한양대학교 대학원에서 한국어 교육을 공부하고 있다. 지난 2월 기적소리에 합류했지만 악기를 다뤄본 경험이 없어 처음에는 가락과 장단이 모두 낯설었다. 수차야씨는 "아직은 어렵지만 회원들과 함께 반복해서 연주하다 보면 '사물놀이가 이런 느낌이구나'라는 것을 조금씩 몸으로 이해하게 된다"고 소감을 밝혔다.연세대학교 국제경영학 석사과정에 재학 중인 베트남인 프엉아잉 씨는 고국에서도 사물놀이 동아리에서 활동했다. 그는 "다른 사람에게는 시끄럽게 들릴 수 있는 타악기 소리가 나에게는 흥겹고 즐거운 울림으로 다가왔다"며 "특히 장구를 연주할 때 느껴지는 힘찬 에너지가 좋다"고 말했다.기적소리는 남북 철도를 이어 기차로 유럽까지 가는 미래를 꿈꾸는 비영리단체 '희망래일'이 2024년에 만든 다국적 평화풍물패다. 이름에는 열차가 출발할 때 울리는 '기적(汽笛)'과 평화를 알리는 울림이라는 뜻이 함께 담겼다.현재 한국을 비롯해 아시아·유럽·미주·아프리카 등 다양한 배경을 가진 청년 20명 안팎이 인연을 이어가고 있다. 성공회대학교에서 사회학과 신문방송학을 공부하는 상쇠 이서하씨는 창단 때부터 단체를 이끌고 있다.그는 "기적소리는 다양한 국적의 사람들이 한국의 전통악기로 세계 평화를 노래하는 풍물패"라며 "언젠가는 악기를 싣고 북한을 지나 유럽으로 향하는 열차에 오르는 것이 회원들의 꿈"이라고 소개했다. 2010년 설립된 '희망래일'은 시베리아 횡단열차 체험과 유라시아 철도 평화대장정, 평화철도 침목이어가기 운동, 시민교육 프로그램인 대륙학교 등을 이어왔다. '기적소리'는 남북과 대륙을 철도로 잇겠다는 구상을 문화예술의 언어로 풀어낸 모임이다.기적소리를 지도하는 임인출 민족음악원 대외협력국장은 2024년 외국인 유학생을 중심으로 회원을 모집하며 풍물패의 첫발을 함께 뗐다. 임 국장은 "기적소리 회원들은 자신의 전공을 공부하면서도 한국 문화를 깊이 배우기 위해 주말마다 연습장을 찾는 청년들"이라며 "주말 연습만으로 채우기 어려운 부분을 캠프에서 집중적으로 익혀 각자의 공연과 활동에 활용할 수 있도록 지도하고 있다"고 설명했다.사물놀이 원년 창립자인 이 원장에게도 이들의 방문은 각별하다. 그는 27년 전 고향 예산으로 돌아온 뒤 독일과 벨기에 등 세계 여러 나라에서 찾아온 연주자들에게 사물놀이를 전해왔다. 1978년 네 가지 타악기를 무대 음악으로 구성해 출발한 사물놀이는 2028년 탄생 50주년을 맞는다. 이 원장은 "기적소리 회원들은 각자의 나라와 한국을 연결할 수 있는 청년들"이라며 "이들이 한국 문화를 깊이 이해한다면 앞으로 자신의 나라와 한국의 교류에도 좋은 역할을 할 수 있을 것"이라고 기대했다.이어 사물놀이가 세계인의 마음을 끄는 이유에 대해 "음악에는 국경이 없다. 심장이 뛰는 사람이라면 누구나 이 음악에서 신명을 느낄 수 있다"며 "악보가 없어도 가슴으로 느끼고 함께 춤출 수 있는 것이 사물놀이"라고 강조했다.인터뷰를 마친 회원들은 다시 악기 앞에 앉았다. 꽹과리의 날카로운 울림 위로 장구가 가락을 엮고 북과 징이 낮고 깊은 소리를 보탰다. 틀린 대목에서 잠시 웃음이 터졌지만 누구도 채를 내려놓지 않았다. 한 사람의 소리를 줄이고 옆 사람의 호흡을 들어야 비로소 완성되는 풍물의 장단처럼, 이들이 꿈꾸는 평화도 서로의 소리에 귀 기울이는 데서 출발하고 있었다.