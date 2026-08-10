특수유아 공격행동 막다 아동학대 피의자 된 교사들

큰사진보기 ▲세종시의 한 공립유치원에서 특수교육대상 유아를 담당하던 교사 2명과 원장, 원감이 보호자로부터 아동학대 및 방임 혐의로 신고를 당했다. 사진은 해당 아동이 교실 집기와 교구를 파손한 현장 모습 ⓒ 전교조 세종지부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.[이유미] [오전 11:40] 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시의 한 공립유치원에서 특수교육대상 유아의 심각한 공격행동을 온몸으로 막아서던 교사들과 관리자들이 학부모로부터 아동학대 및 방임 혐의로 피소된 사실이 밝혀져 교육계에 큰 충격을 주고 있다.지난 7월 말 전국교직원노동조합 세종지부(전교조 세종지부)가 세종시교육청의 부실한 지원 체계를 비판하고 나선 데 이어, 10일 세종교사노동조합(세종교사노조)과 세종시교원단체총연합회(세종교총)까지 일제히 성명을 발표하며 교육 당국과 국회를 향해 근본적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다.이번 사안은 유치원 내 특수교육대상 유아의 신체적 공격행동이 1년 넘게 지속되면서 시작됐다. 담당 교사는 원아들의 안전을 확보하는 과정에서 팔과 손을 반복적으로 물려 파상풍 예방주사를 맞았고, 머리 충격으로 뇌진탕 진단까지 받는 등 극심한 신체적·정신적 피해를 입었다. 교실 집기와 교구가 상습적으로 파손되는 위기 상황 속에서도 해당 교사는 교권침해 신고를 자제하며 2026학년도에도 연속 담임을 자처하는 등 원아를 위해 헌신적인 교육활동을 이어왔다. 유치원 측 역시 위험 상황 발생 시 원아 피신, 학부모 협의를 통한 조기 귀가 등 정당한 긴급 안전 조치를 취해왔다.그러나 교권침해 신고 후 진행된 분쟁조정 합의 이행 과정을 둘러싸고 갈등이 심화됐고, 결국 보호자는 담당 교사 2명은 물론 원장과 원감까지 아동학대 및 방임 혐의로 고소했다. 교직원들은 지난 7월 30일 경찰이 CCTV 열람을 위해 유치원을 방문해서야 자신들이 수사 대상이 된 사실을 비로소 알게 됐다. 현장의 거듭된 지원 요청에도 실질적인 대책을 내놓지 못한 교육청의 행정 공백이 결국 교사들을 범죄 피의자로 내몰았다는 지적이 나오는 이유다.이와 관련해 세종 지역 교원 3단체는 정당한 생활지도가 아동학대 신고로 되돌아오는 교육 현장의 구조적 위험성을 일제히 지적하며 단체별로 목소리를 높였다.이상미 전교조 세종지부장은 "학생을 보호하는 일과 교사를 보호하는 일은 결코 충돌하지 않는다"며 "교사의 희생만으로 유지되는 통합교육은 지속될 수 없으며, 교육적 목적에 따른 긴급 안전조치가 형사처벌 대상이 되지 않도록 국회와 정부가 '아동복지법' 개정에 즉각 나서야 한다"고 촉구했다.전교조 세종지부는 교육청에 지원 처리 경위의 투명한 공개와 함께 교육청 주도의 법률 자문, 변호사 동행, 특수교육지원센터의 긴급 지원 인력 배치를 적극 요구했다.김예지 세종교사노조 위원장 역시 "일부 소수 학생의 강도 높은 도전행동과 부상 위험 속에서도 묵묵히 교육에 임해 온 교사들에게 돌아오는 것이 아동학대 신고와 재판이라면 누구도 소신 있게 지도할 수 없다"며 "강미애 교육감은 특수 및 통합교육 현장을 실효성 있게 보호할 대책을 즉각 마련해야 한다"고 지적했다.세종교사노조는 위기 발생 시 즉시 투입할 행동중재 전문가 긴급지원체계 구축, 교육감 직속 교권보호 담당관 신설, 수사 전 교육적 맥락을 반영한 사실조사 선행, 피소 교원에 대한 소송비 및 심리 지원, 사후 보복성 민원 방지 대책을 강조했다.남윤제 세종교총 회장 또한 "교사가 학생과 다른 학생들의 안전을 확보하기 위해 불가피하게 실시한 생활지도와 안전조치가 정당한 교육활동으로 보호받을 수 있도록 제도적 장치를 강화해야 한다"며 "교권침해를 제기한 교원에게 또 다른 법적·행정적 부담이 가중되어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.세종교총은 아동학대 신고 발생 시 신고 자체에만 의존하지 않고 행위의 목적과 전후 맥락을 객관적으로 판단할 것과, 교원의 정당한 교육활동을 보호하기 위한 '아동복지법' 개정 및 지속 가능한 학교 안전망 구축을 관계기관에 주문했다.세종시교육청 측은 행동중재전문가 지원과 현장 지원단을 통해 사건이 원만히 해결되도록 돕겠다는 입장을 밝혔으나, 교원단체들은 신고 자체를 막지 못하는 임시방편일 뿐이라며 교육감 직속 교권보호 담당관 신설 등 구체적인 제도적 증명을 요구하고 있다. 억울하게 피소된 피해 교원들에 대한 지역 교육계의 연대 움직임이 거세지는 가운데, 정당한 교육활동을 보호하기 위한 법적·제도적 안전망 구축이 시급하다는 목소리가 더욱 힘을 얻고 있다.