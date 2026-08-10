'폐버스 주택 논란' 황희, 이번엔 학교에 복합주택 세우자?

▲황희 더불어민주당 의원이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 김용현 국방부 장관 후보자 인사청문회에서 윤석열 대통령 집무실 용산 이전과 입틀막 경호 논란에 대해 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기