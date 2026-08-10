2시간이면 됩니다, 대구에 오면 꼭 들러야 할 곳

큰사진보기 ▲대구 중구 계산동 현대백화점 지상 주차장 입구 '현진건 안내판'에는 현계옥 이야기가 언급되어 있지 않다. ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1919년 3월 8일 대구 학생들이 서문시장에서 출발하는 만세 시위에 참여하기 위해 일경 몰래 지나갔던 90계단의 모습. 그 역사를 기리기 위해 1년 내내 태극기가 휘날린다. ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲임봉선, 이선희 등의 1919년 3월 8일 독립만세운동의 기리기 위해 세워진 '신명여학교 3.1운동 기념탑'은 대구 중구 청라언덕 신명고등학교 교문 바로 안에 있다. ⓒ 김명희 관련사진보기

대구에서 찾아볼 만한 여성 독립운동 유적지로는 국채보상운동, 정칠성, 현계옥, 권기옥, 90계단, 신명여학교(이남숙, 임봉선, 이선희, 이희경) 관련 현장을 들 수 있다. 이 중에서도 현계옥·권기옥· 이남숙 관련 유허, 90계단, 신명여학교 3·1운동 기념탑은 계산성당 둘레에 운집해 있어 한꺼번에 답사하기가 좋다. 지난 8일 이곳들을 둘러보았다.동선은 계산동 현대백화점 지상 주차장 입구 '현진건 안내판(현계옥)', 바보 주막(권기옥), 계산성당 교육관(이남숙), 청라언덕 오르는 길(90계단), 신명고등학교 교문 바로 안 '신명여학교 3·1운동 기념탑(임봉선 등)' 순서가 좋다. 그렇게 걸으면 거리가 짧아지고 시간이 절약된다.여성 최초의 의열단원으로 유명한 현계옥 유허는 대구에 세 곳 있다. 그녀가 연인 현정건(소설가 현진건의 형)과 데이트를 한 영선못(동아일보 2025년 11월 3일 보도), 현진건의 집이 있었던 곳으로 보성고보 학적부에 기록되어 있는 만경관 건너편 골목 안, 그리고 계산동이다.하지만 대구교대 앞 영선못은 시내 중심부에서 매우 멀리 떨어져 있는 까닭에 걸어 다니는 답사의 동선에 포함할 일이 아니다. 만경관 일원은 거리상으로는 불가능할 정도까지 아니지만 집터가 대형빌딩 아래에 파묻혔기 때문에 현장체험의 기운을 전혀 받을 수 없다. 생생한 실감이 느껴지지 않는 곳은 답사여행의 적격지가 못 된다는 생각이다.계산동 현대백화점 지상 주차장 입구에 있는 '현진건 안내판'을 찾는 것이 현실적이다. 대구 여성 독립운동 전체 답사여행 경로를 '(1)진골목, (2)교남YMCA, (3)현진건 안내판, (4)권기옥 유허, (5)이남숙 유허, (6)신명여학교 3·1운동 기념탑'으로 정하기에도 매우 적합하다.문화해설사 역할을 맡은 사람이 '현진건 안내판' 앞에서 현진건에 대해 이야기를 하는 것은 당연한 일이다. 안내판에 본문이 길게 적혀 있으므로 그 내용을 조목조목 해설하면 된다. 다만 여성 독립운동 답사지로 이곳에 왔다면, 현계옥에 대해 전혀 언급되어 있지 않으므로 별도로 소개를 해야 한다.핵심은 현계옥이 의열단 최초의 여성 단원으로 활동했다는 점이다. 그가 대한민국임시정부와 임시의정원 요인으로 활동하고 있는 연인 현정건을 찾아 중국으로 망명한 사실도 빼놓을 수 없다. 답사에서는 해설 시간에 제한이 있으므로 "현계옥은 의열단 관련 서적이나 장편소설에 꼭 등장하니, 그런 책들을 읽읍시다!"라고 당부말씀을 드려도 좋을 것이다.현진건 안내판 앞에서 현계옥을 잠시 추념한 후 우리나라 최초의 여성 전투기 조종사 권기옥을 찾아 떠난다. 이상화 고택과 서상돈 고택을 향해 150 m쯤 나아가면 '바보 주막'이 나온다. 이상화 시인의 형 이상정 장군 고택이다. 이상정은 권기옥의 남편이다. 낮에 가면 대문이 잠겨 있어 안으로 들어갈 수가 없다. 철망 너머로 뜰과 기와집 외양을 살펴본다.이상정 장군 고택 바로 뒤에 계산성당이 있다. 계산성당 부설 해성학교에 다녔던 이남숙은 1919년 만세운동에 참여했다가 일제 경찰에 잡혀 고문당하고 옥살이를 했다. 1903년에 출생했으니 16세 때였다. 묘소도 유족도 알 수 없는 그녀의 어린 시절 어려움을 생각하며 계산성당 경내를 걸어본다. 해성학교 건물은 없어졌다.동산병원 뒤 청라언덕이 마지막 답사지이다. 선교사주택 단지로 가는 90계단, 일명 '3·1운동만세로'를 오른다. 1919년 3월 8일 신명여학교 등 학생들이 태극기와 독립선언서 등을 숨긴 채 조심조심 걸었던 길이다. 일제 경찰의 눈을 피해 만세시위 출발장소인 서문시장으로 가는 중간 지점이 바로 이곳 90계단이다.계단 꼭대기에서 제일교회와 선교사주택 옆을 지나면 '신명여학교(현 신명고교) 3·1운동 기념탑'에 닿는다. 기념탑은 학교 정문 바로 안에 있는데, 그곳까지 가기 이전인 담장에서부터 학교 당국의 세심한 배려를 느낄 수 있다.첫째, 담장에 임봉선, 이선희, 이희경 등 졸업생 독립유공자들의 사진과 공로를 일목요연하게 게시해 두었다. 둘째, 담장을 뚫어 네모꼴의 크고 빈 창을 만들어 놓았다. 학교 밖에서도 기념탑을 잘 볼 수 있도록 해둔 것이다.학교 안에 들어가서 기념탑을 보면 앞면은 유감없이 감상할 수 있지만, 뒤에서는 탑과 담장 사이 공간이 좁아 사진을 찍기에 부족하다. 그런데 담장 밖의 네모꼴 빈 창에서 찍으면 기념탑은 물론 1919년 3·1운동 행진로 일원까지 다 담길 만큼 시원한 풍경이 잡힌다.새벽 6시에 답사를 시작한 보람이 있어 8시가 안 된 시간은 크게 덥지 않다. 폭염을 피해 대구 여성 독립운동 유적 여러 곳을 무난히 답사한 셈이다. 그래도 쾌청한 날씨에 답사했던 경험에 견주면 무척이나 힘들었다. 생명과 폭력의 위협을 무릅쓰고 항일투쟁에 헌신한 여성 독립운동가들을 떠올리면, 그런 생각을 하는 것은 예의가 못 되는 듯하다. 대구 여성 독립운동 답사의 길을 널리 알리리라 다짐하면서 계산성당 쪽으로 다시 내려왔다.