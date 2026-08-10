부여군, 심각한 재원 부족에 마른 수건 짜내기

큰사진보기 ▲부여군이 극심한 재원 부족을 타개하기 위해 전 부서를 대상으로 강도 높은 예산 삭감에 들어갔다. ⓒ 부여군 관련사진보기

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부여군이 극심한 재원 부족을 타개하기 위해 전 부서를 대상으로 강도 높은 예산 삭감에 들어갔다. 사업 우선순위 조정을 넘어 공통 감액 기준을 적용하는 등 말 그대로 '마른 수건을 다시 짜는' 고육지책을 동원하고 있다.10일 부여군에 따르면 이번 제2회 추가경정예산안 편성을 앞두고 각 부서가 요구한 군비는 당초 2129억 원에 달했다. 반면 지방교부세 추가분과 조정교부금, 전년도 이월금, 통합재정안정화기금 등을 모아 군이 확보한 가용 재원은 432억 원에 불과하다.군은 사업의 시급성과 연내 집행 가능성을 재검토해 3차에 걸친 조정 끝에 요구액을 600억 원까지 낮췄으나, 여전히 가용 재원과의 격차는 168억 원이 남아 있는 상태다. 개별 사업 감액만으로는 한계에 다다른 군은 전 부서를 대상으로 한 일괄 감액 카드를 꺼내 들었다.이에 따라 모든 부서의 행정운영경비는 15%, 각종 시설비는 12%씩 일괄 감액된다. 제2회 추경에 반영된 국내·외 여비 및 국제화 여비는 전액 삭감됐다. 또한 미집행 예상액을 재산정하는 방식으로 공무원 인건비 예산 37억 원도 줄였다.이 같은 재정 위기는 지속적인 국·도비 공모사업과 대규모 시설 투자에 따른 군비 매칭 부담이 누적된 결과로 풀이된다.군에 따르면 2022년부터 2025년까지 부여군 일반회계에서 다음 해로 넘어간 이월 예산은 연평균 1700억 원에 달했다. 재정 버팀목 역할을 하던 통합재정안정화기금 역시 2022년 802억 원에서 2025년 42억 원 수준으로 급감했다.문제는 이번 조정으로 줄인 예산 상당수가 사업 자체의 취소가 아닌 추진 시기나 군비 부담 시점을 뒤로 미룬 '지출 연기'라는 점이다.의회청사 건립, 일반산업단지 공공폐수처리시설 등 대형 사업의 시기를 조정해 당장의 세입·세출은 맞추더라도, 이 부담은 향후 미래 재정에 합산되어 다시 돌아올 수밖에 없다.부여군 관계자는 "특정 부서에 부담을 떠넘기기보다 전 부서가 함께 고통을 분담해 남은 168억 원의 부족 재원을 세입 범위 내에서 맞추고 있다"며 "이번에 줄인 예산 중 상당 부분이 뒤로 미뤄놓은 부담이라는 점에서 현재 재정 상황을 가볍게 볼 수 없지만, 군민 안전과 복지 등 필수 사업은 차질 없이 지켜내겠다"고 밝혔다.