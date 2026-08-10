'맨발의 성자' 이현필을 따라나선 사람들

큰사진보기 ▲동광원 본원남원 풍악산 자락에 위치한 개신교 수도공동체 동광원 본원 ⓒ 정병진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이현필 선생동광원 설립자 이현필 선생의 젊은 시절 모습 ⓒ 동광원 관련사진보기

큰사진보기 ▲김금남 원장이현필의 제자 김금남 원장(1928~2020) ⓒ 동광원 관련사진보기

"광주에서 예수 잘 믿는 분이 오셨는데 선지자시란다."

"예수를 잘 믿으려면 어떻게 해야 합니까?"

이현필의 대답은 뜻밖이었다.

"오장치 쳐야지요."

큰사진보기 ▲오북환 장로이현필이 별세한 뒤 동광원을 이끈 오북환 장로(1908~2002) ⓒ 동광원 관련사진보기

큰사진보기 ▲이현필 선생의 반성록이현필 선생이 1957년 자신의 생애를 돌아보며 친필로 남긴 반성록 중 일부이다. 동광원 이현필 기념관에 전시돼 있다. ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲김은연 원장이현필의 아내 황홍윤의 친구 김은연(1920~1991). 그는 친구를 대신해 이현필을 만나 혼내 주겠다며 나섰다가 오히려 이현필의 제자가 되었다. ⓒ 동광원 관련사진보기

"그 사람 성자더라. 우리 함께 그 사람을 따르자."

"이공의 아내를 조금만 더 일찍 알았더라면 어리석게 살지는 않았을 텐데."

"간밤에 큰 은혜를 받았다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

독일 하멜른(Hameln)에 전해 내려오는 '피리 부는 사나이' 전설이 있다. 13세기 어느 날 하멜른에 쥐 떼가 들끓자 마을 사람들은 누군가 쥐를 없애 준다면 상당한 보수를 주겠다고 약속했다. 얼마 뒤 화려한 옷을 입은 한 사나이가 나타나 피리를 불었다. 그러자 쥐 떼가 그를 따라갔고, 그는 쥐들을 강물에 빠뜨려 없앴다.마을 사람들은 크게 기뻐했지만 약속한 보수는 지급하지 않았다. 이에 화가 난 사나이는 다시 피리를 불었다. 이번에는 아이들이 마치 홀린 듯 그를 따라나섰고, 그 뒤 아이들은 다시 돌아오지 않았다는 이야기다. 역사적 사건을 바탕으로 형성되었을 가능성이 있는 이 전설은 오늘날까지도 하멜른을 대표하는 이야기로 전해지고 있다.이 전설을 떠올리면 한국 기독교 역사에서 '맨발의 성자'로 불렸던 이현필 선생(1913~1964)이 생각난다. 물론 이현필이 쥐 떼를 없애거나 아이들을 홀려 어디론가 데려간 것은 아니다. 그러나 그를 만난 사람 가운데는 마치 자석에 이끌린 철가루처럼 그의 가르침에 끌려 삶의 방향을 바꾸고, 스스로 그의 제자가 되어 수도의 길에 나선 이들이 적지 않았다. 그를 만난 사람들은 하나둘 삶의 방향을 바꾸었다. 직장을 내려놓은 사람도 있었고, 재산과 가족을 뒤로하고 공동체에 들어간 사람도 있었다. 그들을 움직인 힘은 무엇이었을까.그가 세운 개신교 수도공동체 동광원 사람들은 여순사건과 한국전쟁으로 숱하게 생겨난 고아와 과부를 헌신적으로 돌봤고, 결핵환자와 행려자들을 돕는 일에도 크게 기여하였다. 동광원은 한국 개신교 역사에서 매우 보기 드문 평신도 수도 공동체이다. 스승 이현필이 강조했던 순결, 청빈, 순명, 자급자족의 삶을 1940년대부터 지금껏 잇는 중이다.1940대 초중반, 이현필은 남원 삼일목공소를 거점으로 전도 활동을 펼쳤다. 이 목공소는 오북환 씨가 운영하던 곳이었다. 그는 일제의 신사참배 강요를 거부하다 약 5개월 동안 옥고를 치른 뒤 남원에 목공소를 차려 생계를 이어가고 있었다.당시 많은 교회와 목회자들이 일제의 신사참배 강요에 굴복하면서 교회 안에서는 깊은 신앙적 갈등이 일고 있었다. 이러한 상황에서 오북환을 비롯한 신도 십여 명은 새벽마다 비밀리에 삼일목공소에 모여 예배와 신앙 모임을 이어갔다. 그러던 중 이현필을 지도자로 초청하면서 이곳은 새로운 신앙공동체의 터전으로 자리 잡기 시작했다.이현필의 가르침에 깊이 감화된 이들이 하나둘 늘어나면서 그의 주변에는 자연스럽게 젊은이들이 모여들었다. 그는 자신을 따르는 소년·소녀들에게 신앙훈련뿐 아니라 공동생활과 노동을 비롯한 생활훈련도 시켰다. 이들 가운데 상당수는 훗날 스승의 가르침을 따라 수도자의 길을 걸었다.이처럼 이현필의 가르침을 받은 이들이 주축이 되어 형성된 공동체가 오늘날의 동광원이다. 그의 제자 가운데는 직업과 재산, 가족을 뒤로하고 새로운 삶을 선택한 사람들이 있었다. 그들의 삶을 따라가 보면 이현필이라는 인물이 사람들에게 어떤 영향을 끼쳤는지 더욱 선명하게 드러난다.이현필의 수제자 가운데 한 사람으로 알려진 김금남은 처녀 시절 우체국 교환수로 일했다고 한다. 근면하게 직장생활을 하면서도 기도생활을 게을리하지 않았지만, 교회생활을 하면 할수록 마음속에는 채워지지 않는 영적 목마름이 커져 갔다.김금남의 증언에 따르면, 어머니는 새벽마다 성경 찬송을 들고 비밀스런 기독교 집회에 참석하셨다. 당시 일제의 신사참배 강요가 극심히 이를 반대하던 목회자와 신도들은 옥에 갇히고 일부 교회는 문을 닫아야 했다. 그래서 신사참배를 거부하던 몇몇 신자들이 새벽마다 비밀스레 모여 예배를 드렸다. 어머니는 돌아와 이렇게 말했다.김금남은 그 선지자를 꼭 만나고 싶었고, 아버지의 핍박을 피해 산속에서 수도 생활하다 마침내 만난 분이 바로 이현필이었다. 이현필의 가르침을 들은 김금남은 결혼을 포기하고 직장을 그만둔 채 그의 제자가 되어 수도의 길에 나섰다. 당시 한 직장인이 자신의 삶을 내려놓고 수도생활을 선택한 셈이다.이현필 사후 동광원의 영적 지도자로 섬겼던 오북환 장로 역시 이현필을 만난 뒤 삶의 방향을 완전히 바꾼 사람이다.오북환은 남원에서 삼일목공소를 운영했다. 25세 무렵 기독교 신앙을 받아들여 열심히 교회생활을 했지만, 신사참배에 굴복하고 배교의 길을 걷던 기성교회에 실망하여 교회를 떠났다고 한다. 그러던 중 이현필이 예수를 잘 믿는 사람이라는 이야기를 듣고 그를 찾아가 만났다.오북환이 이현필에게 물었다.'오장치'는 거지들이 들고 다니던 구걸망태를 가리키는 말이다. 이현필의 대답에는 모든 소유를 내려놓고 예수를 따르라는 뜻이 담겨 있었다.오북환은 이 한마디를 마음에 새겼다. 결국 삼일목공소를 정리하고 온 가족을 이끌고 동광원에 들어가 수도생활을 시작했다. 그에게 이현필의 한마디는 단순한 비유나 설교가 아니었다. 자신의 삶 전체를 바꾸라는 요청으로 받아들인 것이다.지난 5일 동광원을 방문하면서 새롭게 알게 된 인물이 있다. 이현필의 또 다른 제자 김은연이다.김은연은 1920년 평양의 부유한 가정에서 태어나 평양여자고등학교를 졸업한 여성으로 알려져 있다. 1938년부터 1939년까지 평양우체국 전화과에서 근무했고, 1947년부터 1952년까지는 광주경찰서에서 여순경으로 근무했다.김은연의 남편 역시 경찰이었다고 한다. 여순사건 당시 남편이 경찰 토벌대의 일원으로 출동했다가 전사하면서 김은연은 남편을 잃었다. 동광원 유미자 언님(동광원 수도자들을 일컫는 말)의 증언에 따르면, 이현필의 아내 황홍윤 역시 여순경으로 근무했으며 김은연과 친구 사이였다고 한다. 두 사람의 인연은 훗날 이현필을 둘러싼 놀라운 이야기로 이어진다.이현필은 스승 이세종의 독신생활에 관한 가르침을 따르던 중 1938년 황홍윤과 결혼했다. 황홍윤은 백영흠 목사의 처제였다. 백영흠 목사는 강순명 목사가 조직한 독신전도단에서 활동했던 백영기 목사의 아들이었다. 강순명·최흥종·백영흠 등은 이세종의 성경공부와 연결되어 있던 인물들이다.이세종은 제자의 결혼을 탐탁지 않게 여겼다고 한다. 이현필이 아내 황홍윤과 함께 스승을 찾아가 인사를 드렸을 때 이세종은 실망한 기색을 감추지 못하면서도 두 사람에게 "남매처럼 깨끗하게 살라"고 당부했다고 전해진다.그러나 이현필의 결혼생활은 오래가지 못했다. 결혼 3년 만에 황홍윤이 임신했지만, 몇 달 뒤 손발과 온몸이 붓는 등 건강이 급격히 악화됐다. 상태가 위중해지자 이현필은 친구에게 부탁해 손수레에 아내를 태우고 화순에서 광주기독병원까지 데려갔다고 한다. 검진 결과 자궁외임신으로 수술이 필요했고, 수술을 통해 황홍윤은 목숨을 건졌지만 아이는 잃고 말았다.아내가 회복한 뒤 이현필은 스승 이세종의 가르침에 따라 '해혼(解婚)'을 선택했다. 당시 한국 기독교 지성계와 수도적 신앙을 추구하던 일부 인물들 사이에서는 부부관계를 해소하고 독신의 삶으로 돌아가는 사례가 있었다. 다석 유영모, 오방 최흥종, 이공 이세종 등이 대표적이다. 다만 이들 가운데는 결혼하여 자녀를 둔 뒤 해혼한 경우가 있었던 반면, 이현필은 20대의 젊은 나이에 해혼을 선택했다는 점에서 그 삶의 급진성이 두드러진다.황홍윤은 처음에는 남편의 뜻을 따랐지만, 시간이 지나면서 자신이 '버림받았다'는 생각에 깊은 상처를 받았다고 한다. 특히 이현필이 수도생활에 전념하면서 주변에 여성 제자들이 모여들자 질투와 분노, 원망도 커져 갔다.동광원 관계자들에 따르면 황홍윤은 남편을 찾아갈 때 칼을 품고 가기도 했다. 남편을 죽이고 자신도 죽겠다는 극단적인 생각까지 품었던 것이다.그런데 이현필은 황홍윤이 찾아올 즈음이면 무슨 기척을 느낀 듯 번번이 조용히 뒷문으로 사라지곤 했다고 한다. 이 무렵 황홍윤의 친구 김은연이 나섰다. 친구의 말을 듣고 자신이 이현필을 만나 대신 혼내주겠다고 찾아간 것이다.그러나 정작 이현필의 집회에 참석해 그의 말씀을 들은 김은연은 전혀 다른 반응을 보였다.결국 김은연은 자신의 세 자녀와 함께 동광원에 들어갔다. 이후 동광원이 운영하던 부랑인 시설 귀일원에서 총무와 원장으로 헌신하다가 생을 마쳤다고 전해진다. 한문에도 밝았던 그는 동광원 식구들이 어려운 한자를 만나면 찾아가 물을 정도로 공동체 안에서 중요한 역할을 했다.남편을 미워했던 한 여인의 친구가 오히려 그 남편의 제자가 된 셈이다.황홍윤은 이현필이 세상을 떠난 뒤에야 남편을 바라보는 자신의 시선이 달라졌다고 한다. 생전에는 남편의 선택을 이해하지 못하고 깊이 미워했지만, 뒤늦게 그의 삶을 돌아보며 자신이 남편을 제대로 이해하지 못했다고 후회했다는 것이다.특히 이공 이세종의 아내가 생애 말년에 남편 곁을 지키며 제자로서 수발을 들었던 모습을 떠올리면서 자신도 그렇게 하지 못한 것을 안타까워했다고 전해진다.이 말에는 한 수도자의 삶을 가장 가까이에서 바라보았던 아내가 뒤늦게 그 삶의 의미를 이해하게 된 회한이 담겨 있다.김금남, 오북환, 김은연의 이야기를 따라가다 보면 한 가지 공통점이 눈에 들어온다. 이들은 서로 다른 환경에서 살아왔지만 이현필을 만난 뒤 삶의 방향을 크게 바꾸었다. 김금남은 직장을 내려놓았고, 오북환은 자신의 사업과 재산을 정리하고 가족과 함께 공동체에 들어갔다. 김은연 역시 세 자녀를 데리고 동광원에서 수도와 봉사의 삶을 살았다.이들에게 이현필은 그저 설교를 잘하는 종교인이 아니었다. 그의 말과 삶이 서로 떨어져 있지 않았다는 점에서 사람들에게 깊은 인상을 남겼던 것으로 보인다. 이현필을 가까이에서 지켜본 제자들은 그의 말보다 삶에서 더 큰 감화를 받았다고 회고한다.1957년 작성한 반성록을 보면 이현필은 자신의 삶을 끊임없이 돌아보며 죄와 은혜, 예수 그리스도의 십자가를 깊이 성찰한다. 그는 예수의 가르침을 말로만 전하는 데 그치지 않고 자신의 삶으로 철저하게 실천하려 했던 수도자였다.그는 한겨울에도 무등산 서석대에 올라 새벽까지 기도하곤 했다. 제자 김금남은 생전에 스승의 기도 생활을 다음과 같이 회고한 적 있다. 어느 날 밤 기도를 마치고 돌아온 이현필의 수염에는 고드름이 달려 있을 정도로 행색이 초라했다. 그런데도 그의 얼굴에는 환한 빛이 있었다고 한다.그가 남긴 말이다.하멜른의 전설 속 피리 부는 사나이는 사람들을 어디론가 데려갔다. 그러나 이현필은 사람들을 자신의 곁에 붙잡아 두려 하지 않았다. 오히려 예수를 따르는 길로 내보냈다. 그래서 이현필에게 끌린 사람들의 이야기는 단지 '추종'의 이야기가 아니다. 한 사람의 삶과 신앙이 다른 사람의 삶을 뒤흔들어 놓았던 이야기다.그가 남긴 가장 큰 흔적은 자신을 따르는 사람들이 얼마나 많았느냐에 있지 않다. 그를 만난 사람들이 자기 삶을 내려놓고 더 깊은 신앙과 섬김의 길을 선택했다는 사실에 있다. 그런 의미에서 이현필은 한국 기독교 역사에서 다시 만나기 어려운, 매우 독특하고도 놀라운 수도자였다.