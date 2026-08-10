"도와주십시오" vs. "사랑의 회초리"... 당권 경쟁 속 불붙은 '어머니' 공방

큰사진보기 ▲정청래 후보가 자신의 사회관계망에 "어머니, 정청래입니다. 도와주십시오!"라는 간결하면서도 직관적인 문구를 내걸었다. 그러자 김용 최고위원 후보는 곧바로 '어머니'라는 시각적 키워드를 그대로 받아쳐 대립각을 세웠다. ⓒ 김용 민주당 최고위원 후보 페이스북 갈무리 관련사진보기

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민주당 8·17 전당대회를 앞두고 순회 경선 열기가 한창인 가운데, 후보 간 언어의 수위도 날로 날카로워지고 있다. 최근 정청래 당 대표 후보와 김용 최고위원 후보 사이에서 오간 SNS 메시지는 격화되는 선거 양상의 단면을 잘 보여준다.시작은 정청래 당 대표 후보의 감성적 호소였다. 정 후보는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "어머니, 정청래입니다. 도와주십시오!"라는 간결하면서도 직관적인 문구를 내걸었다. 당원들의 정서적 공감대를 자극해 표심을 집결시키려는 전형적인 세 모으기 전략이다.그러자 김용 최고위원 후보는 10일 '어머니'라는 키워드를 받아치며 대립각을 세웠다. 김 후보는 정 후보의 글을 공유한 뒤, "어머니, 사랑의 회초리가 필요합니다"라는 제목의 글을 올려 정 후보의 행보를 강도 높게 비판했다.김 후보는 "친구들과 싸우지 마라, 어른 말씀 잘 들어라, 거짓말하지 마라"는 '어머니의 가르침'을 먼저 예로 들었다. 이어 정 후보의 동료 의원들에 대한 공격적 태도, 국정 운영 관련 발언, 선거 이후의 입장 표명 등을 '자기 잘못을 모르는 자식의 행동'으로 규정하며 "이번에는 당원들이 따끔하게 회초리를 들어야 한다"고 목소리를 높였다. 상대가 던진 '어머니'라는 친숙한 프레임을 역으로 되받아쳐 심판론을 부각한 모양새다.당권을 둘러싼 메시지전은 표면적인 정책 대결을 넘어 정치적 주도권 싸움으로 번지고 있다. 한쪽은 지지와 보호를 요청하는 프레임으로, 다른 한쪽은 책임과 경고를 묻는 프레임으로 당원들의 표심을 흔들고 있다.한편 민주당 순회 당 대표 경선은 김민석 후보와 정청래 후보 간 초박빙 양상으로, 분수령이 될 호남과 수도권 표심에 관심이 쏠리고 있다.