쇳소리 나는 창살, 삐걱거리는 복도... 교도소에서 깨달은 것

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 기둥처럼 솟은 감시탑과 드높은 외벽이 인상적인 익산 교도소 세트장의 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 1, 2층으로 늘어선 차가운 철제 복도와 수감실 문들이 격자 구조를 이루고 있는 교도소 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲취조실, 수감실, 고문실 및 쇠창살 너머로 비치는 묵직한 조명과 복도의 다채로운 내부 공간 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲죄와 벌, 그리고 회개' 패널을 비롯해 세계의 극악무도한 범죄 및 수형 제도를 설명 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이색교도소 체험관 정문과 담장을 넘어 탈옥하려는 위트 있는 캐릭터 조형물들의 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲수갑 자물쇠가 걸려 있는 철망 벽 앞, 죄수복을 입은 캐릭터 벤치에 앉아 바라본 풍경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲익산 교도소 세트장 ⓒ 김지영 관련사진보기

한여름의 무더위가 살짝 기세를 꺾고 청명한 바람이 감돌기 시작한 8일, 전라북도 익산시 성당면에 위치한 '익산 교도소 세트장'을 찾았다. 입구에 들어서자마자 나를 맞이한 것은 기둥처럼 우뚝 솟은 높은 감시탑과 수직으로 치솟은 회색빛 외벽이었다.구름 한 점 없이 높은 푸른 하늘 아래, 무겁고 드높게 서 있는 외벽은 묘한 대비를 이루었다. 마치 이 장벽 하나를 사이에 두고 세상과 완전히 격리된 별개의 공간이 시작됨을 선언하는 듯했다.이곳은 폐교된 남성초등학교 성당분교 부지를 활용해 2005년 국내 최초이자 유일의 영화 촬영용 교도소 세트장으로 조성된 곳이다. 영화 <7번방의 선물> <내부자들> <신과 함께> 등 한국 영화사와 드라마의 굵직한 수용소 장면들이 바로 이 거대한 담장 안에서 탄생했다.​평소 스크린이나 모니터를 통해서만 보던 서늘한 풍경이 눈앞에 현실로 다가오자, 발걸음은 자연스럽게 신중해지고 마음 한구석에는 경건한 긴장감이 감돌았다. 입구를 통과하는 순간, 철문이 둔탁한 소리를 내며 닫히는 듯한 착각마저 들었다.내부 수용동으로 들어서자 서늘하고 묵직한 공기가 온몸을 감쌌다. 1층과 2층으로 나뉘어 길게 늘어선 복도, 녹색과 회색으로 칠해진 수감실 문들, 그리고 중앙을 관통하는 철제 난간과 덱길이 차가운 질감으로 다가왔다.상부 벽면에 붙어 있는 "고운말씨 바른교화 신뢰받는 선진교정", "희망과 사랑이 있는 교정"이라는 슬로건들은 이 차갑고 경직된 철제 구조물과 역설적인 대조를 이루며 묘한 울림을 주었다.계단을 따라 2층으로 올라가 긴 복도를 따라 천천히 걸었다. 삐걱거리는 철제 덱을 밟을 때마다 울리는 소리가 빈 공터를 메웠다. ​조용한 복도를 거닐며 쇠창살 너머를 들여다보니, 수많은 영화 속 인물들이 느꼈을 고독과 적막함이 피부로 느껴졌다. 철창으로 가려진 작은 창문 사이로 들어오는 아침 햇살만이 이곳이 여전히 세상과 연결되어 있음을 말해주고 있었다.취조실과 조사실, 징벌방과 접견실 등 세심하게 구성된 공간을 하나하나 둘러보았다. 어두운 조명 아래 차갑게 놓인 의자와 쇠창살은 인간이 만든 가장 엄격한 통제 장치가 무엇인지를 온몸으로 증명하고 있었다.손때가 묻은 목재 바닥과 누런 벽면은 비록 연출된 세트장일지라도, 이곳을 거쳐 간 무수한 배역들과 그들이 연기했던 인간 삶의 오욕칠정을 고스란히 머금고 있는 듯했다. ​수용동 한편에 마련된 전시 공간에는 '죄와 벌, 그리고 회개'라는 제목의 특별한 안내문이 서 있었다. 관람객들에게 단순한 호기심 충족을 넘어 인간 본성과 형벌의 역사, 그리고 참된 교정의 의미를 자문하게 만드는 전시였다.​전시 패널에는 국내외 범죄 역사와 교정 제도의 변천사, 그리고 세계적인 탈옥 사건과 형벌의 목적이 상세히 기록되어 있었다. 응징과 처벌에 집중했던 과거의 형벌관에서 벗어나, 현대 교정 제도가 지향하는 '회복과 사회 복귀'의 의미를 곱씹어보게 되었다. ​러시아나 미국의 참혹했던 형벌 역사와 극악한 범죄 기록들을 읽어가며, 인간이 지닌 어두운 본성과 그것을 제어하려는 사회적 합의에 대해 깊은 생각이 들었다. 죄란 무엇인가. 그리고 형벌이 궁극적으로 도달해야 할 지점은 어디인가.단순히 누군가를 가두고 단죄하는 것만으로는 범죄를 막을 수 없다. 진정한 교정은 단단한 벽 안에 가두는 것이 아니라, 그 사람의 마음속에 회개의 싹을 틔우고 다시 사회라는 공동체로 돌아올 수 있도록 길을 열어주는 데 있음을 깨닫게 된다.실내를 나와 야외로 들어서면 한결 가벼운 마음으로 둘러볼 수 있는 이색적인 공간들이 펼쳐진다. 최근 새로 조성된 '이색교도소 체험관' 앞에는 캐릭터 동상들과 유쾌한 포토존이 마련되어 있어 관람객들에게 색다른 즐거움을 선사한다.담장 위를 넘으려는 죄수 캐릭터와 이를 몽둥이로 쫓는 교도관 캐릭터의 활기찬 모습은 자칫 무거워질 수 있는 교도소라는 주제를 한결 친근하게 풀어내고 있었다.특히 내 눈길을 사로잡은 것은 철망 벽 전체를 가득 메운 수많은 '수갑 자물쇠' 들이었다. 마치 남산 타워의 사랑의 자물쇠처럼, 이곳을 찾은 사람들은 수갑 모양의 자물쇠에 자신들의 소원과 약속, 그리고 다짐을 적어 철망에 걸어두었다.죄수를 묶어두는 억압의 도구인 '수갑'이 이곳에서는 소중한 사람과의 인연을 묶어주는 '약속의 증표'로 재해석되어 있었다. 역설적이게도 가장 구속적인 도구가 가장 간절한 약속의 언어로 바뀐 셈이다.벤치에 앉아 수갑들이 햇살을 받아 반짝이는 모습을 바라보았다. 그 수갑 하나하나에는 "나쁜 습관을 끊겠다", "너만을 평생 사랑하겠다", "지키지 못한 약속을 이제는 지키겠다"는 소박하면서도 진실한 고백들이 적혀 있었다. ​스스로를 억죄는 내면의 감옥에서 벗어나겠다는 다짐이야말로 참된 회개의 시작이 아닐까. 쇠창살 벽 앞에 서서 사람들은 역설적으로 자신이 누리는 일상의 자유가 얼마나 눈부신 것인지를 새삼 깨닫고 있는 듯했다.세트장 투어를 마치고 다시 거대한 철문 밖으로 걸어 나왔다. 문을 들어설 때 느꼈던 서늘한 긴장감은 사라지고, 피부에 닿는 가을 바람과 발끝에 채이는 흙길의 촉감이 유난히 생생하게 다가왔다. ​우리는 누구나 자기만의 무형의 감옥을 안고 살아간다. 타인의 시선, 스스로 만든 편견, 과거의 후회와 집착이라는 창살 속에 자신을 가두어둔 채 살아가는지도 모른다.익산 교도소 세트장에서 보낸 몇 시간은 단지 영화 속 촬영지를 둘러보는 관광에 그치지 않았다. 그것은 닫힌 공간을 거닐며 내 안의 자유를 재확인하고, 내가 누리는 평범한 하루 하루의 무게를 다시금 느껴보는 뜻깊은 시간이었다. ​차갑게 빛나던 쇠창살과 그 너머로 쏟아지던 햇살, 그리고 철망에 빼곡히 걸려 있던 수갑들의 울림을 마음에 품고 돌아선다.