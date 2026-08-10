우리는 왜 지금 윤금이 씨를 기억하려 하는가?

큰사진보기 ▲사진 1 윤금이 씨가 살았던 옛집윤금이 씨 옛집의 모습. 지금은 작은 철공소가 있다. 슬레이트 낡은 집들은 사라지고 좁은 길은 보도블럭으로 단장되었다. 사진: 노주연(경기북부평화시민행동) ⓒ 노주연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상패동 무연고 묘지사진 2 상패동 무연고 묘지. 무덤을 모두 없애고 경사진 비탈에 산책로라고 목재 데크를 설치해 놓았다. 사진 : 이동수(경기북부평화시민행동) ⓒ 이동수 관련사진보기

"여성들의 유해는 상패동 공동묘지에 위패가 아닌 숫자로만 기록된 무연고 묘지가 되었고, 무연고 묘지들은 최근 '시민들의 편익'을 내세우는 공원화 사업 속에서 파괴되어 사라지고 있는 중이다. 이 사례는 특정한 죽음을 사회적 기억 바깥으로 밀어내는 죽음 정치의 완결판이 어떠한 형태를 띠게 되는지 암시한다."

-조동일, <경계연구> , 2026년 5집 1호.

이장희 불평등한한미소파개정국민연대 상임대표

안김정애 기지촌여성인권연대 공동대표

최희신 경기북부평화시민행동 운영위원

이태호 시민평화포럼 운영위원장

큰사진보기 ▲기억과 평화의 집 발족식사진 3 참여연대 아름드리홀에서 열린 '기억과 평화의 집' 시민자산화추진위원회 발족식. 사진 : 최나라니라 ⓒ 최나라니라 관련사진보기

"존경하는 재판장님. 우리는 국가가 기지촌을 형성하고 내버려둔 책임이 있다고 봅니다. 우리를 애국자라 칭송한 국가는 기지촌에서 수시로 일어나는 미군폭력과 악랄한 포주에 대한 처벌을 하지 않았고 인신매매의 창구가 되는 직업소개소를 단속하지 않아 많은 여성들이 기지촌으로 팔려왔습니다. 우리가 잘못한 게 무엇이기에 내 나라에서 버림을 받아야 하나요? 안에서는 달러벌이 애국자로 밖에서는 손가락질 받는 그런 삶을 살아온 우리의 삶이 너무나 억울합니다."

큰사진보기 ▲시민자산화 포스터사진 4 기억과 평화의 집 시민자산화 모금 안내 ⓒ 최희신 관련사진보기

지난 7월 9일 방송된 SBS 교양 프로그램 <꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기> 231회는 그 내용이 매우 충격적이었다. '쪽방촌의 이방인'이라는 제목으로 미군에게 살해당한 어느 기지촌 여성의 죽음을 다루었는데, 그것은 단순한 살인사건이 아니었다. 보는 이로 하여금 참을 수 없는 분노를 불러일으켰다.사건은 1992년 10월 28일, 34년 전에 발생했다. 동두천시 보산동 쪽방에서 기지촌 여성의 참혹한 시신이 발견되었다. 여성의 이름은 윤금이. 나이 26세. 고향은 전라북도 순창. 그녀가 어찌하여 동두천으로 오게 되었는지에 대해선 잘 알려지지 않았다. 다만 17살 때부터 공장 일을 했다는 것, 평택 등지의 기지촌 업소에서 일했다는 것이 전부였다. 윤금이의 이름도 죽고 나서야 밝혀졌다.그녀는 미군 클럽거리 인근 쪽방촌에 사는 여성이었다. 한 사람이 겨우 지나갈 좁은 골목에 월세 단칸방을 얻어 살았다. 윤금이를 알고 지낸 지인의 말에 따르면, 그녀는 말수가 없고 늘 가난했고 배가 고팠다고 한다. 별 반찬도 없이 김치찌개를 끓여주면 그걸 그렇게나 맛있게 먹었다고 한다. 그날도 김치찌개를 먹고 간 뒤로 그녀는 나타나지 않았다. 그날 먹은 김치찌개가 마지막이었다.윤금이 씨의 상태가 너무 끔찍해서인지 방송 진행자는 구체적인 표현을 하지 않았다. 그녀가 어떻게 죽었는지, 죽어가면서 어떤 고통에 몸부림쳤는지 우리는 상상조차 할 수 없다. 사건이 세상에 알려지고 미군 범죄 규탄과 항의 집회에 뿌려진 유인물을 보고 시민들은 경악했다. 인간으로서 도저히 용납할 수 없는 고문 행위를 당한 것으로 추정되는 내용이 담겨 있었기 때문이다.말로 형언할 수 없는 죽음을 욕되게 할지도 몰라 차마 옮겨 적기 어렵지만, 처참한 '죽음의 현장'을 전하지 않으면 그 죽음은 단순한 죽음이 되고 '잊힌 죽음'이 되고 만다. 34년 만에 윤금이 씨의 죽음을 소환한 이유도 그녀의 죽음은 한 개인의 죽음이 아니었기 때문이다. 우리의 기억 밖에 떠도는 그 죽음의 의미를 오늘의 현실 앞에 다시금 되묻지 않을 수 없기 때문이다.윤금이 씨를 엽기적으로 살해한 범인은 미육군 제2보병사단 의무대 소속 케네스 리 마클(Kenneth Lee Markle) 이병이었다. 그는 사건 발생 사흘 후, 미군부대 정문 앞에서 한국 경찰에게 붙잡혔다. 그때까지 그는 피 묻은 바지를 입고 있었다고 한다. 하지만 한국 경찰은 범인을 구금하지도 제대로 조사하지도 못했다. 한미주둔군지위협정(SOFA)으로 인해 주한미군의 신병은 한국 경찰이 확보할 수 없었고 미군에게 인계해야만 했다. 해당 협정은 애초부터 한국의 사법권 행사가 불가능하도록 만들어진 불평등한 규정이었다.이에 대학가를 비롯한 시민사회에선 SOFA 비판과 개정을 요구하는 목소리가 높아졌다. 미국 정부의 사과를 요구하며 '미군 범죄자를 엄중 처벌하라!'는 대규모 시위가 이어졌다. 하지만 마클은 '엄중 처벌' 받지 않았다. 1심에서 무기징역이 선고되었지만 항소심에서 15년으로 감형되었다. 국내 교도소에서 12년을 복역한 그는 2006년 가석방되었고 미국으로 출국했다. 재판과정에서도 살인혐의를 태연히 부인했던 그는 미국으로 돌아가서도 인터넷에 "자기는 사람을 죽이지 않았다"는 글을 올렸다고 한다. 사건 당시에도 미국 정부는 사과하지 않았고 마클 역시 끝내 사과하지 않았다.그렇다면 전국에 미군기지가 90여 곳이 있는데, 기지촌에서 미군 범죄로 희생된 여성이 윤금이 씨뿐이었을까? 살인으로 확인된 것만 11건으로 알려져 있다. 범죄 외에도 기지촌 내에서 폭력, 인신매매, 감금, 음주, 약물, 빚, 성착취 등으로 수많은 여성들이 죽었다.동두천 상패동 공동묘지는 바로 그 죽음들이 묻힌 곳이다. 일제 때부터 형성된 그곳의 공동묘지엔 봉분이 남아 있는 묘가 약 1,000여기 있었다. SBS 방송에서는 그 묘지 중에 780기를 기지촌 여성들의 묘로 추정했다. 공동묘지와 보산동 기지촌은 강을 건너면 되는 가까운 거리였고, 주민들의 증언을 들어봐도 실제로 "기지촌에서 죽은 여성들을 많이 묻었다"고 한다. 그러나 780기 묘의 주인이 누군지는 알 수 없었다. 비석도 없고 이름도 없었다. 드문드문 나무 막대기에 검은 숫자를 적어 놓은 푯말이 꽂혀 있을 뿐이었다. 가끔 '춘자' 같은 성도 없이 이름만 써진 묘도 있었지만 그것만으로 연고를 찾을 수는 없었다. 결국 주인 없는 780기는 무연고 묘로 처리되었다.동두천시에서는 상패동 공동묘지를 흔적도 없이 파헤치고 공동묘지 자리에 근린공원 공사를 했다. 공사를 진행하기에 앞서 무연고묘 '연고자를 찾습니다'는 공시를 한 다음, 기한이 지나도 연고자가 나타나지 않은 묘에 대한 위탁 처리를 장례업체에 맡겼다. 장례업체에선 뼈를 수습하고 화장했다고 한다.상패동 묘지 공원공사를 시작하기 전, 동두천 시민단체 '경기북부평화시민행동'에서는 동두천시에 기지촌 여성들의 무덤을 몇 기라도 남겨두고 추모비를 만들어줄 것을 요청했다. 그러나 동두천시는 예산이 없다는 이유로 거절했다.우리는 이러한 '죽음의 처리'를 두고 깊은 슬픔을 마주하고 있다. 기지촌 여성들의 삶은 한미동맹 관계 속에 정치적으로 묶여 있었고 죽음마저도 정치적으로 처리되었다. 즉 그들의 죽음을 처리한 방식은 사회, 문화, 정치, 권력이 작동한 결과라는 것을 보여준다. 그래서 자기 땅에서 버려진 '이방인들'이라고 하는 말은 기지촌 여성들이 자국민으로서 시민적 권리와 사회적 존엄에서 철저히 배제되었다는 뜻이다.조동일(한국학대학원 부교수)은 <경계, 배제, 비가시화 : 동두천 상패동 무연고 묘지와 낙검자수용소의 죽음정치>에서 다음과 같이 쓰고 있다.이 논문은 기지촌 여성들의 죽음을 공적책임의 대상에서 사라지게 했다는 점을 직시하고 죽음 처리 방식까지 시선을 연장한다. 살아서는 신체적 배제로 죽어서는 연고 없는 죽음으로 처리된 여성의 시신, 그리고 시간이 지나면서 공원화 과정에서 사라져버리게 된 죽음, 그것은 우리 사회가 어떤 죽음에 대해서는 기록될 가치조차 부여하지 않는다는 사실을 아프게 드러낸다. 어떤 죽음은 사회적으로 기억되고 애도의 대상이 되지만 어떤 죽음은 이름조차 남지 않은 채 버려진 '죽음의 배제'는 곧 '국가 발전과 안보 논리 아래 아무렇지 않게 작동했던 한국의 기지촌이라는 '경계 공간'을 사유하는 출발점이라는 것이다.윤금이 사건 그 이전에도 이후에도 미군의 폭력으로 많은 여성들이 희생되었다. 사는 동안 고향을 떠나 기지촌을 떠돌며 생활하다, 죽은 뒤에는 무연고자가 되어 여전히 낯선 곳을 떠돌고 있는 죽음들... '금이'라는 이름대로 불리지 못하고 '양공주'라고 부른 이들의 죽음을 우리는 어떻게 위로하고 기억해야 할까?2026년 3월 31일. 참여연대 아름드리홀에서는 '기억과 평화의 집 시민자산화추진위원회 발족식'이 열렸다. 이날 발족식을 보도한 동두천, 연천 지역신문 <동심연심>에서는 윤금이 씨 사건이 한국 사회에 미친 역사적 영향을 짚고, 추진위원들의 인터뷰를 아래와 같이 전했다.: "이 사건을 계기로 전 국민이 미군 문제에 대해 관심을 두고 올바른 인식을 가질 수 있는 원동력이 되었다. 불평등한 한미 SOFA 개정 운동을 촉발해 한미 관계를 호혜 평등한 관계로 재정립해야 한다는 구조적 각성을 이끌어낸 역사적 전환점이었다.": "국가가 방조한 여성에 대한 성폭력이자 국가 폭력 범죄라는 시각을 열어주었으며, 역사적으로 잊히지 않기 위해 공간의 보존이 필요하다.": "공간의 상징성을 살려 사건 현장 건물을 시민의 힘으로 매입하여 보존함으로써, 아픈 역사를 통해 평화를 만드는 거점으로 삼고자 한다.": "이 공간을 보전하고 기억을 이어가는 것은 우리 사회의 여러 운동과 자각이 시작된 곳이기 때문이며, 폭넓게 많은 사람이 참여하는 운동이 되어야 한다."인터뷰에서 보듯 '기억과 평화의 집' 설립 목적은 기지촌 여성의 역사를 올바르게 알리고 인권과 평화의 가치를 확산시키는 시민 참여의 공간을 조성하는 데 있다. 시민들이 자발적으로 기금을 모아 건물을 매입하는 과정 자체가 억울하게 희생된 기지촌 여성들의 존엄을 회복하고 폭력의 역사를 넘어 사회적 연대를 확인하는 치유의 과정이 된다는 것이다.추진위 발족식에 이어서 4월 27일, 동두천에서 사단법인 '평화시민행동' 설립 총회를 열었다. 총회 자리에 모인 발기인들은 윤금이 씨의 옛집을 사단법인에서 매입하는 시민자산화사업으로 시민 주도의 '기억과 평화의 집'을 만들겠다는 선언을 했다. 사건 터를 현세대와 미래 세대 모두에게 알리고, 앞으로 과거 역사를 망각하지 않고 새로운 미래를 여는 다양한 활동을 전개하기로 했다.시민자산화를 위한 1억 원 모금 계획도 구체화됐다. 8월 현재, 정부의 주무 부서인 성평등가족부에서 설립 허가증을 받았으며 법인 등기 절차와 기부금 모금 등록 절차를 모두 마치고 모금운동을 개시했다. 모금계좌는 사단법인 평화시민행동 사이트에 열려있다.'미군위안부'라는 명칭은 박정희 정부가 기지촌정화운동을 벌이면서 미군을 상대하는 여성들의 몸을 깨끗이 관리하겠다고 설치한 성병관리소 관련 문건에도 기록되어 있다. 성병관리소는 '낙검자수용소'를 말하는데, 1965부터 1996년까지 기지촌 여성들의 성병을 치료한다는 명목으로 성병 검사에서 탈락한 낙검자를 강제 감금했던 곳이었다. 파주, 포천, 고양, 의정부, 양주, 평택 등에서 오랜 기간 운영되었다. 아직도 유일하게 건물이 남아있는 곳은 동두천이다.소요산 숲속에 30년 넘게 폐건물로 자리한 성병관리소는 소요산관광지개발을 추진 중인 동두천 시청이 '흉물'이라면서 철거하려는 시도를 계속하고 있다. 이에 맞선 시민들은 '성병관리소철거저지를위한공동대책위'를 중심으로 벌써 3년 째 철거반대 시위와 보존운동, 그리고 성병관리소 앞 천막농성을 이어가고 있는 중이다.윤금이 씨 집터를 매입, 활용하고 옛 성병관리소 보존 운동에 나선 시민들의 뜻은 명확하다. 시민의 힘으로 세우는 평화와 인권의 공간을 마련하고, 분단의 아픔과 상처를 안고 있는 이 땅에 평화와 인권의 가치를 뿌리내리고, 실천적 시민행동을 통해 자유와 정의가 바로서는 모순 없는 사회를 실현하겠다는 것이다.2022년 9월 29일, 대법원에서는 미군위안부들이 8년 동안 이어온 손해배상청구소송 판결을 내렸다. 피고는 대한민국이었다. 대법원은 판결문에서 정부가 주한미군을 위해 성매매를 정당화하고 불법행위를 조장했다는 것을 인정하고, 대한민국에게 배상할 책임이 있다고 판단했다.법정에 선 미군위안부 피해자는 이렇게 말했다.어느새 소녀에서 할머니가 된 피해자의 눈물을 그동안 모른 체 외면해온 책임이 우리 국민 모두에게 있다. 대법원 판결 이후 4년이 지난 올해 3월 7일, 세계여성의 날을 앞두고 성평등가족부에서는 미군 '위안부' 문제에 관해 사과했다. 기지촌 여성들에 대한 국가의 인권 침해를 공식적으로 인정한 첫 사과였다.그러나 이 문제는 정부의 사과로 끝나고 말 일이 아니라는 것을 새삼 깨닫는다. '기억과 평화의 집' 시민자산화사업이 원하는 바대로 꼭 성사되기 바라는 마음이 더욱 간절하다. 시민들의 적극적인 참여를 기대한다.