전남광주 구청장협의회 "자치구, 시 전환 특별법 환영"

전남광주통합특별시 구청장협의회는 10일 광주 5개 자치구를 시로 전환하는 내용의 특별법이 발의된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.
구청장협의회는 이날 성명을 내고 "개정안은 단순히 '구'를 '시'로 바꾸는 행정구역 개편이 아니다"며 "기존 전남지역 22개 시·군과 광주지역 5개 자치구 등 27개 기초지방정부가 보다 균형 있는 자치권과 재정 기반을 갖도록 하는 제도적 출발"이라고 말했다.
이들은 "현재 같은 통합특별시 안에 있으면서도 시·군과 자치구는 권한과 사무, 재정 구조에서 상당한 차이가 있다"며 "특히 지방교부세를 비롯한 재정 구조의 차이는 재원의 규모는 물론 지역발전 사업의 추진 역량에도 직접적인 영향을 미친다"고 설명했다.
이어 "자치권과 재정권이 강화되면 주민이 필요로 하는 사업을 더욱 신속하게 결정하고 추진할 수 있다"며 "골목 경제와 일자리, 교통과 주차, 복지와 돌봄, 교육과 문화, 생활SOC와 도시환경 등 시민의 일상과 직결된 문제에 지역의 특성에 맞게 대응하는 힘도 커진다"고 강조했다.
구청장협의회는 또 "시민의 요구를 가장 가까운 곳에서 듣고, 가장 빠르게 판단하고, 그 결과에 책임지는 지방정부를 만드는 것"이라며 "이것이 지방자치이며 우리가 5개 자치구의 시 전환을 요구하는 본질적인 이유"라고 말했다.
그러면서 "5개 자치구의 시 전환이 27개 기초지방정부가 함께 성장하고, 시민 누구나 어디에 살든 더 균형 있는 자치와 행정서비스를 누리는 전남광주통합특별시의 새로운 출발점이 되기를 기대한다"며 "특별법 개정안의 국회 논의와 통과를 위해 함께 힘을 모으겠다"고 덧붙였다.
한편, 더불어민주당 양부남(전남광주 서구을) 의원은 이날 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법 일부개정법률안'을 대표 발의했다.
법률안은 기존 동·서·남·북·광산구를 폐지하는 대신 동광주시·서광주시·남광주시·북광주시·광산시를 설치하는 내용을 담았다.
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