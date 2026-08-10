가로림만 재생에너지 이격거리 예외 추진... '입법 공백 보완'인가 '규제 추가'인가

큰사진보기 ▲가로림만 모래톱에서 휴식 중인 점박이물범 13마리.지난 7월 26일 시민조사 과정에서 촬영됐으며, 세계자연유산으로 등재된 서산 갯벌의 건강한 생태환경을 보여주는 장면이다. ⓒ 서태안환경교육센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲가로림만 ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국가가 생태적 가치를 인정한 국가해양생태공원에 태양광·풍력 등 재생에너지 발전시설의 이격거리를 적용할 수 있도록 하는 법안이 추진된다.기존 법이 자연환경보전법상 생태·경관보전지역 등은 이격거리 적용이 가능한 예외지역으로 두면서 해양생태계법에 따른 해양보호구역은 포함하지 않은 데 따른 입법 공백을 보완한다는 취지다.다만 지방자치단체마다 제각각이던 재생에너지 이격거리 규제를 정비한 법의 시행을 불과 한 달여 앞두고 새로운 예외지역을 추가하는 것이어서, 필요한 제도 보완인지 기존 규제체계에 또 하나의 기준을 더하는 것인지도 향후 논의 과정에서 따져볼 대목이다.국민의힘 성일종 의원(충남 서산·태안)은 최근 국가해양생태공원을 재생에너지 발전설비 이격거리 적용 예외지역에 포함하는 내용의 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법' 일부개정법률안을 대표발의했다.개정안은 오는 9월 18일부터 시행되는 신재생에너지법 제27조의3의 이격거리 적용 예외 대상에 '해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률에 따른 국가해양생태공원'을 추가하는 것이 핵심이다.오는 9월 시행되는 개정법은 태양광·풍력 발전시설에 대한 이격거리 설정을 원칙적으로 제한한다. 그동안 지자체별로 서로 다른 거리 기준이 재생에너지 확대를 가로막는다는 지적에 따라 규제를 일정하게 정비하자는 취지다.다만 역사문화환경 보존지역이나 자연환경보전법상 생태·경관보전지역 등 특별한 보호가 필요한 곳에는 예외적으로 이격거리를 적용할 수 있도록 했다.여기에 해양생태계법상 해양보호구역은 명시적으로 포함되지 않았다.성 의원실은 본지와의 통화에서 이번 개정안을 "입법 공백의 보완이자 보호범위의 확장"이라고 설명했다.육상 생태계 보호지역은 이격거리 적용 대상에 포함하면서 해양 생태계 보호지역을 빠뜨린 만큼 이를 보완할 필요가 있고, 해양보호구역뿐 아니라 국가해양생태공원 전체를 대상으로 해 경관과 생태계 보호범위를 넓히겠다는 것이다.성 의원은 "국가가 보전가치를 인정한 해양생태공원의 아름다운 경관과 생태계는 후대에 물려줘야 할 자산"이라며 "재생에너지 확대를 이유로 훼손돼서는 안 된다"고 입법 취지를 밝혔다.가로림만은 이미 해양생태계법에 따른 해양보호구역이다.다만 신재생에너지법이 이격거리 적용 예외지역으로 규정한 자연환경보전법상 '생태·경관보전지역'과는 법적 근거가 다른 별개의 보호지역이다.따라서 현재 법 체계에서는 가로림만이 해양보호구역이라는 이유만으로 신재생에너지법상 이격거리 적용 예외지역에 자동으로 포함되는 것은 아니다.이번 개정안이 눈에 띄는 것은 단순히 '해양보호구역'을 예외지역으로 추가하는 데 그치지 않고 보다 넓은 범위인 '국가해양생태공원'을 대상으로 삼았다는 점이다.국가해양생태공원은 해양보호구역을 중심으로 그 인근 해역과 지역까지 포함해 지정할 수 있다. 가로림만 역시 기존 해양보호구역을 중심으로 주변 해역과 육상지역을 아우르는 공간관리체계를 갖고 있다.개정안이 통과되면 기존 해양보호구역뿐 아니라 국가해양생태공원으로 지정된 주변 지역에서도 지자체가 태양광·풍력 발전시설에 이격거리 기준을 둘 수 있는 법적 근거가 마련되는 셈이다.성 의원실이 이번 법안을 단순한 누락 보완뿐 아니라 '보호범위의 확장'이라고 설명하는 이유다.다만 국가해양생태공원에는 생태계 보호가 우선되는 공간뿐 아니라 주민 생활과 관광, 지역경제 활동 등을 전제로 한 지속가능이용 공간도 포함될 수 있다.어느 범위까지 어떤 거리 기준을 적용할지는 법안이 통과되더라도 후속 기준을 마련하는 과정에서 구체화해야 할 부분이다.이번 개정안은 발의 시점에서도 눈길을 끈다.국회는 지난 3월 지자체마다 달랐던 재생에너지 이격거리 규제를 정비하는 내용의 법을 개정했다. 새 제도는 오는 9월 18일 시행된다.그동안 태양광 발전시설의 경우 지자체마다 주택이나 도로에서 떨어져야 하는 거리가 크게 달랐고, 풍력 역시 지역마다 기준이 제각각이었다.정부와 국회가 법률로 기본 원칙을 마련한 것도 이런 차이를 줄여 사업자의 예측 가능성을 높이고 과도한 입지 규제를 개선하기 위해서였다.그런 상황에서 새 제도가 실제 시행되기도 전에 국가해양생태공원이라는 새로운 예외를 추가하는 개정안이 다시 나온 셈이다.염주노 더불어민주당 서산·태안지역위원장은 본지에 "9월 18일 시행일을 얼마 앞두고 지금 개정안을 발의하는 것은 모양새가 좋지 않다"며 "개정안의 내용에는 공감하지만 다른 규제 방법도 많은데 굳이 이렇게 발의하는 것은 이해하기 어렵다"고 말했다.법안이 내세운 해양생태계와 경관 보호의 필요성에는 동의하면서도 이격거리라는 새로운 예외 규정을 추가하는 방식과 시점에 대해서는 의문을 제기한 것이다.지난 3월 법 개정 과정에서 왜 자연환경보전법상 생태·경관보전지역은 이격거리 적용 예외에 포함하면서 해양생태계법상 해양보호구역은 제외됐는지도 살펴볼 대목이다.성 의원실은 이를 기존 법의 입법 공백으로 보고 있다. 육상 생태계 보호지역에 대해서는 예외를 인정하면서 해양 생태계 보호지역이 빠진 만큼 이번 개정안을 통해 보완할 필요가 있다는 설명이다.본지는 기후에너지환경부에 "지난 3월 개정 당시 왜 생태·경관보전지역은 예외로 두면서 해양보호구역은 포함하지 않았느냐"고 질의했다.부처 관계자는 "아직 발의 단계라 따로 확인해 줄 것이 없다"고 답했다.이에 따라 당시 법 개정 과정에서 해양보호구역 포함 여부가 어느 정도 검토됐는지, 정부가 이번 개정안을 어떻게 판단하고 있는지는 현재로서는 확인하기 어렵다.다만 오는 9월 시행되는 개정법이 지자체마다 달랐던 태양광·풍력 이격거리 기준을 정비하고 재생에너지 입지 규제의 예측 가능성을 높이기 위해 마련됐다는 점에서, 국가해양생태공원을 새로운 예외로 두는 것이 당초 제도의 취지와 어떤 관계를 갖는지는 향후 논의 과정에서 확인할 필요가 있다.개정안의 영향은 서산·태안의 가로림만에 한정되지 않는다.국가해양생태공원으로 지정된 다른 지역에도 같은 법적 기준이 적용되기 때문이다.따라서 개정안이 통과되면 국가해양생태공원 내 태양광·풍력 발전시설의 입지를 둘러싼 기준이 전국적으로 새롭게 만들어질 수 있다.특히 지역마다 발전시설 현황과 주민 생활권, 생태적 특성이 다른 만큼 실제 이격거리를 어느 정도로 정할지, 국가해양생태공원 전체에 동일한 원칙을 적용할지 등은 앞으로 구체적인 검토가 필요한 부분이다.가로림만의 생태계와 경관을 보전해야 한다는 데에는 큰 이견이 없다.문제는 그 목적을 달성하기 위해 어떤 규제 수단을 어느 범위까지 적용하는 것이 적절하느냐다.재생에너지 발전시설에는 개발행위허가와 환경 관련 심사, 보호구역에 따른 각종 제한 등이 이미 적용된다. 국가해양생태공원을 이격거리 적용 예외지역으로 추가하는 것이 이들 제도로 충분히 다루지 못했던 부분을 보완하는 장치가 될 수 있다.반대로 실제 보호 필요성과 관계없이 적용 범위가 지나치게 넓어질 경우, 전국적으로 이격거리 기준을 정비하려던 제도 위에 새로운 예외 하나가 더해지는 결과가 될 수도 있다.현재 단계에서는 어느 쪽이라고 단정하기 어렵다.성 의원실이 밝힌 것처럼 해양보호구역이 빠진 법적 공백을 보완하는 것이 핵심인지, 국가해양생태공원 주변까지 어느 정도의 추가적인 보호가 필요한지, 그리고 그 기준을 뒷받침할 근거가 무엇인지는 앞으로의 입법 논의에서 구체적으로 드러날 것으로 보인다.오는 9월 18일이면 재생에너지 이격거리 제도가 새롭게 시행된다.그에 앞서 발의된 이번 개정안은 가로림만의 생태적 가치를 지키는 문제와 재생에너지 입지규제를 정비하려는 정책 사이에서 예외의 범위를 어디까지 인정할 것인지라는 질문을 던지고 있다.