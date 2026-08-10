아파트에서 이런 '공구'도 할 수 있네요

AD

큰사진보기 ▲"함께해요 공정무역", 5월 둘째 주 공정무역주간 위스테이별내아파트 단지내 공정무역 부스에 공정무역 제품을 둘러보는 엄마와 딸의 모습 ⓒ 위스테이별내사회적협동조합 관련사진보기

"그럼 우리끼리 하자."

큰사진보기 ▲위스테이별내 아파트 주민들이 참여하는 공정무역 강연아파트 카페에서 열리는 공정무역 전문가의 강연과 참석한 주민들의 모습 ⓒ 위스테이별내사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲위스테이별내 커뮤니티센터에 위치한 마을카페다양한 공정무역 제품 전시와 판매, 눈에 띄는 배너까지 설치되어 있다 ⓒ 위스테이지축사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공정무역 동영상을 시청하고 있는 위스테이별내 어린이들의 모습아름다운커피의 공정무역 이야기를 담은 동영상을 관심있게 보고있다. ⓒ 위스테이별내사회적협동조합 관련사진보기

"와인도 공정무역이 있어요?"

"공동체 활동과 경제 활동이라고 하는 것이 따로 놀지 않고 일치될 수 있는 과정으로서 공정무역이 기능한다고 생각해요."

큰사진보기 ▲공정무역 캠페인에 참여하고 있는 위스테이별내 주민들 모습다양한 주민들이 마을카페에 전시된 공정무역 제품과 홍보물에 관심을 갖고 참여 중이다. ⓒ 위스테이별내사회적협동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

아파트 카페에서 마시는 커피 한 잔, 주민들이 함께 주문하는 원두, 아이들이 참여하는 바리스타 체험, 동네 책방에서 와인을 마시며 책을 읽는 모임. 얼핏 보면 평범한 아파트 공동체의 일상이다. 그런데 이 활동들을 연결하는 하나의 키워드가 있다. 바로 '공정무역'이다.경기도 남양주시 별내에 위치한 위스테이별내사회적협동조합은 491가구가 함께 살아가는 협동조합형 공동체주택이다. 이곳 주민들은 최근 몇 년 동안 공정무역 제품을 판매하는 데 그치지 않고 카페와 상점, 교육, 공동구매, 주민 프로그램을 통해 공정무역을 일상의 문화로 만들어가고 있다.위스테이별내와 공정무역의 인연은 입주 초기로 거슬러 올라간다. 당시 팔당두레생협을 비롯해 YMCA, YWCA, 위스테이별내 등 지역의 시민사회단체들이 참여하는 공정무역협의회가 구성되었다. 이어 남양주시의회에 공정무역의 필요성을 적극적으로 알리며 조례 제정을 위한 기반을 마련했다. 협의회가 처음 진행한 사업 가운데 하나가 경기도 공정무역 포트나이트(Fortnight) 행사였다.코로나19 시기라 대규모 행사를 열기는 어려웠다. 대신 주민들에게 체험 키트를 나눠주고, 공정무역에 관한 강연과 체험 프로그램을 진행했다. 당시 공정무역 단체인 아름다운커피에 요청하여 강연회도 열었다. 이상우 상임이사는 이 행사가 "마을에 공정무역이라고 하는 것을 알리는 계기"가 됐다고 기억했다.하지만 남양주의 공정무역협의회 활동은 오래 지속되지 못했다. 지역 차원의 공정무역운동이 약해진 이후에도 위스테이별내 안에서는 공정무역의 씨앗이 조금씩 자라기 시작했다.또 하나의 출발점은 먹거리였다. 위스테이별내는 입주 당시 한살림, 아이쿱, 두레생협 등의 매장을 단지 안에 유치하려 했다. 하지만 경제성이 맞지 않는다는 이유로 성사되지 않았다. 그러자 주민들이 직접 나섰다.주민들이 출자해 '협동상회 협동조합'을 만들고 로컬푸드 직매장을 열었다. 협동상회가 중요하게 생각했던 기준 가운데 하나는 '올바른 먹거리'였다. 유기농·친환경 제품과 지역 사회적 기업 제품을 판매했고, 여기에 공정무역 제품도 자연스럽게 포함됐다.두레생협을 통해 공급받은 필리핀 발랑곤 바나나와 파키스탄 훈자마을 건과일 등 공정무역 제품이 매장에 놓이기 시작했다.공정무역이 위스테이별내의 일상으로 본격적으로 들어온 것은 2023년 말부터다. 주민들이 이용하는 카페 원두를 공정무역 커피로 전환하기 시작했다.단순히 원두만 바꾼 것은 아니었다. 이범수 커뮤니티센터장은 카페가 주민들에게 좋은 가치를 나눌 수 있는 공간이 되려면 프로그램뿐 아니라 일상적으로 사용하는 제품에도 그 가치가 담겨야 한다고 생각했다고 말했다.전문가를 초청하여 공정무역의 의미와 흐름을 주민들에게 소개하는 교육도 진행했다. 당시 기존에 사용하던 원두를 공정무역 원두로 전환했다. 현재 세 종류 가운데 두 종류의 원두는 공정무역 제품을, 한 종류는 사회적 기업 제품을 사용하고 있다.원두를 바꾸는 과정도 흥미롭다. 이전에 사용하던 원두는 위스테이별내 주민이 공급하던 제품이었다. 그 때문에 하루아침에 거래처를 바꾸기는 어려운 상황이었다. 주민들과 소통하고 합의를 거쳐 원두를 바꾸면서 자연스럽게 "왜 우리가 공정무역 커피를 사용하려 하는가"를 이야기하게 됐다. 이상우 상임이사는 오히려 이런 과정을 거쳤기 때문에 공정무역의 가치가 활동가들이나 주민들에게 더 깊게 전달될 수 있었다고 설명한다.공정무역을 접하는 방식도 점차 다양해졌다. 아름다운커피를 통해 커피와 초콜릿 등을 소개하고, 어스맨과 연결되면서 건과일과 마라스 소금 등으로 품목을 확대했으며, 최근에는 아르간오일 핸드크림과 양말 등 다양한 공정무역 제품을 주민들에게 소개하고 있다.매년 세계공정무역의 날을 전후해서는 '공정무역 주간'을 운영한다. 주민들이 여러 공정무역 제품을 직접 보고 맛보고 구매할 수 있도록 제품을 전시·판매하고 강연과 체험 프로그램도 함께 진행한다. 공정무역 단체 대표들을 초청해 주민 교육도 이루어진다.공정무역 교육 방식도 공동체답다. 아이들에게 처음부터 '공정무역이 무엇인가'를 설명하기보다는 아이들이 관심 가질만한 직업과 연결했다.대표적인 프로그램이 바리스타 직업 체험이다. 바리스타가 어떤 일을 하는지 배우면서 커피 원두와 초콜릿을 직접 접하게 하고, 그 과정에서 "이 원두는 공정무역 원두이고 이 초콜릿은 공정무역 초콜릿인데, 어디에서 어떻게 왔고 어떤 의미가 있을까"를 함께 이야기한다. 직업 체험이라는 익숙한 프로그램 안에 생산자와 소비자, 세계의 불평등과 공정한 거래에 관한 이야기를 자연스럽게 넣은 것이다.주민들의 필요에서 시작된 공정무역 원두 공동구매도 눈길을 끈다.카페에서는 블렌딩 원두를 주로 사용하지만, 주민들 가운데 싱글오리진 원두를 원하는 사람들이 있었다. 개별적으로 구매하면 가격과 배송비 부담이 생긴다. 그래서 주민들의 주문을 한데 모아 보았다. 한 번 공동구매를 진행하면 약 10가구가 꾸준히 참여하고, 월 1~2회 정도 공동구매를 진행했다. 공동구매의 효과는 가격에만 있지 않았다. 한 번에 배송받으면 개별 택배에 필요한 포장과 운송을 줄일 수 있기 때문이다.이범수 센터장은 "대략 작년 한 해 줄인 이산화탄소가 30년된 소나무 다섯 그루가 1년간 흡수하는 양(약 33 Kg CO₂e)이예요. 하나로 묶으니까 탄소중립에도 기여하고 도매가로 구매할 수 있으니 주민들도 저렴한 가격으로 가치 소비를 경험할 수 있다"고 설명한다. 이렇게 공정무역과 기후실천, 공동체 소비가 하나의 활동으로 만난다.올해는 조금 색다른 실험도 했다. 위스테이별내 책방·도서관에서 정기적으로 진행하던 '와인과 함께하는 독서' 프로그램에 공정무역 와인을 소개했다. 주민들은 함께 책을 읽으며 공정무역 와인을 맛봤다.처음 접한 주민들의 반응이었다. 이 센터장은 남아프리카공화국산 공정무역 와인에 대한 주민들의 평가도 좋았다고 말한다. 커피와 초콜릿에서 시작된 공정무역이 주민들의 문화생활 속으로 스며드는 시간이다.더 흥미로운 변화는 사람에게서 나타났다.위스테이별내 카페 등 공동체 공간에서 일하는 사람들은 모두 주민들이다. 그런데 공정무역 원두를 사용하기 시작하면서 이들의 태도에도 변화가 생겼다고 한다.이 센터장은 과거에는 커피를 얼마나 많이 판매하느냐가 중요한 문제였다면 이제는 공정무역의 가치를 주민들에게 어떻게 알리고, 더 좋은 품질의 커피를 어떻게 제공할 것인가를 고민하는 모습이 나타난다고 말한다.그는 이러한 변화에 대해 "활동가로서, 주민으로서, 또 하나의 시민으로서 어떤 마음을 가지고 세상을 바라보고 하나의 물건을 바라볼 것인가에 대한 태도의 변화"라고 표현한다.이곳에서 카페 직원들이 단순한 판매원이 아니라 '공간 활동가'라고 강조한다. 카페라는 공동체 공간을 통해 주민을 만나고 공정무역의 가치를 전달하며 공동체의 관계를 만드는 활동이기 때문이다.위스테이별내의 공정무역이 흥미로운 이유는 공정무역을 별도의 캠페인으로 떼어놓지 않는다는 데 있다.이들은 안성 농민들과 약 4년 동안 직거래 관계를 이어왔다. 생산자들이 직접 아파트를 찾아와 장터를 열고 주민들은 안성을 방문해 블루베리·고구마 체험 등에 참여한다. 홍성의 유기농 생산자들과도 공동구매를 하고, 최근에는 제천 덕산면에서 농사를 배우는 청년들의 브로콜리와 옥수수를 공동구매했다.공정무역과 로컬푸드, 도농교류가 모두 '어떤 물건을 살 것인가'를 넘어 '누구와 어떤 관계를 맺으며 소비할 것인가'라는 질문으로 연결된다.이상우 상임이사에게 공정무역은 단순히 가치 있는 제품을 구매하는 일이 아니다. 주민들이 먹고 소비하는 방식을 통해 세상과 어떤 관계를 맺을 것인가를 생각하는 과정이다.위스테이별내사회적협동조합은 이러한 활동과 가치를 이어온 덕분에 2026년 5월 한국공정무역마을위원회로부터 공정무역실천기업 인증을 받았다. 이제 이들의 다음 목표는 공정무역을 공동체 밖으로 확장하는 것이다.앞으로 2년 동안 주민들이 경험할 수 있는 공정무역 제품군을 확대하고, 교육과 참여 프로그램도 늘릴 계획이다. 장기적으로는 위스테이별내사회적협동조합이 남양주 지역에서 공정무역 교육과 행사, 새로운 판매 방식 등을 만들어 지역사회로 활동을 확장하는 방안도 고민하고 있다.491가구의 도시 공동체가 농촌의 몇몇 생산자, 그리고 지구 반대편의 생산자들과 소비를 통해 관계를 맺는 것. 이상우 상임이사는 바로 그것이 공정무역이 지향하는 모습과 연결된다고 말한다. 위스테이별내의 사례는 공정무역이 꼭 거창한 국제개발 사업이나 대규모 캠페인에서 시작될 필요가 없다는 것을 보여준다.오늘 마실 커피를 고르고, 이웃과 원두를 함께 주문하고, 아이들과 초콜릿이 어디에서 왔는지를 이야기하고, 책을 읽으며 공정무역 와인을 한 잔 마시는 것.어쩌면 '공정무역마을'은 그렇게 우리가 살아가는 아파트에서부터 시작될 수 있다.