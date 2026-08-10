"이주노동자가 세상을 바꾼다" 전국 이주노동인권단체 2차 공동행동 예고

큰사진보기 ▲금속노조·이주노조·사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크·이주노동자평등연대 등 전국 이주노동인권단체들은 10일 오전 서울 광화문 이순신 동상 앞에서 공동 기자회견을 열고, HD현대중공업이 강행한 부당한 인사제도 개편 철회와 이주노동자들의 노조할 권리 쟁취를 위해 연대하겠다고 밝혔다. ⓒ 사람이왔다 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 이주노동자들의 단결된 투쟁은 현장의 분위기를 바꾸고 있다. 영서 인권운동사랑방 활동가는 "이주노동자의 투쟁에 이주노동자가 맨 앞에 있다는 사실은 이들이 불평등에 맞서 권리를 쟁취하고자 하는 주체임을 선명하게 보여준다"고 설명했다. 나아가 "노동구조 가장 밑에 있던 이주노동자들이 스스로 세상을 바꾸는 경험은 자본의 위계화 시스템을 뒤집을 전환점이 될 것"이라고 의미를 부여했다. ⓒ 사람이왔다 제공 관련사진보기

전국 이주노동인권단체들이 HD현대중공업 이주노동자들의 노동권 보장을 촉구하며 2차 전국이주노동자 공동행동 대회 개최를 예고했다.금속노조·이주노조·사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크·이주노동자평등연대 등 전국 이주노동인권단체들은 10일 오전 서울 광화문 이순신 동상 앞에서 공동 기자회견을 열고, HD현대중공업이 강행한 부당한 인사제도 개편 철회와 이주노동자들의 노조할 권리 쟁취를 위해 연대하겠다고 밝혔다.이번 투쟁은 지난 5월 HD현대중공업이 직고용한 E-7 비자 이주노동자들을 대상으로 기본급 20여만 원 삭감과 성과차등임금제 도입 등을 골자로 하는 근로계약 변경을 시도하면서 불거졌다. 사측은 6월 1일 자로 제도를 시행하겠다며 서명을 강요했으나 노동자들은 이를 '나쁜 계약'으로 규정하고 자발적인 저항에 나섰고, 지난 7월 5일 1차 전국공동행동 집회를 기점으로 금속노조 현대중공업 사내하청지회에 집단 가입하며 조직적인 투쟁을 전개하고 있다.이날 기자회견 단체들은 공동 회견문을 통해 "이주노동자를 대상으로 저성과자 해고제를 도입하려는 시도는 극한의 착취이자 또 다른 죽음을 예견하는 것"이라며 "사업장 이동의 자유가 없고 사업주가 시키면 시키는 대로 일해야 하는 고용제도는 이주노동자를 끊임없이 죽음으로 내몰고 있다"고 규탄했다.실제로 지난 7월 18일 울산 HD현대중공업에서는 E-9(비전문취업) 우즈베키스탄 노동자가 작업 중 중대재해로 사망하는 참사가 발생해 열악하고 위험한 노동 환경이 다시 한번 도마 위에 올랐다.연대 발언에 나선 우다야 라이 이주노조 위원장은 이주노동자를 소모품으로 취급하는 현실을 강하게 비판했다. 그는 "조선업에 노동자가 없어 이주노동자를 데리고 오면서 동등한 처우와 권리 보장은커녕 값싼 인력으로만 취급하고 있다"며 "이주노동자는 1회용품이 아닌 사람"이라고 강조했다. 이어 "정부는 무분별하게 비자 요건을 완화해 사업주 권한만 강화하고 있다"며 강제노동과 다름없는 현행 고용제도의 근본적인 개선을 촉구했다.장예정 차별금지법제정연대 공동집행위원장 역시 "이주노동자들이 처한 현실은 한국 사회 차별의 종합판"이라며, 열악한 기숙사 환경과 임금 불이익 등을 지적했다. 특히 노조에 가입한 노동자들에게 가해지는 사측의 압박을 언급하며 당사자들의 투쟁에 굳건히 연대하겠다는 뜻을 밝혔다.한편 이주노동자들의 단결된 투쟁은 현장의 분위기를 바꾸고 있다. 영서 인권운동사랑방 활동가는 "이주노동자의 투쟁에 이주노동자가 맨 앞에 있다는 사실은 이들이 불평등에 맞서 권리를 쟁취하고자 하는 주체임을 선명하게 보여준다"고 설명했다. 나아가 "노동구조 가장 밑에 있던 이주노동자들이 스스로 세상을 바꾸는 경험은 자본의 위계화 시스템을 뒤집을 전환점이 될 것"이라고 의미를 부여했다.사내하청 노동자와 이주노동자의 현실이 궤를 같이한다는 뼈아픈 지적도 이어졌다. 김수억 비정규직이제그만공동투쟁 공동소집권자는 22년 전 분신한 하청노동자 고(故) 박일수 열사를 회고하며 "현대중공업이 작년 벌어들인 천문학적인 영업이익은 2만 5천 명에 달하는 하청·이주 노동자들의 피땀과 죽음 위에 세워졌다"고 꼬집었다. 그는 "이주노동자들의 요구는 일하다 죽지 않고 차별받지 않기를 바라는 이 땅 모든 비정규직 노동자들의 바람과 같다"며 공동 투쟁의 당위성을 역설했다.이주노동자들의 반발이 커지자 현대중공업 사측은 식대 공제분을 소급 환급하는 등 일부 조치를 취했으나, 임금을 삭감하는 핵심적인 인사제도 개편은 유지하고 있다. 특히 끝까지 서명을 거부하고 노조에 가입한 22명의 노동자에게는 계약 만료를 앞두고 해고 및 본국 송환 협박이 가해지고 있는 것으로 전해졌다.이에 이주노동인권단체들은 이주노동자들의 투쟁을 전국적으로 알리기 위해 오는 8월 16일 오후 2시 서울 보신각에서 '2차 전국이주노동자 공동행동대회'를 개최하고 청와대까지 행진할 계획이다. 이들은 ▲사업장 변경 자유 보장 ▲나쁜 계약 철회 ▲재고용 보장 ▲모든 이주노동자의 평등한 노동기본권 보장 등을 핵심 요구안으로 내걸고 시민들의 관심과 연대를 호소했다.