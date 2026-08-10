김민석 "언론이 친석? 정청래 특보 800명, 억 소리나게 많아"

▲8.17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거에 출마한 김민석 후보가 10일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 '호남대한 3대 메가프로젝트'를 1순위로 추진하고 서울, 강릉 재보선을 반드시 승리하겠다며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기