국경으로 간 사진작가, '생존 스페인어'부터 익힌 이유

"벽은 국경에 서 있다. 사실 내가 멕시코를 오가며 본 것은 벽 자체가 아니다. 벽을 향해 이동하는 사람들이다. 국경을 건너는 사람들, 걷는 사람들, 기다리는 사람들, 기차 위에서 밤을 보내는 사람들 그리고 벽에 도착한 사람들. 모든 사람들이 향하는 곳은 같지만, 누구나 도달할 수는 없다. 따라서 이 책은 누구에게는 희망의 여정이며, 누구에게는 무모한 도전이자 절망의 통로이며, 누구에게는 반복된 일상과 같은 벽으로 향하는 행위의 기록이자 벽의 기록이다." - 양희석 사진집 <벽으로 가는 길> 에필로그 중

큰사진보기 ▲양희석 작가의 사진양희석 작가의 사진. 화물열차 위에 올라탄 이민자들이 교행하기 위해 잠시 멈춰선 기차 위에서 건너 편에서 다가 오는 불빛을 바라보고 있다. 2024.2 베라크루즈 주 ⓒ 양희석 관련사진보기

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"기륭전자 고공농성 현장에서 시비가 붙기 시작했어요. 방송기자들도 와 있었고 용역들이 골판지 같은 것을 들고 앞을 막고 있었어요. 그 뒤에는 고공농성 중인 김소연 위원장이 있었고요. 그 모습을 보면서 문득 이런 생각이 들었어요. '왜 이 용역들은 여기서 이러고 있어야 하지? 왜 누군가의 앞을 막는 벽이 되어 있어야 하지?' 생각해 보니 가장 싸고 가장 쉬운 방법이었던 거예요. 젊은 청년들을 앞세워 사람으로 벽을 만드는 거죠. 저는 그것을 '한국 사회의 가벽(Instant Wall)'이라고 생각했어요. 한국 사회에는 기괴한 벽인 DMZ가 있고요, 국가보안법처럼 눈에 보이지 않는 벽도 있어요. 포이동 화재 현장에서도 삶을 가로막은 벽을 보게 되었고요. 그렇게 벽에 관한 질문을 시작하면서

'사회가 만들어 놓은 벽을 한번 찍어보자'라는 생각으로 이어졌어요."

큰사진보기 ▲양희석 작가 ⓒ 강서희 관련사진보기

"팔레스타인에 갈 때도 서안지구의 장벽을 생각하고 갔죠. '사람들이 장벽 안에서 고통 받고 있다' 정도의 생각이었던 것 같아요. 그런데 실제로 팔레스타인에 가보니 장벽 하나만의 문제가 아니었어요. 정착촌이 생기면서 길이 막히기도 하고, 공격이 들어오기도 해요. 2002년부터 세워진 서안지구 장벽은 워낙 강렬한 이미지로 남아 있지만, 그 이미지 때문에 오히려 내가 보지 못했던 것들이 있었던 것은 아닐까 하는 생각이 들었어요. 한국에서도 탈북을 떠올리면 우리는 '벽을 넘는 사람'에게 주목하잖아요. 그런데 그 사람이 벽까지 어떻게 왔는지, 그전에 무엇을 지나왔는지는 잘 보지 않는 것 같아요. 멕시코 작업을 준비하면서도 비슷한 생각을 했어요. 미국이 국경 장벽의 논리를 계속 강화해 왔고, 바이든 정부 역시 트럼프의 영향에서 완전히 벗어나지는 못했어요. 중남미에서 올라오는 사람들을 막기 위한 정책들이 강화되면서 이주민들에게는 미국 국경에 도착하기도 전에 새로운 장벽들이 계속 생겨나고 있었어요."

큰사진보기 ▲양희석 작가의 미국-맥시코 국경 사진양희석 작가의 사진들. (왼쪽 사진) 미국 아리조나 주 소노라 사막에서 본 장벽. 왼쪽이 멕시코, 오른쪽이 미국이다. (오른쪽 사진) 미국 쪽 장벽 앞. 불을 피웠던 흔적이 있다. - 2023.3 미국 아리조나 주 ⓒ 양희석 관련사진보기

"코디네이터를 쓰면 일이 훨씬 쉬웠겠죠. 그런데 어느 정도는 우연과 노력에 맡기고 싶었어요. 극적인 장면을 찾아다니는 게 아니라 그냥 그 길에 있어 보자는 마음이었어요. 처음 도착한 곳에서는 하루 이틀 카메라를 가방에 넣은 채 허름한 옷차림으로 동네를 걸어 다녀요. 그러다 보면 눈 인사하게 되고 대화를 나누기도 하죠. 며칠간 분위기를 살피고 안전하다는 판단이 들면 그제야 카메라를 꺼내서 촬영했어요. 가족을 많이 찍었던 건 처음에는 현실적인 이유도 있었어요. 혼자 있는 사람보다 가족 단위가 상대적으로 안전하다고 느꼈고 사진을 찍기도 편했거든요."

큰사진보기 ▲열차 위의 양희석 사진작가양희석 작가가 기차 지붕 위 남미 이민자들과 함께 이동하고 있다. 함께 열차 위에 탄 이민자가 찍어준 사진. ⓒ 양희석 관련사진보기

"다시 돌아가고 싶은 곳은 팔레스타인이에요. 서안지구 툴카렘에서 팔레스타인 노동자들이 이스라엘로 일하러 가기 위해 장벽 앞에서 기다리는 모습을 오래전부터 촬영하고 싶었어요. 다시 현지에 들어가 작업할 계획을 세웠지만 전쟁이 시작됐고, 비행기가 취소됐지요. 이후 현장의 상황은 완전히 달라졌죠."

큰사진보기 ▲벽으로 가는 길 전시 포스터 ⓒ 갤러리더씨 관련사진보기

덧붙이는 글 | 전시 <벽으로 가는 길>은 오는 12일까지 갤러리더씨에서 진행됩니다.

양희석 사진작가의 전시 <벽으로 가는 길(On the way to the Wall)>에는 '벽'보다는 벽을 향해 가는 '사람들'이 등장한다. 고무보트를 타고 강을 건너는 사람들, 아이를 안고 걷는 사람들, 길에서 자는 사람들, 어둠 속을 걷는 사람들 말이다. 벽 사진은 전시의 마지막에나 등장한다. 결국 그들이 향하고 있던 벽인 멕시코와 미국의 국경 말이다.<벽으로 가는 길>은 멕시코를 가로질러 미국으로 향하는 이주민들의 여정을 담은 다큐멘터리 사진전이다. 2025년 온빛다큐멘터리 사진상(온빛-후지필름사진상 최우수상)을 받은 양희석 작가의 사진집 <벽으로 가는 길> 출간을 기념해 갤러리더씨에서 오는 12일까지 전시가 진행된다. 갤러리에서 양희석 작가를 지난 9일 만나 이야기를 나눴다.양희석 작가가 처음 벽을 주제로 사진을 찍게 된 것은 약 15년 전, 기륭전자 노동자의 고공농성 현장에서였다. 고공 농성장을 둘러쌓고 있는 용역들이 골판지를 들고 사람들의 앞을 막아섰다. 그 용역들은 대부분 젊은 청년들이었다.그렇다고 사진만 찍을 수 있는 상황은 아니었다. 건강이 좋지 않아 카메라 가방을 멜 수 없을 정도였고, 육아로 사진 작업을 하기 어려워 카메라를 팔았다. 장기적인 프로젝트라는 생각을 하고 마음을 접던 차에 쉰이 되던 해에 작업에 몰두하라는 아내와 가족의 지원이 이어졌다. 벽에 대한 질문은 점차 한국을 넘어 세계 곳곳의 '물리적인 벽'으로 확장됐다. 작가는 팔레스타인의 분리 장벽, 미국과 멕시코 사이의 국경 장벽, 그리고 페루 리마에서 부유한 지역과 빈곤 지역을 갈라 '수치의 벽'이라 불린 장벽까지 세계의 벽이 생각났다. 벽에 사는 사람들을 찍어보자는 마음이 들었다. 물리적인 형태가 있으니 찍기 좀 더 수월하지 않겠느냐는 생각에서였다.팔레스타인, 미국과 멕시코의 국경, 페루 등 벽이 존재하는 곳과 그 주변에서 살아가는 사람들을 찾아가기 시작했다. 2년 정도 해보면 묻혔던 감각들이 살아나지 않을까 하는 마음도 있었다. 하지만 처음 찾았던 팔레스타인에서 그 생각이 변하게 되었다. 서안지구를 가로지르는 거대한 장벽은 팔레스타인의 현실을 보여주는 강렬한 이미지였지만, 현장에 머물수록 장벽 하나만으로는 그곳의 삶을 설명할 수 없다는 생각이 들었다.팔레스타인 작업은 이스라엘의 공격이 시작되면서 중단되었다. 그러나 남미에서의 작업은 계속되었다. 처음에는 콜롬비아를 비롯해 중남미 더 남쪽에서부터 이주민의 이동을 따라가고 싶었지만 범위가 너무 넓었고, 예산 등의 문제로 멕시코 안에서 미국을 향해 이동하는 사람들의 길을 기록하기로 했다.작가는 한국에서 출발하기 전부터 멕시코 국경 지역 쉘터를 비롯한 여러 곳에 연락했지만, 답을 받지 못한 채 멕시코로 떠났다. 멕시코에 도착해 가장 먼저 한 일은 스페인어를 배우는 것이었다. 두 달 동안 '생존을 위한 스페인어'를 익혔다. 적어도 사람들에게 다가가 처음 몇 마디는 건넬 수 있어야 했기 때문이다. 현지 코디네이터를 고용하면 빠르게 찍을 수도 있겠지만 그러고 싶지 않았다고.도움의 손길은 다른 곳에서 나타났다. 팔레스타인에서 만났던 미국 활동가들이 멕시코 쉘터에서 촬영을 할 수 있도록 사람을 연결해 주었다. 과테말라와 가까운 멕시코 국경 도시 타파출라에서는 호스텔 주인에게 넘어오는 이주민을 촬영하기 위해 차를 빌려야 하는지, 택시를 하루 빌려야 하는지 고민하고 있자 주인은 그럴 필요가 없다며 강변으로 가보라고 했다. 때로는 처음 만난 사람이 잠자리를 제공하고 음식을 대접하기도 했다. 그렇게 하나씩 길을 알아갔다.다만 시간이 지나면서 위험한 상황에도 여러 번 놓였다. 아무리 한국 여권을 보여줘도 이주민은 태우지 않는다며 표를 구하지 못하여 마을에 고립될 뻔하기도 했다고.작가에 따르면, 돈을 모아서 출발한 이주민들은 돈이 떨어지면 도시에 멈춰 막노동을 한다. 노동이 어려운 사람들은 마트에서 사탕을 한 봉지 사서 낱개 사탕을 판다. 신호에 정차한 차의 세차나 청소를 하며 돈을 번다. 아이들도 마찬가지였다. 편의점 문을 열어주고 닫아주면서 거스름돈으로 팁을 받는다. 그래서 같은 목적지를 향한다고 해서 같은 길이 아니었다. 가진 돈과 가족 구성, 나이와 성별에 따라 벽으로 가는 길의 길이와 위험은 달라졌다.남쪽에서 만난 이주민들에게는 웃음이 있었지만, 북쪽으로 올라갈수록 표정은 달라졌다. 특히 미국 국경과 맞닿은 후아레스에서는 웃는 사람을 찾아보기 어려웠다고 작가는 기억한다. 먼저 미국에 간 사람들과 연락하기 때문에 그곳의 삶이 절대 쉽지 않다는 사실도 알고 있으면서도 '지금보다 나을 것'이라는 가능성 하나로 이주민들은 국경을 넘기 위해 길을 계속 간다. 양희석 작가는 "희망을 품고 가는 것도 있겠지만, 그것보다는 '그래도 여기보다는 낫겠지'라는 마음인 것 같아요"라고 말했다.결국 미국과 멕시코를 가로막는 장벽은 사람들의 이동을 멈추게 하지 못했다. 양희석 작가가 <벽으로 가는 길> 작업을 마칠 무렵, 미국에서는 도널드 트럼프가 대통령으로 다시 취임했고, 서류를 갖추지 못한 이주민들이 미국으로 향할 수 있는 길은 사실상 대부분 막혔다. 이주민들은 더 긴 길을 돌아가야 했고, 더 많은 돈이 필요했으며, 더 위험한 선택을 해야 했다.전시의 마지막에서야 마침내 벽이 등장한다. 막상 벽 사진을 보고 나면 이 전시가 정말 보여주고 싶었던 것이 벽 자체는 아니었다는 사실을 알게 된다. 전시 <벽으로 가는 길>은 벽이 있어도 계속 살아가야 하는 사람들에 대한 기록인지도 모르겠다.