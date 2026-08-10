전남광주의회, 민형배 시장 출석요구..."부시장 인선 조례 위반"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장, 제2회 통합특별시의회 임시회 시정연설. 2026. 7. 13 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 운영위원회(위원장 신민호) 전체회의. (자료사진) ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

전남광주통합특별시의회회 운영위원회가 민형배 특별시장에게 오는 14일 의회 운영위원회 전체회의 출석을 요구했다. 적법성 논란과 함께 공정성 논란까지 제기된 차관급 지방직 정무부시장 2명 시민추천제 인선과 관련해 민 시장을 상임위에 직접 출석시켜 따져보겠다는 취지다.전남광주 지방의회에서 본회의가 아닌 상임위원회 차원에서 광역단체장에게 출석을 요구하는 것은 전례를 찾기 어려운 일로, 취임 1개월이 갓 지난 민 시장을 상대로 초강수를 둔 셈이다.특별시의회 운영위원회는 10일 제2회 임시회 폐회중 제3차 회의를 열고 '전남광주통합특별시 부시장 시민추천제 추진 관계공무원 출석요구의 건'을 원안 가결했다. 이날 운영위 전체회의에는 위원 15명 가운데 12명이 참석했으며, 이의가 제기되지 않아 민 시장 등 관계 공무원 출석을 요구하는 의안은 별도 표결 없이 원안 가결됐다.지방자치법 제51조 2항은 "지방자치단체의 장이나 관계 공무원은 지방의회나 그 위원회가 요구하면 출석·답변하여야 한다."고 규정돼 있다. 다만 단서 규정에 특별한 이유가 있으면 단체장은 관계 공무원에게 출석·답변하게 할 수 있어 민 시장이 어떤 선택을 할 지 주목된다.이날 안건 처리 과정에서 일부 운영위원은 "(법적·절차적 문제로) 시민추천제의 정당성이 붕괴됐다" "인사권을 시민에게 돌려준다고 추진한 추천제를 놓고 출석을 요구한 데 대해 (민 시장이) 성찰해야 한다"는 쓴소리도 했다. 또 일부 위원은 "시민배심원단 구성과 평가 결과 등 자료 제출을 강하게 요구해달라"고 위원장에게 요청하기도 했다.신민호 운영위원장은 이날 회의에서 시장 등에 대한 출석요구는 부시장 인사청문 절차에 앞서 시민추천제 추진 과정에서 제기된 법적·절차적 논란을 확인하기 위한 것이라고 밝혔다.현행 조례상 인사청문 대상자인 지방직 부시장은 '문화산업부시장'과 '경제농림부시장'으로 각각의 분장사무가 규정돼 있다. 그러나 시민추천제 공모는 '산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업' 분야와 '시민주권·청년인구정책·보건복지·양성평등' 분야로 진행됐다.또 청년·인구·보건복지 등 국가직 부시장의 사무가 공모 분야에 포함되고, 지방직 부시장 분장사무도 혼재하는 등 공모 내용이 조례상 부시장별 업무분장과 맞지 않다는 지적이 있었다. 이와 함께 최종 지명된 백승주 전 민주연구원 부원장과 윤난실 전 대통령비서실 비서관이 모두 시장 인수위 활동을 거친 인물인 데다, 윤 내정자의 경우 민 시장의 오랜 측근이라는 점에서 공정성 논란까지 제기된 바 있다.운영위는 특별시가 후보자에 대한 인사청문을 요청하면 의회는 20일 이내에 청문 절차를 마쳐야 하므로 시민추천제 추진 과정에서 제기된 문제를 먼저 확인하고, 청문 절차 진행 여부를 판단할 필요가 있다는 입장이다.이에 따라 운영위는 오는 14일 민 시장을 비롯해 시민추천제 추진과 관련된 4급 이상 관계 공무원 5명을 출석시켜 ▲부시장 시민추천제 추진 근거와 경위 ▲현행 조례와 다른 분야로 공모한 사유 ▲공모 분야 결정 과정과 검토 주체 ▲후보자 검증·지명 과정 ▲절차상 논란에 대한 향후 조치계획 등을 집중적으로 따져볼 예정이다.또 민 시장 등 집행부 답변과 관련 자료를 토대로 시민추천제 추진 과정의 적절성을 검증한 뒤 향후 인사청문 대응 방향을 결정할 방침이다. 운영위는 법적·절차적 문제가 해소되지 않을 경우 인사청문회 개최 여부를 포함한 추가 대응 방안도 검토하겠다고까지 밝혔다.신민호 의회 운영위원장은 "부시장 직무 관련, 의회가 사전에 조례와 공모 내용의 불일치 문제를 제기했음에도 아무런 시정 없이 후보자를 지명한 뒤 인사청문을 요구하는 것은 의회의 견제·감시 기능을 형식적인 절차로 만드는 것"이라고 말했다.이어 "후보자를 지명했다고 해서 앞선 절차적 하자까지 치유되는 것은 아니며, 시민추천제 추진 과정에서 제기된 법적·절차적 의문이 해소되지 않은 상태에서 인사청문회를 진행할 수는 없다"고 밝혔다.