"남의 일이라 생각했는데" 10년 된 '위안부' 사진전, 청년들이 설명한다

큰사진보기 ▲일본군'위안부'피해자 사진전세종시청로비 세종여성회가 주관하는 일본군'위안부'피해자 사진전 행사모습 ⓒ 박지영 관련사진보기

"사실 일본군 '위안부'에 대해 깊이 알지는 못했어요. 남의 일이라고 생각하고 크게 관심을 갖지 않았거든요."

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큰사진보기 ▲[배를 따는 일본군] (고) 강덕경 할머니 그림조미희씨(30대)가 인상깊었다는 (고) 강덕경 할머니의 그림 ⓒ 박지영 관련사진보기

"설명 덕분에 전시를 더 깊게 볼 수 있었어요. 궁금한 점을 바로 물어보고 답을 들을 수 있으니까 전시가 훨씬 풍성하게 다가왔습니다."

큰사진보기 ▲도슨트 설명을 듣는 관람객일본군'위안부'피해자 사진전에서 관람객들이 도슨트의 설명을 듣고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"'부끄러운 역사를 왜 들추느냐'는 말을 들었어요. 전기를 끊겠다는 말도 들었고요. 너무 놀랐죠. '소녀상을 이렇게 잘 만들어 놓고 이게 무슨 상황이지?' 싶었어요. 그때 '이건 정말 제대로 해야겠다'고 생각했습니다."

"저도 처음에는 이 일을 10년이나 계속할 거라고 생각하지 못했어요. 봉사라기보다는 20대 때 제 자신에게 했던 다짐이 있었던 것 같아요. 지금은 직장도 다니고 여러 활동을 해서 시간이 많지는 않지만, 할 수 있는 일, 해야 하는 일을 하는 거죠. 저 자신과의 약속을 지키는 것이라고 생각합니다."

"김학순 할머니의 작지만 매우 컸던 말씀이 이런 해일과 바람을 만들어냈듯이, 우리가 같은 마음으로 '무엇이 필요하다, 무엇을 같이 하자'고 말하면 그 일을 할 수 있는 사람들이 듣고 다시 결합하는 것 같아요. 어떻게 보면 기적 같은 일들이 이어지는 거죠."

큰사진보기 ▲소망을 적은 노란나비도슨트 설명을 듣고 난 후 소감을 적어 대형 현수막에 붙혀 놓은 나비 ⓒ 박지영 관련사진보기

"전쟁 시기 여성에게 가해지는 폭력은 육체적인 부분을 넘어 정신까지 파괴합니다. 여성의 몸을 전쟁을 유지하기 위한 소모품처럼 이용하는 것이죠. 이런 활동이 전시 성폭력뿐 아니라 전쟁범죄 자체에 경종을 울리는 일이 됐으면 합니다."

"지금도 어디선가 전쟁이 계속되고 있고, 전쟁에서는 항상 약자가 가장 많은 피해를 보는 것 같아요. 피해 사실을 이야기하기까지 오랜 시간이 걸렸잖아요. 기록하고 더 알려야 하는 이유는 같은 일이 반복되지 않게 하기 위해서라고 생각합니다."

"할머니의 꿈을 기억하겠습니다. 잊지 않겠습니다. 다른 사람의 아픔을 공감하고 보듬어 주는 사람이 될게요."

10일 세종시청 1층 로비. 일본군 '위안부' 피해자들의 사진 앞에 선 손숙희씨(30대)는 이날 전시를 보러 온 관람객이 아니라 사진 속 피해자들의 이야기를 시민들에게 들려주는 도슨트다.손씨는 올해 창립한 '세종청년도슨트' 소속으로, 10일부터 14일까지 열리는 일본군 '위안부' 피해자 기림주간 사진전의 해설을 맡았다.처음부터 이 역사에 특별한 관심이 있었던 것은 아니었다.손씨는 "교육을 받고 따로 자료도 찾아보면서 공부했다"며 "공부하다 보니 이게 마냥 남의 일은 아니라는 것을 알게 됐다"고 말했다. 이어 "저처럼 잘 모르는 청년들도 많이 있을 것 같다"며 "비슷한 세대의 사람이 설명하면 조금 더 부담 없이 들을 수 있지 않을까 생각한다"고 했다.올해로 10년째를 맞은 세종의 일본군 '위안부' 피해자 사진전에 청년 도슨트가 등장한 것은 이번이 처음이다. "사진만으로는 어려워요" 한마디에서 시작된 도슨트. 청년 도슨트의 참여는 지난해 사진전을 마친 뒤 나온 평가에서 시작됐다.세종여성회 회원 대부분이 직장에 다니고 있어 전시 기간 내내 현장을 지킬 수 없었고, 사진을 전시해 놓는 방식으로 운영할 수밖에 없었다. 그러다 "사진이 어려우니 누군가 해설해주면 좋겠다"는 의견이 나왔다.이혜선 세종여성회 대표는 그 뒤 여러 자리에서 "사진전에서 해설해주는 사람이 있었으면 좋겠다"는 이야기를 하고 다녔다고 한다. 그 이야기가 세종청년도슨트와의 만남으로 이어졌다.이 대표는 "세종청년도슨트라는 단체가 올해 창립됐는데 한번 만나보겠느냐는 제안을 받았다"며 "함께 공부하는 과정을 거쳤고 도슨트들이 직접 스크립트를 작성해 지금 전시 해설을 하고 있다"고 설명했다.도슨트들은 14일까지 시간대별로 교대하며 오전 10시부터 오후 5시까지 관람객들에게 전시를 설명한다.이날 전시장을 찾은 조미희씨(30대)는 도슨트의 설명을 들으며 사진을 관람했다. 조씨가 가장 오래 머문 작품은 고 권덕경 할머니가 그린 그림이었다. 일본군이 배를 따는 모습을 표현한 그림이다.그는 "왜 하필 배였을까 궁금해서 도슨트에게 물어봤다"며 "당시 배가 귀한 과일이었다는 설명을 들었다. 귀한 사람들의 일상과 삶을 전쟁이 강제로 빼앗아 갔다는 것을 그림으로 표현하고, 그것을 통해 치유받았다는 점이 인상 깊었다"고 말했다.조씨는 도슨트가 있는 전시와 사진만 보는 전시의 차이도 이야기했다.세종여성회가 일본군 '위안부' 피해자 사진전을 시작한 것은 2017년이다. 당시 세종호수공원에서 열린 3·1절 행사에서 처음 사진을 전시했다. 이혜선 대표에게 그날은 지금도 선명하게 남아 있다.처음부터 10년을 내다본 활동은 아니었다. 이 대표는 20대 시절 학생운동과 노동운동을 하면서 언젠가 한국정신대문제대책협의회 활동을 돕고 싶다는 생각을 했다고 한다. 그는 직장생활을 하면서 소액이지만 후원을 이어갔다.이후 공공기관 지방 이전으로 세종에 내려온 뒤 평화의소녀상을 접했고, 2015년 12·28 한일 '위안부' 합의에 대한 무효화 요구가 전국적으로 확산되던 시기를 거쳐 지역에서 활동을 시작했다.호수공원에서 시작한 사진전은 3년 전부터 세종시청 로비로 자리를 옮겼다. 그리고 10년째인 올해, 사진 앞에 청년 해설자들이 섰다. 이 대표는 이를 1991년 일본군 '위안부' 피해 사실을 처음 공개 증언한 고 김학순 할머니의 용기와 연결했다.현재 세종시청 1층 로비에는 일본군 '위안부' 피해자들의 사진과 기록이 시민들을 만나고 있다. '전쟁과 평화'를 주제로 세종시작은도서관연합회가 준비한 북큐레이션과 시민들이 참여하는 평화나비 스티커 붙이기도 함께 진행된다.세종여성회는 8월 14일의 의미를 알리기 위한 '8140원 챌린지'도 진행하고 있다. 8월 14일은 1991년 고 김학순 할머니가 자신의 일본군 '위안부' 피해 사실을 처음 공개 증언한 날이다. 2012년 제11차 일본군 '위안부' 문제 해결을 위한 아시아연대회의에서 이날을 '세계 일본군 위안부 기림일'로 정했고, 국내에서는 2017년 관련 법률 개정으로 법정기념일이 됐다.이 대표는 피해자들이 모두 세상을 떠난 뒤에도 기억과 기림은 계속돼야 한다고 강조했다. 그는 일본군 '위안부' 문제가 과거의 역사에 머물지 않고 전쟁에서 여성에게 가해지는 폭력과 연결돼 있다고 말했다.관람객 조씨 역시 과거의 기록을 현재의 전쟁과 연결했다.10년 전 "부끄러운 역사를 왜 들추느냐"는 말을 들었던 사진전에는 올해 처음 청년 해설자들이 섰다. 그리고 전시장을 찾은 한 초등학생은 노란 나비 모양의 종이에 글을 적었다.사진전은 14일까지 세종시청 1층 로비에서 이어진다. 마지막 날인 14일 오후 6시 30분에는 세종호수공원 평화의소녀상 앞에서 '2026년 일본군 위안부 피해자 기림의 날 제4회 세종시민 행사'가 열린다. 추념식과 함께 낭독, 한국무용, 트럼펫 연주, 합창 등의 추념공연이 진행될 예정이다.